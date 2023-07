Analogna renesansa ali kaj ima stara tehnologija opraviti z najnovejšo

V nadaljevanju preberite:

IBM je že pred štirimi leti ustanovil center za razvoj strojne opreme za umetno inteligenco, v katerem sodeluje več podjetij in univerz, med njimi tudi njihov lastni IBM Research. Približno istočasno so začeli resneje razvijati analogne čipe in leta 2021 z njimi dosegli pomemben preboj. Predstavili so 14-nanometrsko tehnologijo za globoko učenje, ki je uporabljala analogne čipe s pomnilnikom na fazno spremembo (PCM). Danes v raziskovalnem centru IBM v San Joseju deluje velika skupina Analog AI, ki se ukvarja z analognimi sistemi v umetni inteligenci. Prvi računalniki so bili analogni, a od 50. let prejšnjega stoletja zanje ni bilo več potrebe. Kako se lahko vračajo?