  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Znanoteh

    Ali sta lahko pametni telefon in pametna ura poslovna naložba?

    V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
    FOTO: Samsung
    Galerija
    FOTO: Samsung
    Promo Delo
    18. 2. 2026 | 09:44
    A+A-

    Pametni telefoni in pametne ure so dolgo veljali za priročna orodja, a redko zares za investicijo. Vendar se ta pogled spreminja. Z razvojem naprav, kot sta Samsung Galaxy S25 Ultra in Galaxy Watch8 Classic, se odpira vprašanje, ali lahko mobilna tehnologija postane dolgoročen partner pri poslovni učinkovitosti, varnosti in profesionalni podobi.

     

    FOTO: Samsung
    FOTO: Samsung
    Galaxy S25 Ultra je zasnovan kot naprava, ki presega običajne meje pametnega telefona. Njegova zmogljivost temelji na naprednem procesorju, izjemnem zaslonu in vrhunski kameri, ki omogoča natančno zajemanje vsebin tudi v zahtevnih svetlobnih razmerah. A tisto, kar ga postavlja v kategorijo poslovnih naložb, ni le tehnična dovršenost, temveč njegova življenjska doba. Samsung zagotavlja sedem let nadgradenj operacijskega sistema in varnostnih posodobitev, kar pomeni, da naprava ostane sodobna, varna in uporabna mnogo dlje kot povprečen pametni telefon. V času, ko podjetja iščejo načine za optimizacijo stroškov, je dolga programska podpora eden ključnih elementov, ki zmanjšuje potrebo po pogostem menjavanju naprav.

    Varnost je še en steber, ki ga poslovni uporabniki ne morejo prezreti. Galaxy S25 Ultra vključuje Samsung Knox, celovit varnostni sistem, ki deluje na več ravneh in ščiti podatke pred zlorabami, vdori in nepooblaščenimi dostopi.

    FOTO: Samsung
    FOTO: Samsung
    Za občutljive poslovne informacije, kot so pogodbe, finančni dokumenti ali strateški načrti, je takšna zaščita nujna. Varnostni sistem dopolnjuje še Knox Vault, varno okolje za shranjevanje najbolj občutljivih podatkov, ki ostanejo izolirani tudi v primeru kompromitacije drugih delov sistema. V času, ko so kibernetske grožnje vse bolj sofisticirane, je to ena najpomembnejših lastnosti, ki jih lahko poslovnež pričakuje od svoje mobilne naprave.

    Toda poslovna naložba ni le telefon. Pametna ura Galaxy Watch8 Classic dopolnjuje ekosistem in prinaša dodatno plast funkcionalnosti, ki presega spremljanje zdravja ali števila korakov. V poslovnem kontekstu je pametna ura podaljšek telefona, ki omogoča diskretno upravljanje obvestil, sprejemanje klicev, preverjanje urnikov in hitro odzivanje na nujna sporočila, ne da bi uporabnik posegal po telefonu. To je še posebej dragoceno na sestankih, konferencah ali med potovanji, ko je profesionalnost v ospredju. Galaxy Watch8 Classic s svojo blazinasto obliko in vrtljivo luneto ter kovinskim ohišjem deluje kot eleganten kos poslovne opreme, hkrati pa ohranja robustnost in tehnološko naprednost.

    Povezljivost med Galaxy S25 Ultra in Galaxy Watch8 Classic je zasnovana tako, da uporabniku omogoča brezhibno izkušnjo. Ura lahko prevzame del funkcij telefona, spremlja produktivnost, pomaga pri organizaciji časa in celo omogoča hitre odgovore na sporočila. Vse to prispeva k boljši učinkovitosti, kar je v poslovnem svetu pogosto ključnega pomena.

    Kaj je še naložba?

    FOTO: Samsung
    FOTO: Samsung
    Ko razmišljamo o naložbah, običajno pomislimo na finančne instrumente, nepremičnine ali razvoj kadrov. A v digitalni dobi, ko je mobilna tehnologija osrednje orodje za delo, komunikacijo in organizacijo, postaja jasno, da sta lahko tudi pametni telefon in pametna ura premišljena poslovna odločitev. Naložba je tudi v učinkovitost, saj napredne funkcije umetne inteligence bistveno izboljšajo delovne procese in zmanjšujejo čas, ki ga porabimo za rutinska opravila. Galaxy S25 Ultra v ta namen prinaša integracijo Gemini, Googlovega naprednega asistenta, ki prvič deluje tudi na pametni uri Galaxy Watch. S tem se inteligentne funkcije razširijo s telefona neposredno na zapestje, kar omogoča hitrejše odzivanje in bolj tekoče upravljanje vsakodnevnih obveznosti.

    Gemini na telefonu in uri tako dopolnjuje ekosistem umetne inteligence Galaxy, na S25 Ultra kot funkcije Galaxy AI. Te so zasnovane posebej za izboljšanje produktivnosti in organizacije dela. Pomoč pri prepisu omogoča hitro pretvorbo govorjenih vsebin v besedilo, kar je idealno za zapisovanje idej na poti ali povzetkov sestankov. Pomoč pri pisanju pomaga oblikovati jasna, profesionalna sporočila, predloge ali zapiske, kar je dragoceno v trenutkih, ko je treba pripraviti hiter, a kakovosten odziv. Zapis klica omogoča strukturirano beleženje telefonskih pogovorov, kar je še posebej uporabno za prodajne ekipe, svetovalce ali vodje projektov, ki morajo ohraniti natančen pregled nad dogajanjem. Preklapljanje med aplikacijami pa postane bolj intuitivno, saj Galaxy AI prepozna vzorce dela in predlaga naslednje korake, kar zmanjšuje kognitivno obremenitev in omogoča bolj osredotočeno delo.

    Dolga življenjska doba, vrhunska varnost, zanesljivost in povezljivost so elementi, ki jih podjetja in posamezniki vse bolj cenijo. Galaxy S25 Ultra in Galaxy Watch8 Classic sta primera naprav, ki niso zasnovane le za današnje potrebe, temveč tudi za prihodnost.

    In prav prihodnost je tista, ki jo Samsung že tradicionalno oblikuje z novimi generacijami svojih naprav. In tudi naslednji korak v tej zgodbi bo prinesel pomembne premike.

    Kaj pripravlja Samsung?

    Zelo kmalu bodo na voljo novi telefoni serije Galaxy S, ki bodo postavili nove standarde v mobilni fotografiji in pametnih funkcijah. Če želite biti med prvimi, ki bodo izvedeli vse podrobnosti, se lahko registrirate na samsung.com/unpacked. Tako boste prejeli vse prihajajoče napovednike, predstavitve, posodobitve in dostop do ekskluzivnih ugodnosti pred dogodkom Galaxy Unpacked februarja 2026. Vsi slovenski kupci, ki bodo svoj interes registrirali pred 25. februarjem, pa bodo ob nakupu ene izmed naprav Galaxy, predstavljenih ob koncu meseca, prejeli še vavčer v vrednosti 30 evrov za e-trgovino Samsung.

    FOTO: Samsung
    FOTO: Samsung

    Samsung bo sodeloval na spektaklu K-pop Forever!, ki bo 27. marca 2026 v ljubljanskih Stožicah. Dogodek bo obiskovalcem ponudil posebno multimedijsko izkušnjo, pripravlja se tudi ekskluzivna BRAND FAN ZONA. Samsung pa bo za obisk težko pričakovanega dogodka podelil 100 vstopnic svojim uporabnikom, in sicer prek svoje aplikacije Samsung Members, prek aplikacije Youniversity in Samsung partnerjev. Deset srečnežev bo prejelo še posebno Meet and Greet izkušnjo s priljubljenimi izvajalci.

    Naročnik oglasne vsebine je Samsung

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Neprivedbe na sodišče

    Povzročil nesrečo s petimi mrtvimi, a zaradi kadrovske stiske narok spet odpadel

    Težava je prerasla v sistemsko in je posledica premajhnega števila pravosodnih policistov za vse naloge.
    Mojca Marot 18. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Bolezen čikungunja

    Nevarna tropska bolezen se širi tudi po Evropi

    Doslej so hladne evropske zime delovale kot naravna pregrada, a znanstveniki ugotavljajo, da se danes tigrasti komarji v južni Evropi pojavljajo že vse leto.
    18. 2. 2026 | 07:39
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Potovanja
    Lastovo

    V sredo zjutraj vsi, ki ne živijo na otoku, odidejo

    Lastovo od treh kraljev do pepelnične srede živi drugačen ritem kakor sicer v letu, ko ga imajo zase le domačini in izseljenci.
    18. 2. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Nemški direktor ogorčen, Pertile: Bili smo pod pritiskom

    Odločitev tekmovalnega razsodišča v Predazzu je sprožila burne odzive v nemški skakalni reprezentanci.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 17. 2. 2026 | 20:19
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Metoda, ki bolečine v hrbtenici rešuje pri vzroku

    Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 10:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

    Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

    Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Tehnologije dvojne rabe: priložnost, ki slovenskim podjetjem odpira nove trge

    Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 10:40
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

    Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
    Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

    Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
    Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Konferenca Javne investicije

    Po prvem odseku tretje razvojne osi že čez nekaj tednov

    Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
    Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
    Preberite več

    Več iz teme

    SamsungSamsung Galaxy SSamsung Galaxy S25 UltraSamsung Galaxy Watch8 Classicpametni telefonpametne napravemobilna tehnologija
    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Filipini

    Žrtvovala se bo za Filipince

    Medtem ko nekdanji filipinski predsednik Rodrigo Duterte v Haagu čaka na začetek sojenja, je njegova hči Sara napovedala, da bo kandidirala za predsednico.
    18. 2. 2026 | 11:15
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Velika Britanija

    Epsteinove žrtve naj bi tihotapili preko londonskega letališča Stansted

    Po poročanju BBC so identificirali 87 letov na ali z letališča, na katerih so bile tudi Britanke, ki trdijo, da jih je Epstein zlorabljal.
    18. 2. 2026 | 11:09
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Bela hiša z galerijo in notranjim drevesom: sodoben dom z dvojno višino

    Sodobno enodružinsko hišo zaznamujeta odprto pritličje z dvojno višino in umirjen interier v belih odtenkih, ki ga je oblikovala arhitektka Sanja Premrn.
    Aleksandra Zorko 18. 2. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Prenos v živo

    Matej Arčon o dosežkih vlade

    Podpredsednik vlade in minister Arčon predstavlja dosežke vlade v tem mandatu.
    18. 2. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Bela hiša z galerijo in notranjim drevesom: sodoben dom z dvojno višino

    Sodobno enodružinsko hišo zaznamuje odprto pritličje z dvojno višino in umirjen interier v belih odtenkih, ki ga je oblikovala arhitektka Sanja Premrn.
    Aleksandra Zorko 18. 2. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Bela hiša z galerijo in notranjim drevesom: sodoben dom z dvojno višino

    Sodobno enodružinsko hišo zaznamujeta odprto pritličje z dvojno višino in umirjen interier v belih odtenkih, ki ga je oblikovala arhitektka Sanja Premrn.
    Aleksandra Zorko 18. 2. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Prenos v živo

    Matej Arčon o dosežkih vlade

    Podpredsednik vlade in minister Arčon predstavlja dosežke vlade v tem mandatu.
    18. 2. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Bela hiša z galerijo in notranjim drevesom: sodoben dom z dvojno višino

    Sodobno enodružinsko hišo zaznamuje odprto pritličje z dvojno višino in umirjen interier v belih odtenkih, ki ga je oblikovala arhitektka Sanja Premrn.
    Aleksandra Zorko 18. 2. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    OSEBNI KREDIT

    Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

    Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 11:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Omoda 5 SHS-H, hibridni SUV z dosegom do 1000 km

    Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
    Promo Delo 17. 2. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

    Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
    Promo Delo 13. 2. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

    Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
    Promo Delo 1. 2. 2026 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

    Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
    Promo Delo 17. 2. 2026 | 08:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdo stoji za ledenimi zmaji? (video)

    Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
    Promo Delo 16. 2. 2026 | 10:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Ko čas znova postane vrednota

    Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
    Promo Delo 13. 2. 2026 | 14:02
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Ali sta lahko pametni telefon in pametna ura poslovna naložba?

    V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 09:44
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo