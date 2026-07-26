  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Znanoteh

    Ameriški velikani še naprej prevladujejo, a le zato, ker jim to dovolimo

    Številne evropske vlade so v skrbeh zaradi odvisnosti od ameriške tehnologije in iščejo alternative. Obstajajo manj vohljajoče, bolj etične in zelene rešitve.
    Velikim tehnološkim podjetjem v zameno za uporabo njihovih storitev ponujamo informacije o sebi in svojih navadah, kar s pridom tržijo naprej. Foto Shutterstock
    Galerija
    Velikim tehnološkim podjetjem v zameno za uporabo njihovih storitev ponujamo informacije o sebi in svojih navadah, kar s pridom tržijo naprej. Foto Shutterstock
    Staš Ivanc
    26. 7. 2026 | 06:00
    12:42
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Dandanes je z velikimi tehnološkimi podjetji povezanega skoraj več negativnega kot pozitivnega. Pripišemo jim lahko nešteto težav, škodo, ki jo povzročajo družbeni mediji, dezinformacije, polarizacijo, rudarjenje in zlorabo osebnih podatkov, malomarnost do okolja, izogibanje davkom in tako naprej in naprej.

    image_alt
    Je Irska prodala Evropo tehnološkim velikanom?

    Človek dobi občutek, da se veliki šefi iz Silicijeve doline radi dobrikajo ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu in molčijo o njegovem vedno bolj bizarnem političnem delovanju brez kakršnih koli zadržkov, do Evropske unije pa se obnašajo kot do krute mačehe. Poleg tega se zdi, da številni izdelki in storitve velikih tehnoloških podjetij iz leta v leto postajajo le slabši in s slabšo uporabniško izkušnjo.

    Pri brezplačni programski opremi, kot so številne aplikacije, ki jih vsakodnevno uporabljamo in si ne bi več znali predstavljati življenja brez njih, je zadaj vedno kompromis: večinoma gre za naše osebne podatke, ki smo jih prisiljeni deliti s proizvajalci, oni pa jih veselo pretvorijo v velikanske vsote in le krepijo svoj monopolni položaj. Saj veste: enkrat v google vtipkate iskalno geslo klor za bazene in se čez nekaj minut čudite, zakaj na face­booku gledate oglase za bazene, bazenske robote in bazensko tehniko. Pametnim telefonom sploh ni treba prisluškovati našim pogovorom, kakor se bojijo nekateri: sami jim povemo, kaj nas zanima, korporacije pa si te podatke veselo delijo in služijo z njimi.

    image_alt
    Suvereni oblak: zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje

    A lahko gremo drugam. Marsi­kdo se že zaveda odvisnosti od ameriških tehnologij in še posebno v Evropi vemo, da za skoraj vse, kar velika tehnološka podjetja prodajajo, obstajajo alternative, ki so bolj zelene, bolj etične, bolj neodvisne, bolj spoštljive do naše zasebnosti ali preprosto manj moteče in manj močne. In prehod je lažji, kot si morda predstavljamo.

    Google ni edini iskalnik

    Google je v zadnjem desetletju zavzel 90 odstotkov trga iskanja, a pogosto ni nič kaj boljši od konkurence; nekateri trdijo, da je včasih opazno slabši od tekmecev, morda celo namerno. Znani kanadsko-britanski tehnološki novinar in aktivist, bloger in pisec znanstvene fantastike Cory Doctorow, ki si je za upad kakovosti številnih spletnih storitev izmislil izraz »enshittification« (drekifikacija, usranjevanje), Google navaja kot živi primer tega pojava, pri čemer omeni njegovo domnevno strategijo poslabšanja kakovosti iskanja, da bi uporabniki preživeli več časa na njegovem spletnem mestu.

    image_alt
    Google pod pritiskom Bruslja: 890 milijonov evrov zaradi kršitev pravil

    Kakor koli že, zamenjava privzetega iskalnika na kateri koli napravi je izjemno preprosta. Če uporab­ljamo Googlov chrome (preden ga zamenjamo), zgolj kliknemo na tiste tri navpične pikice v desnem zgornjem kotu okna, pa naj gre za pametni telefon ali osebni računalnik, izberemo Nastavitve in nato Iskalnik. Odpre se nam sez­nam mogočih iskalnikov in pač izberemo enega.

    Zanimiva izbira je iskalnik ecosia. Namesto da bi družba Ecosia naša iskanja izkoristila za polnjen­je svoje blagajne, prihodke od oglasov dejansko uporablja za sajenje dreves. Od svojega začetka leta 2009 je menda posadila že skoraj 250 milijonov dreves. Dobiček usmerja v podnebne ukrepe (doslej je za to namenila več kot 100 milijonov evrov) in s svojimi sončnimi elektrarnami proizvede več čiste energije, kot je porabi za delovanje, hkrati pa zbira minimalno količino podatkov o svojih uporabnikih.

    Nemška Ecosia z denarjem od oglasov sadi drevesa. Foto Shutterstock
    Nemška Ecosia z denarjem od oglasov sadi drevesa. Foto Shutterstock

    Rezultati iskanj ecosie sicer niso vedno tako temeljiti kot pri googlu, čeprav nam orodna vrstica ponuja možnost iskanja prek googla in binga. Kot številni drugi alternativni iskalniki tudi ecosia temelji na Microsoftovem bingu (tudi yahoo in duckduckgo se deloma zanašata nanj), služi pa le z uporabniki, ki klikajo na oglase oziroma sponzorirane povezave: če ignoriramo oglase, ne sadimo dreves.

    Lahko si omislimo tudi mojeek s sedežem v Združenem kraljestvu, pri katerem so rezultati iskanja stoodstotno neodvisni od goog­la ali binga in ki obljublja, da ne bo sledil uporabnikom ali zbiral podatkov o njih, tako da bodo vsi dobili popolnoma enake rezultate iskanja (kar ne velja za google ali bing).

    Francoski qwant je postal privzeti iskalnik evropskega parlamenta. Foto Qwant
    Francoski qwant je postal privzeti iskalnik evropskega parlamenta. Foto Qwant

    Francoski qwant je podobno usmerjen k zasebnosti (njegov slogan je »Iskalnik, ki vas ceni kot uporabnika, ne kot izdelek«) in je že pretežno neodvisen (začel je na podlagi binga). Zdaj sodeluje z ecosio pri izgradnji novega evropskega indeksa iskanja.

    Qwant namesto googla

    Evropski parlament je na internih računalnikih ameriški google nadomestil s francoskim iskalnikom qwant kot privzetim iskalnim orodjem, poroča bruseljski portal Politico. Qwant je v sporočilu EP opisan kot »evropski iskalnik, osredotočen na zasebnost«, ki ne sledi uporabnikom in ne zbira osebnih podatkov. Poteza je rezultat večmesečnih pritiskov zakonodajalcev, da bi zmanjšali odvisnost institucij EU od ameriške tehnologije.

    Kaj pa brskalniki?

    Brskalniki so pogosto aplikacija, ki jo na spletu uporabljamo največ časa, in večina nas z veseljem brezpogojno sprejme privzetega za kateri koli ekosistem, na katerega smo vezani: chrome za Google in android; safari za Apple; edge za Microsoft. Ti trije predstavljajo približno 90 odstotkov celotnega trga. Naša brskalna dejavnost tem podjetjem omogoča, da zberejo ogromne količine podatkov o naših osebnih navadah, kar je krasno za trženje oglaševalcem ali tretjim osebam.

    A tudi tukaj obstajajo uporabne alternative. Denimo (ameriški) Mozillin firefox, ki je odprtokodni ter razmeroma varen in zaseben. Še bolj zasebna, a še vedno brezplačna in enako učinkovita različica firefoxa je librewolf, ki so jo razvili pri nemški neprofitni organizaciji Codeberg.

    Vivaldi je neke vrste naslednik opere. Foto Vivaldi
    Vivaldi je neke vrste naslednik opere. Foto Vivaldi

    Naslednji največji igralec je brs­kalnik opera, ki je bil razvit na Norveškem pred 30 leti in ima še vedno sedež in razvoj v Evropi, čeprav je zdaj pod večinskim nadzorom kitajske družbe Kunlun Tech. Toda leta 2015 je ustanovitelj opere Jon Stephenson von Tetzchner predstavil nov neodvisni brskalnik vivaldi. Podjetje Vivaldi Technologies s sedežem na Norveškem in Islandiji, »kjer so pravila o zasebnosti stroga, proč od nepotešljivega apetita velikih tehnoloških podjetij po vaših osebnih podatkih, ki jih prodajajo oglaševalcem«, trdi, da ima njihov brskalnik štiri milijone uporabnikov po vsem svetu. Vivaldi ponuja morje nastavitev in vrsto naprednih funkcij, je pa res, da zna trajati nekaj časa, preden uporabnik obvlada vse novosti.

    Elektronska pošta

    Trije največji ponudniki e-pošte, Applov icloud, Googlov gmail in Microsoftov outlook, predstavljajo približno tri četrtine trga – predvsem zato, ker so tako dobro integrirani v druge izdelke omenjenih podjetij. So pa precej vsiljivi, saj spremljajo našo aktivnost in oblikujejo naš profil. A tudi tukaj obstajajo bolj zasebne in varne mož­nosti, ki obvladajo iste stvari.

    Protonov mail prisega na varnost in zasebnost. Foto Proton
    Protonov mail prisega na varnost in zasebnost. Foto Proton

    Več kot sto milijonov ljudi na primer uporablja Protonov mail. Švicarska e-poštna storitev obljub­lja močnejše šifriranje od uporabnika do uporabnika kot gmail ali outlook. Brezplačna različica omogoča le en gigabajt prostora za shranjevanje, kar je precej manj od 15 GB, ki jih ponuja gmail. Kdor potrebuje več prostora, mora plačati štiri oziroma deset evrov za 15 oziroma 500 GB prostora.

    GreenNet prisega na zeleno. Foto Greennet
    GreenNet prisega na zeleno. Foto Greennet

    Obstajajo tudi druge, bolj zelene možnosti. Nemško podjetje Tutao trdi, da njegovo poštno storitev tuta (nekdanja tutanota) napaja stoodstotno obnovljiva energija (in ima robustno politiko zasebnosti). Tudi britanski GreenNet, sicer eden prvih ponudnikov interneta na Otoku, se razglaša za stoodstotno obnovljivo in trajnostno usmerjeno družbo: dejansko se je (z 88 točkami) znašel na vrhu lestvice britanske neprofitne organizacije Ethical Consumer, pri kateri so ocenjevali etičnost in okoljsko politiko ponudnikov e-pošte; gmail in outlook, denimo, sta prejela 0 točk (od 100); icloud pa le 20.

    Odprtokodna pisarna

    Včasih se je zdelo, kot da je Microsoftov programski paket office (word, excel in powerpoint) edina izbira, in za številna podjetja še vedno je, čeprav imata Apple in Google svoje pakete konkurenčnih izdelkov. Microsoftov položaj v samih temeljih informacijske infrastrukture – ne le za podjetja, ampak tudi vlade – je v zadnjem času pod drobnogledom, prav tako odvisnost Evrope od velikih tehnoloških podjetij na splošno.

    Paket libreoffice ima že 200 milijonov uporabnikov. Foto TDF
    Paket libreoffice ima že 200 milijonov uporabnikov. Foto TDF

    Številne evropske vlade so zaskrbljene zaradi odvisnosti od ameriške tehnologije in iščejo alternative. Mnoge od njih, vključno z avstrijsko vojsko in lokalnimi oblastmi v Nemčiji in Franciji, prehajajo na pisarniški paket libreoffice, ki ga je razvila berlinska neprofitna organizacija The Document Foundation (TDF). V bistvu gre za brezplačno odprtokodno različico worda in vseh orodij, ki jih poznamo iz officea, ima pa že 200 milijonov aktivnih uporabnikov.

    Družbeni mediji

    Tukaj so stvari malce bolj zapletene. Pa ne zato, ker ne bi bilo popolnoma dobrih alternativ velikim platformam, kot so facebook, instagram, tiktok in X, ampak zato, ker za družbeni mediji za uspešno delovanje potrebujejo kritično maso. Kljub dolgemu seznamu težav, dezinformacij in strašljivih orodij za ustvarjanje ponarejene pornografije ameriški velikani še naprej prevladujejo.

    Ampak le zato, ker jim to dovolimo. Odhajanje uporabnikov z omrežja x Elona Muska je koristilo manjšim, neodvisnim alternativam, kot sta ameriška platforma bluesky in nemški mastodon, ki se ponašata s precej manj sovraštva, dezinformacij, vsebin, ki jih ustvarjajo boti, in »stvaritev« umet­ne inteligence, njihovo število sledilcev pa je že kar solidno: približno 1,5 milijona oziroma 800.000 aktivnih uporabnikov na mesec. Še vedno pa krepko za­ostajata za facebookom s tremi milijardami in instagramom z dvema milijardama uporabnikov.

    Marca je začelo delovati evropsko družbeno omrežje W. Foto W Social
    Marca je začelo delovati evropsko družbeno omrežje W. Foto W Social

    Obetaven nov kandidat je w, stoodstotno evropska platforma, ki kljub trditvam teoretikov zarote nima nobene zveze z EU (kot institucijo) in je ne bodo financirali evropski davkoplačevalci ter ne bo orodje Evropske unije za cenzuro. »Menimo, da nujno potrebujemo novo platformo družbenih medijev, zgrajeno, upravljano in gostujočo v Evropi. S človeškim preverjanjem, svobodo govora in zasebnostjo podatkov v njenem jedru,« je na omrežju linkedin (v lasti Microsofta) zapisala izvršna direktorica W Anna Zeiter. Platforma je začela delovati marca letos.

    Umetna inteligenca

    Področje umetne inteligence še bolj kot druge tehnološke sektorje obvladujejo bogate ameriške blagovne znamke, kot so OpenAI, Anthropic, Google, Meta in Microsoft. Če obstaja evropski kandidat v tej tekmi, bi to moral biti francoski Mistral, ki so ga leta 2023 ustanovili izgnanci iz podjetij Google, DeepMind in Meta. Njegov klepetalni robot, imenovan vibe (prej le chat), se po mnenju uporabnikov približuje tekmecem, kot sta chatgpt (OpenAI) in claude (Anthropic). Zmore vse od kodiranja do načrtovanja počitnic, odgovore pa menda ustvarja hitreje od konkurence – do 1000 besed na sekundo. Tekoče govori francosko, angleško in druge jezike, poleg tega Mistral ponuja tudi odprtokodno različico, kar pomeni, da ga lahko vsakdo brezplačno prenese in spremeni.

    Evropski klepetalni robot vibe Foto Mistral
    Evropski klepetalni robot vibe Foto Mistral

    Podjetje je transparentno glede nastavitev zaupnosti in zasebnosti, za točnost se opira na arhive tiskovne agencije AFP in ima lastne podatkovne centre v Franciji, več pa jih je v gradnji na Švedskem. Med njegovimi vlagatelji sta Microsoft in Nvidia, zato ni povsem brez velikih tehnologij, vendar se Mistral vidi kot »velik korak k tehnološki neodvisnosti Evrope«.

    Vedno več ljudi uporablja pisarniški paket libreoffice.

    Evropa je dobila družbeno omrežje W.

    Francozi so razvili svojega klepetalnega robota.

    Novice  |  Črna kronika
    Zapor

    Za županove prometne prekrške je plačevala občina

    Franc Šlihthuber, nekdanji župan Gornjih Petrovcev, zavlačuje odhod na prestajanje kazni.
    Andrej Bedek 24. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Video
    Šport  |  Kolesarstvo
    Tour 2026

    Junak na Touru zaradi neprevidnega gledalca skoraj ostal brez zmage

    Richard Carapaz je končno uspel številne pobege na letošnji dirki po Franciji kronati z etapno zmago. Kmalu pa bi se znašel na tleh zaradi gledalca.
    24. 7. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    18. etapa

    Carapaz prvi na Rogličevem klancu. Pogačar ostaja rumen

    Ekvadorec je zmagal po silovitem napadu in v slogu Pogačarja zmagal na Rogličevem klancu.
    Miroslav Cvjetičanin 23. 7. 2026 | 14:57
    Preberite več
    Video
    Šport  |  Nogomet
    Premočna čustva

    Prvi argentinski skesanec: To ni opravičilo. Moral bi ravnati drugače

    Pomočnik argentinskega selektorja Roberto Ayala je prvič javno spregovoril o incidentih po finalu svetovnega prvenstva v nogometu in porazu proti Španiji.
    23. 7. 2026 | 17:45
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Štirje modeli, štirje značaji: Mercedes-Benz v posebnih izvedbah

    Vsak Mercedes-Benz ima svoj značaj, ki ga seriji Night Edition in AMG Edition poudarita z oblikovalskimi podrobnostmi, opremo in vrhunskimi rešitvami.
    Promo Delo 24. 7. 2026 | 09:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

    Zakaj se vsakdanje stvari nenadoma zdijo bolj naporne?

    Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
    20. 7. 2026 | 11:44
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

    Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.
    Promo Delo 13. 7. 2026 | 09:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Diagnoza hude bolezni še ne pomeni konca truda

    Ko gre človek iz ordinacije s hudo diagnozo, se čas ustavi.
    22. 7. 2026 | 08:14
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Obnovljivi viri energije

    Slovenski investitorji lažje kot doma vlagajo na Balkanu

    Dolgotrajno pridobivanje dovoljenj in omejitve v omrežju povzročajo težave vlagateljem v obnovljive vire energije.
    Nejc Gole 25. 7. 2026 | 17:41
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Register dejanskih lastnikov

    Kdo bo po novem lahko preverjal dejanske lastnike podjetij

    Novela zakona o preprečevanju pranja denarja širi krog tistih, ki bodo imeli možnost takojšnjega vpogleda v register dejanskih lastnikov.
    Milka Bizovičar 23. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Čisti zrak prvič del koncepta energetske učinkovitosti

    Slabša kakovost zraka v delovnih prostorih se povezuje z zdravjem, delovno učinkovitostjo zaposlenih in kakovostjo opravljenega dela.
    Milka Bizovičar 23. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Val javnih ponudb delnic pri sosedih, kdaj bo prvi slovenski Spacex

    Štiri hrvaške družbe so v dobrem letu zbrale približno 360 milijonov evrov svežih sredstev vlagateljev. Novih naložb so željni tudi slovenski vlagatelji.
    Karel Lipnik 21. 7. 2026 | 05:05
    Preberite več

    Več iz teme

    umetna inteligencadružbena omrežjatehnologijaMicrosoftGoogleApplealternativeZDAEU

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Video
    Šport  |  Drugo
    Spektakel v Džedi,

    Britanec dvakrat v nokdavnu, a po 273 sekundah nokavtiral Albanca

    Boksar Anthony Joshua je »preživel« dvoboj pred dolgo pričakovanim britanskim obračunom s Tysonom Furyjem. Kristiana Prengo nokavtiral v drugi rundi.
    26. 7. 2026 | 08:25
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Hudi požari

    Požari se širijo proti Bordeauxu in Madridu, množične evakuacije

    Močan veter otežuje gašenje in širi ogenj proti Bordeauxu ter jugu Španije. Ena oseba je umrla, Francija pa je zaprosila za evropsko pomoč.
    26. 7. 2026 | 08:14
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Moškosfera

    Osamljeni, razočarani, jezni

    Spletni vplivneži mladim moškim prodajajo preproste odgovore na osamljenost, neuspeh in občutek izgubljenosti.
    Lucijan Zalokar 26. 7. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Razno
    Vikend

    Nina Strnad: Glasba s taktirko ali kuhalnico

    Pred dvajsetimi leti se je Nina Strnad javnosti predstavila v šovu Bitka talentov, kjer je v finalu nastopila z Nino Pušlar.
    26. 7. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Parada ponosa

    Več kot dva tisoč policistov išče osumljenca v Berlinu, ki je zapeljal v množico

    V Berlinu vozilo zapeljalo med udeležence parade ponosa, en mrtev, 16 ranjenih. Osumljenec je 21-letnik, znan zaradi domnevnih povezav z islamističnimi krogi.
    26. 7. 2026 | 07:08
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Moškosfera

    Osamljeni, razočarani, jezni

    Spletni vplivneži mladim moškim prodajajo preproste odgovore na osamljenost, neuspeh in občutek izgubljenosti.
    Lucijan Zalokar 26. 7. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Razno
    Vikend

    Nina Strnad: Glasba s taktirko ali kuhalnico

    Pred dvajsetimi leti se je Nina Strnad javnosti predstavila v šovu Bitka talentov, kjer je v finalu nastopila z Nino Pušlar.
    26. 7. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Parada ponosa

    Več kot dva tisoč policistov išče osumljenca v Berlinu, ki je zapeljal v množico

    V Berlinu vozilo zapeljalo med udeležence parade ponosa, en mrtev, 16 ranjenih. Osumljenec je 21-letnik, znan zaradi domnevnih povezav z islamističnimi krogi.
    26. 7. 2026 | 07:08
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
    Vredno branja

    Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo 10. 7. 2026 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Zakaj podjetja izgubljajo posle, če čakajo na najcenejši kapital

    Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
    10. 7. 2026 | 15:02
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji (video)

    Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
    13. 7. 2026 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Na morje s slovensko inovacijo

    BMW skupaj s slovenskimi inovatorji razvija novosti, ki skrbijo za varnost in lepoto na morju.
    15. 7. 2026 | 12:44
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

    Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
    Delo 14. 7. 2026 | 14:39
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo