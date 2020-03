Akumulacije blažijo posledice podnebnih sprememb

Živimo v času podnebnih sprememb, ali bolje, v času, ki nenehno opozarja na posledice podnebnih sprememb. Med tovrstnimi opozorili so tudi zapisi o nadpovprečnem sezonskem segrevanju rek in jezer. Ob začetku raziskav pred več kot dvema desetletjema je celo stroka pričakovala, da se bo temperatura vode v akumulacijskih bazenih hidroelektrarn spreminjala podobno kot temperatura rek. A meritve so pokazale drugačno sliko.Na spodnji Savi, na odseku med Radečami in Mokricami, smo naleteli na zanimiv pojav: v najbolj kritičnih hidrometeoroloških razmerah z nizkimi pretoki Save in visokimi temperaturami zraka, ki pogosto vztrajajo daljše ...