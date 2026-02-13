Američana, Francozinja in Rus odpotovali v vesolje

Danes dopoldne so ameriška astronavta Jessica Meir in Jack Hathaway, Francozinja Sophie Adenot in ruski kozmonavt Andrej Fedjajev zapustili površje planeta. S Spacexovim dragonom so odpotovali na Mednarodno vesoljsko postajo (ISS) – do tja bodo potovali skupno 34 ur, prispeli bodo predvidoma jutri zvečer po srednjeevropskem času, ko se bo dragon parkiral na modul Harmony. Četverica astronavtov bo na postaji preživela predvidoma osem mesecev.

Na postaji jih bodo pričakali trije astronavti: Američan Christopher Williams in Rusa Sergej Kud-Sverčkov in Sergej Mikajev, ki so v vesolju od novembra lani.

Spacexov falcon 9 FOTO: Steve Nesius/Reuters

Izstrelitev dragona na raketi falcon 9 je potekala brez večjih posebnosti, je pa bila zaradi slabega vremena in močnega vetra sicer preložena za dva dni. Falconi so bili nekaj dni prizemljeni, ker je 2. februarja ob izstrelitvi satelitov starlink zgornja stopnja imela nekaj težav.

Bill Gerstenmaier iz Spacexa je pojasnil, da je bila težava povezana izključno z izstrelitvijo starlinkov, pri izstrelitvi dragonov gre za drugačne nastavitve prižiganja motorjev in ni bilo treba ničesar popravljati ali spreminjati za to odpravo.

Jessica Meir, Jack Hathaway, Sophie Adenot in Andrej Fedjajev FOTO: Steve Nesius/Reuters

»To pa je bila vožnja,« je pokomentirala Meirova, ko je dragon dosegel orbito. »Mi smo zapustili Zemljo, a Zemlja ni zapustila nas,« je še dodala astronavtka, ki bo tokrat drugič v vesolju. Morska biologinja je do zdaj v vesolju preživela 205 dni, s kolegico Christino Koch, ki se sicer trenutno pripravlja na potovanje okoli Lune, pa je opravila prvi izključno ženski vesoljski sprehod.

Za Hathawaya je to prvi polet v vesolje, je bivši pilot z več kot 2500 urami letenja v 30 različnih zračnih plovilih. Tudi za Francozinjo Sophie Adenot je to prvi polet v vesolje, preden so jo izbrali za Esino astronavtko je bila letalska inženirka in pilotka helikopterja. Z 22 različnimi helikopterji je opravila več kot 3000 ur letenja. Rus Fedjajev bo tokrat na ISS drugič. Tudi on je bil pred kozmonavtsko kariero pilot, v orbiti je bil v prvem poletu 186 dni.