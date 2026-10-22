Amaterski iskalci arheoloških ostalin: eno je iskanje, drugo plenjenje

Pred nedavnim smo lahko brali novico o ljubiteljskem arheologu iz Nemčije, ki je na njivi v bližini Kölna naletel na zajeten kup zakopanih rimskih kovancev. Da ima pod nogami veliko najdbo, je sklepal že po tem, da njegov detektor za kovine ni in ni nehal piskati. Skupina strokovnjakov je kmalu zatem izkopala več kot devetsto srebrnikov, največjo tovrstno najdbo v Nemčiji doslej. Vest je ljubiteljske arheologe, ki z detektorji kovin stikajo za »skritimi zakladi«, verjetno z novim zagonom pognala na polja, travnike in v gozdove, med tistimi, ki se s tem ukvarjajo profesionalno, pa vzbudila skrb. Pa vendar skriva zgodba več pomembnih in poučnih informacij: da je šlo za licenciranega iskalca, ki je poznal protokol in v skladu z njim obvestil spomeniški zavod. In navsezadnje tudi to, da je ...