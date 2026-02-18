Ali sta lahko pametni telefon in pametna ura poslovna naložba?

Pametni telefoni in pametne ure so dolgo veljali za priročna orodja, a redko zares za investicijo. Vendar se ta pogled spreminja. Z razvojem naprav, kot sta Samsung Galaxy S25 Ultra in Galaxy Watch8 Classic, se odpira vprašanje, ali lahko mobilna tehnologija postane dolgoročen partner pri poslovni učinkovitosti, varnosti in profesionalni podobi.

FOTO: Samsung

Galaxy S25 Ultra je zasnovan kot naprava, ki presega običajne meje pametnega telefona. Njegova zmogljivost temelji na naprednem procesorju, izjemnem zaslonu in vrhunski kameri, ki omogoča natančno zajemanje vsebin tudi v zahtevnih svetlobnih razmerah. A tisto, kar ga postavlja v kategorijo poslovnih naložb, ni le tehnična dovršenost, temveč njegova življenjska doba. Samsung zagotavlja, kar pomeni, da naprava ostane sodobna, varna in uporabna mnogo dlje kot povprečen pametni telefon. V času, ko podjetja iščejo načine za optimizacijo stroškov, je dolga programska podpora eden ključnih elementov, ki zmanjšuje potrebo po pogostem menjavanju naprav.

Varnost je še en steber, ki ga poslovni uporabniki ne morejo prezreti. Galaxy S25 Ultra vključuje Samsung Knox, celovit varnostni sistem, ki deluje na več ravneh in ščiti podatke pred zlorabami, vdori in nepooblaščenimi dostopi.

FOTO: Samsung

Za občutljive poslovne informacije, kot so pogodbe, finančni dokumenti ali strateški načrti, je takšna zaščita nujna. Varnostni sistem dopolnjuje še, varno okolje za shranjevanje najbolj občutljivih podatkov, ki ostanejo izolirani tudi v primeru kompromitacije drugih delov sistema. V času, ko so kibernetske grožnje vse bolj sofisticirane, je to ena najpomembnejših lastnosti, ki jih lahko poslovnež pričakuje od svoje mobilne naprave.

Toda poslovna naložba ni le telefon. Pametna ura Galaxy Watch8 Classic dopolnjuje ekosistem in prinaša dodatno plast funkcionalnosti, ki presega spremljanje zdravja ali števila korakov. V poslovnem kontekstu je pametna ura podaljšek telefona, ki omogoča diskretno upravljanje obvestil, sprejemanje klicev, preverjanje urnikov in hitro odzivanje na nujna sporočila, ne da bi uporabnik posegal po telefonu. To je še posebej dragoceno na sestankih, konferencah ali med potovanji, ko je profesionalnost v ospredju. Galaxy Watch8 Classic s svojo blazinasto obliko in vrtljivo luneto ter kovinskim ohišjem deluje kot eleganten kos poslovne opreme, hkrati pa ohranja robustnost in tehnološko naprednost.

Povezljivost med Galaxy S25 Ultra in Galaxy Watch8 Classic je zasnovana tako, da uporabniku omogoča brezhibno izkušnjo. Ura lahko prevzame del funkcij telefona, spremlja produktivnost, pomaga pri organizaciji časa in celo omogoča hitre odgovore na sporočila. Vse to prispeva k boljši učinkovitosti, kar je v poslovnem svetu pogosto ključnega pomena.

Kaj je še naložba?

FOTO: Samsung

Ko razmišljamo o naložbah, običajno pomislimo na finančne instrumente, nepremičnine ali razvoj kadrov. A v digitalni dobi, ko je mobilna tehnologija osrednje orodje za delo, komunikacijo in organizacijo, postaja jasno, da sta lahko tudi pametni telefon in pametna ura premišljena poslovna odločitev., saj napredne funkcije umetne inteligence bistveno izboljšajo delovne procese in zmanjšujejo čas, ki ga porabimo za rutinska opravila. Galaxy S25 Ultra v ta namen prinaša integracijo, Googlovega naprednega asistenta, ki prvič deluje tudi na pametni uri Galaxy Watch. S tem se inteligentne funkcije razširijo s telefona neposredno na zapestje, kar omogoča hitrejše odzivanje in bolj tekoče upravljanje vsakodnevnih obveznosti.

Gemini na telefonu in uri tako dopolnjuje ekosistem umetne inteligence Galaxy, na S25 Ultra kot funkcije Galaxy AI. Te so zasnovane posebej za izboljšanje produktivnosti in organizacije dela. Pomoč pri prepisu omogoča hitro pretvorbo govorjenih vsebin v besedilo, kar je idealno za zapisovanje idej na poti ali povzetkov sestankov. Pomoč pri pisanju pomaga oblikovati jasna, profesionalna sporočila, predloge ali zapiske, kar je dragoceno v trenutkih, ko je treba pripraviti hiter, a kakovosten odziv. Zapis klica omogoča strukturirano beleženje telefonskih pogovorov, kar je še posebej uporabno za prodajne ekipe, svetovalce ali vodje projektov, ki morajo ohraniti natančen pregled nad dogajanjem. Preklapljanje med aplikacijami pa postane bolj intuitivno, saj Galaxy AI prepozna vzorce dela in predlaga naslednje korake, kar zmanjšuje kognitivno obremenitev in omogoča bolj osredotočeno delo.

Dolga življenjska doba, vrhunska varnost, zanesljivost in povezljivost so elementi, ki jih podjetja in posamezniki vse bolj cenijo. Galaxy S25 Ultra in Galaxy Watch8 Classic sta primera naprav, ki niso zasnovane le za današnje potrebe, temveč tudi za prihodnost. In prav prihodnost je tista, ki jo Samsung že tradicionalno oblikuje z novimi generacijami svojih naprav. In tudi naslednji korak v tej zgodbi bo prinesel pomembne premike.

FOTO: Samsung

Naročnik oglasne vsebine je Samsung