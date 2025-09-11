  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Znanoteh

    Gliva iz Izole odpotovala tudi v vesolje

    Glivni biofilm uporabljamo za zaščito drugih materialov, pravi raziskovalka Anna Sandak. Posebnost je, da je premaz živ.
    »Narava ima res čudovite ideje, a v sodobnem času pogosto pozabljamo nanje,« poudarja dr. Anna Sandak. FOTO: Evropska unija 2025
    Galerija
    »Narava ima res čudovite ideje, a v sodobnem času pogosto pozabljamo nanje,« poudarja dr. Anna Sandak. FOTO: Evropska unija 2025
    Saša Senica
    11. 9. 2025 | 05:00
    17:10
    A+A-

    Živi materiali se od drugih na prvi pogled ne razlikujejo, pa vendar imajo v sebi življenjsko silo, ki jim daje edinstvene funkcionalnosti, lahko se samopopravijo, lahko absorbirajo ogljikov dioksid in proizvajajo kisik, lahko vežejo onesnaževala, onemogočajo prisotnost patogenov. Inženirski živi materiali se pojavljajo kot prelomni elementi trajnostne gradnje, raziskuje in razvija jih profesorica Anna Sandak z oddelka InnoRenew CoE, ki deluje v okviru Inštituta Andrej Marušič Univerze na Primorskem.

    Poljakinja dr. Anna Sandak, ki v Sloveniji živi in dela zadnjih osem let, ima doktorat iz znanosti o lesu in znanstveni magisterij iz biologije. Leta 2022 je uspešno pridobila projekt Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) za utrjevanje samostojne raziskovalne kariere. V projektu ARCHI-SKIN se ukvarjajo z zaščitnim premazom, izdelanim iz glivnega biofilma. Leta 2024 je pridobila še sredstva Evropskega sveta za inovacije (EIC Pathfinder) za projekt REMEDY, ki se osredotoča na razvoj probiotičnih arhitekturnih črnil in novega postopka biofabrikacije za prilagodljive in funkcionalne arhitekturne površine.

    »Glive so fantastične in fascinantne,« poudarja raziskovalka. »Pri našem delu gre za temeljno znanost, s katero odpiramo nova vrata in odkrivamo nove stvari. Uživam, ko lahko na problem navežemo rešitev, pri čemer navdih iščemo v naravi. Dejstvo je, da ima narava za seboj ogromno let evolucije in je že iznašla dobro delujoče in preproste rešitve. Te naravne rešitve poskušam implementirati v razvoj novih materialov in na koncu lahko dobimo popolno kombinacijo.«

    image_alt
    Koncept, kako narediti integrirano vezje s tekočinami, je postavljen

    Kako poteka projekt ARCHI-SKIN in kaj so pravzaprav glavni cilji?

    Moja ideja je bila najti alternativen način za zaščito različnih gradbenih materialov, betona, jekla, plastike, lesa. Vsi ti materiali večinoma potrebujejo dodatno zaščito zaradi vremenskih vplivov, onesnaževanja in drugih dejavnikov, pri čemer običajno uporabljamo premaze z različnimi barvili, ki pa sčasoma prav tako degradirajo, zbledijo, razpokajo. Ponavadi gre za kemične, sintetične snovi, ki so pogosto tudi okolju škodljive. Mi smo ubrali drugačen pristop: v naravi smo preverili, kako se različne snovi zaščitijo, raziskovali smo bioreceptivnost, dovzetnost materiala za naselitev živih organizmov, iskali smo mikroorganizme, ki kolonizirajo različne materiale, a jih ne poškodujejo. Osredotočili smo se na glive, ki so v primerjavi z bakterijami manj raziskane, preverili številne vrste in se na koncu osredotočili na Aureobasidium pullulans, ki ima mnoge pozitivne lastnosti, ki jih želimo za razvoj našega zaščitnega premaza.

    Dr. Anna Sandak vodi projekt izdelave naravnega in naravi prijaznega zaščitnega premaza za zunanjosti stavb. FOTO: Evropska unija 2025
    Dr. Anna Sandak vodi projekt izdelave naravnega in naravi prijaznega zaščitnega premaza za zunanjosti stavb. FOTO: Evropska unija 2025

    Ta vrsta glive je vseprisotna, našim očem je nevidna, najdemo pa jo v Sloveniji, v puščavah, na ledenikih. Je oligotrofna, kar pomeni, da je vedno na dieti oziroma ne potrebuje veliko hranil, da jo obdržimo pri življenju. Lahko se različno obarva, ima tudi bioremediacijsko sposobnost, torej lahko čisti zrak. Aureobasidium pullulans prav tako proizvaja melanin, da zagotavlja UV-zaščito. Ta gliva proizvaja pululan, polisaharid, ki ga uporabljajo tudi v prehranski industriji. Tudi sicer se številne glive uporabljajo v medicini, kozmetiki, prehranskih dodatkih.

    Mikroorganizmi običajno tvorijo skupnosti, ki jih imenujemo biofilmi, in mi glivni biofilm uporabljamo za zaščito drugih materialov. Naš premaz je živ, ker vsebuje žive celice. Zdaj smo v fazi preverjanja učinkovitosti, ali res delujejo tako, kot smo si zamislili, in v skladu z literaturo. V laboratoriju testiramo, kako je s samozdravljenjem, denimo, da glivni premaz opraskamo, ali bodo glive vnovič zrasle. Testiramo, kako rastejo, kakšna hranila potrebujejo. Pri pripravi hranil za glive poskušamo zagotoviti, da bi bila čim cenejša, da bi bil produkt tudi tržno zanimiv. Vzdrževanje živih materialov bi bilo lahko dokaj preprosto in poceni.

    V naših premazih, ki so namenjeni zaščiti zunanjih površin stavb, ni škodljivih kemikalij, gre za zelen material. Tako tudi ni težav z odlaganjem tega materiala, te glive so prisotne v okolju, torej mu ne morejo škoditi.

    Zveni res futuristično.

    V resnici gre za zelo preproste rešitve, ki nam jih je dala narava. Ta ima res čudovite ideje, na katere pa v sodobnem času pogosto pozabljamo. V našem projektu sodelujemo in uporabljamo naravo in se proti njej ne borimo. Dejstvo je, da materiale različni mikroorganizmi redno kolonizirajo, na primer plesen. Če bomo materiale prekrili z želenim organizmom, škodljivi organizmi ne bodo imeli prostora za rast.

    image_alt
    Čas je pravzaprav iluzija

    Kako ste to glivo modificirali?

    Raziskujemo tudi hrapavost in poroznost površin. Na primer les in beton lahko impregniramo s hranili, pri kovini in plastiki to ne bo delovalo. Raziskujemo torej interakcijo med materiali in glivami, ker želimo, da jih gliva kolonizira, ne pa tudi, da pregloboko prodre, saj jo želimo zaščititi. Same glive tako ne modificiramo, lahko pa uporabimo različne seve, različne sorodnike, ki se nekoliko razlikujejo glede lastnosti.

    Mikroorganizmi imajo na splošno slab sloves, a so za nas še kako koristni.  FOTO: Evropska unija 2025
    Mikroorganizmi imajo na splošno slab sloves, a so za nas še kako koristni.  FOTO: Evropska unija 2025

    Je ta gliva lahko kakorkoli škodljiva?

    Za ljudi nikakor ne. Testirali smo jih, ali lahko rastejo pri 37 stopinjah Celzija, kolikor znaša telesna temperatura človeka. Ugotovili smo, da ne morejo, iz česar sledi, da ni patogena.

    Scenarij iz priljubljene serije in videoigre The Last of Us, ko zaradi gliv ljudje postanejo nekakšni zombiji, se ne bo uresničil.

    Ne. Pri našem delu je varnost ena izmed prioritet. Mikroorganizmi imajo na splošno slab sloves, a so za nas še kako koristni, na primer probiotiki. Mi živimo v simbiozi z njimi, je pa od bilijonov vrst okoli 1500 mikroorganizmov za ljudi patogenih in nevarnih za naše zdravje.

    Mikroorganizmi so za naš svet nujni. Glive so eni glavnih razgrajevalcev bioloških smeti, brez njih bi se utapljali v odpadkih. Gre za pravilno izbiro: če najdemo prave organizme, jih lahko izkoristimo, da nam pomagajo.

    Koliko gliv ste testirali, preden ste izbrali Aureobasidium pullulans?

    Sprva smo imeli na mizi več kot sto vrst. Potem smo izbor zožili na tiste, ki so prisotne v našem okolju, dobili smo jih deset. Pomembno je bilo, da materialov gliva ne razgrajuje, in na koncu je Aureobasidium pullulans imel največ zaželenih lastnosti.

    Material je živ in kot tak, pravite, ima možnost samozdravljenja.

    Da. Mikroorganizme uporabljamo za številne procese, za fermentacijo, peko kruha; a v teh primerih jih vročina pobije. V zadnjem obdobju se vzpostavlja nov koncept, imenovan inženirski živi materiali, ki odpira nove funkcionalnosti. Tak material še vedno raste, zato se lahko popravi. Živi material se odziva tudi na zunanje vplive, na primer na padec temperatur pozimi, količino hranil. V neugodnih okoliščinah organizem hibernira oziroma je v stanju pripravljenosti.

    Sprva so raziskovali več kot sto vrst gliv, z lastnostmi jih je najbolj prepričala gliva Aureobasidium pullulans. FOTO: Evropska unija 2025
    Sprva so raziskovali več kot sto vrst gliv, z lastnostmi jih je najbolj prepričala gliva Aureobasidium pullulans. FOTO: Evropska unija 2025

    Zdaj ste v fazi laboratorijskih testiranj, kaj in kako preizkušate, s kakšnimi težavami ste se morda srečali?

    Naš biofilm nanašamo na različne površine in spremljamo vse, kar se nato dogaja. V laboratoriju lahko natančno določamo pogoje, v nadaljevanju projekta bomo živi material preizkusili tudi na zunanjih površinah stavb.

    Lahko rečem, da projekt poteka po načrtih. Že pri prijavi za pridobitev sredstev ERC sem predvidevala na podlagi predelane literature, da bodo glive delovale. Morali pa smo raziskati, kako se obnaša in kako jo lahko nadzorujemo. Največji izziv je bil morda najti dober kader, a nam je tudi to uspelo, vedno se pojavi kakšna težava z opremo … Ampak lahko smo zadovoljni. Še več, pri delu smo naleteli na odkritja, ki jih nismo načrtovali. To je lepota projektov ERC, ker omogočajo svobodo. Proračun je razmeroma velik, financiranje je zagotovljeno za pet let in posvetimo se lahko tudi nekaterim podrobnostim, na katere ob prijavi nisem niti pomislila. Vse to pa vodi v rojevanje novih idej.

    Lani ste pridobili še projekt EIC REMEDY. Na kaj pa se pri tem osredotočate?

    S premazi lahko zagotavljamo dobro zaščito stavbam, a spraševala sem se, kako lahko lastnosti živih materialov še bolj izkoristimo. Na primer: da bi imele stavbe fasade, ki bi lahko zajemale ogljikov dioksid in proizvajale kisik, da bi nudile določeno osvetlitev … To pomeni, da bi razširili nabor mikroorganizmov, poleg gliv še bakterije in alge, oziroma da bi ustvarili konzorcij mikroorganizmov, ki delujejo v sinergiji, kar je velik izziv. Narava deluje ciklično, pogosto je en organizem hrana za drugega.

    V arhitekturi in gradbeništvu ni vse le v funkcionalnosti, pomemben je tudi videz. Tako del projekta imenujemo živi tatuji. Sodelujemo tudi s proizvajalci tiskalnikov, da bi žive materiale natisnili, ki bi bili tako lepi kot tudi funkcionalni.

    Ta projekt smo začeli šele februarja, v njem sodelujemo z Univerzo v Ljubljani in Gradcu ter tremi industrijskimi partnerji. Smo šele na začetku. Sicer se moji sodelavci in študenti ukvarjajo še s številnimi zanimivimi lastnostmi mikroorganizmov, denimo bioluminiscenco bakterij.

    Inženiring živih materialov je sicer precej novo področje raziskav in inovacij.

    Gradbeni sektor nekako zaostaja, večinoma razvoj novih materialov vodi medicina ali kakšne druge precizne znanosti, ki potrebujejo nove materiale, da jih lahko nadzorujejo, modificirajo. Oktobra bo v Izoli Slovenija gostila mednarodno konferenco o materialih in tehnologijah, na kateri se bodo srečali raziskovalci in strokovnjaki iz industrije, da bomo vzpostavili dober dialog in čim boljši prenos znanja.

    Ekipa Anne Sandak je multikulturna in interdisciplinarna. FOTO: Evropska unija 2025
    Ekipa Anne Sandak je multikulturna in interdisciplinarna. FOTO: Evropska unija 2025

    Kdo sestavlja vašo ekipo?

    Moja ekipa je multikulturna in interdisciplinarna. V raziskavah se povezujejo znanje mikrobiologije, biologije, znanosti o materialih, arhitekture, informatike, modeliranja. V ožji ekipi projekta ARCHI-SKIN je 12 sodelavcev iz osmih držav, številni sodelavci so pridobili tudi financiranja iz drugih skladov, denimo Marie Curie, in tako se tudi naše raziskave razraščajo.

    Vaš živi material ste poslali tudi v vesolje.

    Res je. Pojavila se je priložnost, da sodelujemo v odpravi Mission Possible, in smo jo izkoristili. Dolgo smo pripravljali vzorce, poslali smo jih v ZDA, tam so jih naložili na raketo podjetja SpaceX, v kapsuli je vzorec trikrat obkrožil svet. Nato pa se je zapletlo, saj pristanek ni bil uspešen. Padala se niso odprla in kapsula z vsemi eksperimenti je treščila v ocean. (Odprava Mission Possible je bila največja od 70 tovorov, ki so si delili platformo Transporter-14, to so junija izstrelili s Spacexovim falconom 9. Na takšno platformo lahko namestijo majhne satelite, znanstvene eksperimente in kapsule za vnovičen vstop v atmosfero; op. a.)

    Toda odpravo bodo ponovili in prihodnje leto bomo naše materiale znova poslali v vesolje. Vesolje je popolno za testiranje materialov, saj so tam okoliščine, ki jih težko poustvarimo na zemlji, od mikrogravitacije do stresa: oksidativni, temperaturni, sevanje. Sledili smo ideji: kar te ne ubije, te okrepi. Torej, če bomo glive poslali v vesolje in bodo preživele, lahko preverimo, ali so se spremenile njihova genska slika, fizične lastnosti, morfologija, ali so negostoljubne okoliščine nanje vplivale in so zato postale še bolj odporne.

    V vesolje smo in bomo tudi prihodnje leto poslali glivo, ki smo jo vzorčili v Izoli.

    Kako to, da so vas pritegnile ravno glive?

    Že kot otrok sem rada nabirala gobe, da pa bom raziskovala glive, si ne bi mislila. Sem biologinja, od nekdaj imam rada naravo. Preden sem prišla v Slovenijo, sem 14 let delala v Italiji pri italijanski raziskovalni agenciji CNR v Trentu. Ko sem se pridružila InnoRenewu, sem imela priložnost na novo oblikovati raziskovalno področje. Spraševala sem se o svoji viziji za prihodnost. Nekoliko sem se bala skočiti v globoko vodo, vendar sem se osredotočila na bioinspirirane materiale, žive organizme, glive, bakterije in alge, kako bi jih lahko povezali z drugimi obstoječimi materiali.

    Nikoli nisem načrtovala, da bom raziskovalka, vendar zdaj zelo uživam v svojem delu. Niti ga ne dojemam kot delo. V znanosti ni nikoli dolgčas, no, kakšna administrativna in menedžerska opravila so mi manj ljuba, vendar je pisanje prijav za financiranje nujno. Najbolj pa mi je všeč, ko se mi porodi naključna ideja in potem sledi sestavljanje mozaika. Pogosto je treba izstopiti z znanega področja ter se znova in znova učiti. Seveda najraje raziskujemo kaj, v kar nas žene radovednost, a vseskozi iščemo rešitve, uporabne v vsakdanu.

    »Mikroorganizmi so za naš svet nujni. Glive so eni glavnih razgrajevalcev bioloških smeti, brez njih bi se utapljali v odpadkih.« FOTO: Evropska unija 2025
    »Mikroorganizmi so za naš svet nujni. Glive so eni glavnih razgrajevalcev bioloških smeti, brez njih bi se utapljali v odpadkih.« FOTO: Evropska unija 2025

    Preden ste prišli v Slovenijo, ste živeli v Italiji, še pred tem na Japonskem, doma pa ste iz Poljske.

    Študirala sem gozdarstvo in mislila, da bom živela na kakem odročnem kraju, sredi dreves. A sva se z možem preselila na Japonsko, kjer je študiral. Sama sem takrat delala vse mogoče, od oblikovanja televizijskega programa o kuhanju do učenja angleščine. Nobeno delo ni bilo povezano z znanostjo. Na Japonskem sem rodila sina, nato smo se preselili v Italijo, tam se je rodila še hči. Na inštitutu Ivalsa za valorizacijo lesa in drevesnih vrst italijanske raziskovalne agencije so iskali raziskovalca, delo je bilo povezano z gozdno ekologijo, in sem se prijavila. V laboratorijskem delu sem kmalu začela uživati, spoznala sem, kako je znanost fascinantna, in se odločila za doktorski študij. Kasneje sem dobila prestižno štipendijo za mlade raziskovalce. Nato pa me je k sodelovanju povabila Andreja Kutnar, ko se je ustanavljal center InnoRenew. To je bila edinstvena priložnost v življenju, da lahko postavite temelje neke raziskovalne institucije.

    ℹFinanciranje znanosti

    Obzorja Evrope je ključni program EU za financiranje raziskav in inovacij s proračunom v višini 93,5 milijarde evrov za obdobje 2021–2027. Raziskovalne dejavnosti v Sloveniji so od vstopa države v EU leta 2004 prejele skoraj milijardo evrov iz sredstev EU. InnoRenew CoE ni edina slovenska raziskovalna organizacija, ki uporablja evropska sredstva za znanstvene raziskave, namenjene doseganju oprijemljivih domačih in mednarodnih koristi. Na primer, od konca leta 2020 do začetka 2024 so v Znanstvenoraziskovalnem centru Koper vodili projekt, financiran iz sredstev EU, za lažje zgodnje odkrivanje nevroloških bolezni, vključno s parkinsonovo, ki prizadene več milijonov ljudi po vsem svetu. Poudarek je bil na tehnologiji za spremljanje možganske aktivnosti ljudi, ko so v gibanju. Pet let, do 2024., so znanstveniki z Instituta Jožef Stefan v Ljubljani vodili raziskave, financirane iz sredstev EU, za izboljšanje mednarodnega spremljanja strupenega živega srebra v zraku, vodi in tleh ter v živalskem in rastlinskem svetu. Seveda bi lahko našteli še vrsto drugih primerov.

    Sorodni članki

    Novice  |  Znanoteh
    Projekti ERC

    Novi uspeh slovenske znanosti: raziskovalci pridobili prestižno financiranje

    Slovenski raziskovalci do treh projektov ERC za začetek samostojne raziskovalne kariere.
    4. 9. 2025 | 12:05
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Slovenska raziskovalka

    ZDA bodo doživele beg možganov

    Cilj projekta EditYR je povečati učinkovitost, varnost in trajnost terapij za zdravljenje genskih bolezni.
    Saša Senica 8. 5. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Institut Jožef Stefan

    Koncept, kako narediti integrirano vezje s tekočinami, je postavljen

    Igor Muševič: V prihodnje bomo raziskovali tekoča optična vlakna in njihovo povezavo s kapljicami tekočega kristala, ki tvorijo mikrolaserje.
    Saša Senica 10. 7. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Intervju

    S kozmičnimi žarki do skrivnosti temne snovi

    Po eni strani s kozmičnimi žarki preučujejo vesolje, galaksijo, po drugi pa fiziko delcev.
    Saša Senica 30. 1. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Projekt ERC

    Roman Jerala: Vseh možnih proteinov je več, kot je atomov v vesolju

    Ideja novega projekta ERC je, da bi naravnim proteinom, ki v telesu opravljajo določeno funkcijo, dodali povsem nove lastnosti, pravi Roman Jerala.
    Saša Senica 17. 10. 2024 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Quantum AI

    Prosen z ekipo Googlovega laboratorija do pomembnega preboja v kvantni fiziki

    V raziskavi je ekipa iz Googlovega laboratorija Quantum AI jasno demonstrirala uporabnost kvantnih računalnikov.
    5. 4. 2024 | 10:43
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    EP v košarki

    Srhljivka z nesrečnim koncem, Dončić: To se mi še ni zgodilo

    Slovenski košarkarji so v četrtfinalu evropskega prvenstva v Rigi nudili več kot dostojen odpor favoriziranim Nemcem.
    Miha Šimnovec 10. 9. 2025 | 19:40
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Izkoriščanje tujih delavcev

    Inšpektorat s kazensko ovadbo nad kmetijo Bobnar, ostra obsodba Pirc Musarjeve

    Zaradi suma storitve kaznivega dejanja kršitev temeljnih pravic delavcev je inšpektorat za delo vložil kazensko ovadbo na okrožno državno tožilstvo v Kranju.
    9. 9. 2025 | 15:10
    Preberite več
    Premium
    Lokalno  |  Gorenjska
    Kolesarska steza

    Zaradi nadškofije morda ob milijone, župana Bohinja in Bleda ogorčena

    Nadškofija Ljubljana se je pritožila na gradbeno dovoljenje za dokončanje kolesarske steze.
    Tina Horvat 10. 9. 2025 | 17:45
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Nemška košarkarska reprezentanca

    Nemci na moškem izletu: Imamo načrt za Slovence, ki živijo le od Luke Dončića

    Dennis Schröder in Franz Wagner glavna aduta nemških košarkarjev, ki bodo skušali jutri v četrtfinalu EP ustaviti Slovence. V reprezentančnem hotelu tudi žene.
    Miha Šimnovec 9. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Zanimivosti
    Podkast Sovoznik

    Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

    Njegova metoda je kot kiparjenje – najprej pregled surove mase idej, nato oblikovanje v vadnici in šele potem piljenje v studiu.
    Gregor Knafelc 4. 9. 2025 | 14:01
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Nacionalni mesec skupnega branja 2025 z Beremo skupaj

    Od 8. 9. (dan pismenosti) do 12. 10. (Teden otroka®) bo osmi Nacionalni mesec skupnega branja, ki ga podpira akcija Beremo skupaj.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    »Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni, ter ukrepati pravočasno« (video)

    Dr. Rado Pišot o tem, kako Mediteranski center zdravja (MCZ) Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper povezuje znanost, diagnostiko in vsakdanje življenje.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 14:31
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

    Energetika je danes v obdobju prelomnih sprememb. Prehod v čisto, brezogljično družbo zahteva nove pristope, pametne tehnologije in zanesljive partnerje.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 10:10
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Kibernetski napadi

    Največja potencialna grožnja za podjetja so kibernetski napadi

    Veljavo pri pripravah na krize pridobivajo umetna inteligenca in orodja za zgodnje odkrivanje.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Kibernetska varnost

    Kibernetsko varnost je treba jemati resno

    Digitalne grožnje se razvijajo hitreje, kot jim podjetja lahko sledijo. Stroški teh incidentov pa se povečujejo.
    Miran Varga 10. 9. 2025 | 19:05
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zaščita zdravja

    Za hiter odziv, ko ga najbolj potrebuješ

    Vedno več podjetij vključuje različna zdravstvena zavarovanja v zaposlitvene pakete.
    Milka Bizovičar 10. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Znanost o dolgoživosti

    Nujni proaktivni pristopi k staranju

    Znanost o dolgoživosti pravi, da bi biilo treba namesto v zdravljenje večino sredstev vlagati v preprečevanje njihovih vzrokov.
    Maja Južnič Sotlar 10. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Anna Sandakživi materialierc projektgradbeništvozaščitni premazglivamikroorganizmi

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Dončić po porazu jezen, a ponosen

    Slovenska košarkarska reprezentanca se po srditem boju z Nemčijo poslavlja od evropskega prvenstva.
    11. 9. 2025 | 07:48
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Nov album

    Peter Lovšin: Kot nekdanji novinar se hotel podati komentar o dogajanju po svetu

    Angažirani album Za sto let naprej prinaša optimističen pogled na prihodnost.
    Zdenko Matoz 11. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Nemčija:

    Berlin je v politiki do Izraela vse bolj osamljen, tudi doma

    Vlada Friedericha Merza je obsodila napad v Dohi, toda sankcijam nasprotuje. Rezultati ankete kažejo, da večina Nemcev podpira evropske sankcije proti Izraelu.
    Barbara Zimic 11. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Bojevita Urška

    Evropski parlament je v zadnjih mesecih postal prizorišče vse ostrejših kritik predsednice evropske komisije Ursule von der eyen.
    Marko Kočevar 11. 9. 2025 | 05:55
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Živi materiali

    Gliva iz Izole odpotovala tudi v vesolje

    Glivni biofilm uporabljamo za zaščito drugih materialov, pravi raziskovalka Anna Sandak. Posebnost je, da je premaz živ.
    Saša Senica 11. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Nemčija:

    Berlin je v politiki do Izraela vse bolj osamljen, tudi doma

    Vlada Friedericha Merza je obsodila napad v Dohi, toda sankcijam nasprotuje. Rezultati ankete kažejo, da večina Nemcev podpira evropske sankcije proti Izraelu.
    Barbara Zimic 11. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Bojevita Urška

    Evropski parlament je v zadnjih mesecih postal prizorišče vse ostrejših kritik predsednice evropske komisije Ursule von der eyen.
    Marko Kočevar 11. 9. 2025 | 05:55
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Živi materiali

    Gliva iz Izole odpotovala tudi v vesolje

    Glivni biofilm uporabljamo za zaščito drugih materialov, pravi raziskovalka Anna Sandak. Posebnost je, da je premaz živ.
    Saša Senica 11. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

    Mlada podjetja so pogosto tarča napadov, a zanesljivo partnerstvo omogoča, da se inovativno podjetje, kot je ReCatalyst, lahko osredotoča na globalni preboj.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 10:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

    Znanje, predanost in sodelovanje zaposlenih so temelj, na katerem NIL ustvarja inovacije, rast in delovno okolje, ki presega evropsko povprečje v IT-industriji.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PAMETNI POMOČNIKI

    Kako do popolne organizacije živil v popolnem hladilniku

    Vsaka ženska ve, kako dragoceno je imeti urejeno kuhinjo in dobro organiziran hladilnik.
    Promo Slovenske novice 9. 9. 2025 | 13:03
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

    V času inflacije in negotovosti se investicijsko zlato vedno znova izkaže kot ena najzanesljivejših oblik dolgoročnega varčevanja in zaščite premoženja.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 11:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    INTERVJU

    »Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

    Pogovor s Primožem Kobetom o pomenu športa za razvoj možganov in družinskih vezi.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 09:17
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

    Za številna podjetja je zasebni dolg ključ do rasti v času omejenega dostopa do kapitala.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Prihodnost energije: Kako bomo ogrevali in hladili prostore?

    Trajnostni viri postajajo ključni za energetsko preobrazbo, saj odlično dopolnjujejo tradicionalne vire, kot je utekočinjen (UNP) ali zemeljski plin.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 14:42
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

    Bolečine v dimljah niso vedno posledica poškodbe. Odkrijte pogoste vzroke, učinkovite pristope in ključne korake k okrevanju.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

    Sodobno delovno okolje sloni na treh stebrih: zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in brezhibno čista delovna oblačila.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 15:33
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

    Osebna odgovornost kot temelj – zavarovanje ni formalnost, ampak zaveza sebi in svojim bližnjim.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:09
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

    Občinstvu znova ponuja obsežen nabor predstav – te bodo zagotovo zadovoljile vsak okus.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 14:50
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

    Trg se hitro spreminja in tisti, ki vlagajo v umetno inteligenco in informacijsko tehnologijo, prevzemajo vodilne vloge.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Digitalna revolucija v elegantni podobi

    Odkrijte novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA, ki je prostornejši, udobnejši, pametnejši in učinkovitejši od predhodnika.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:09
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVETI

    To so nujna jesenska opravila na vrtu

    Ko se dnevi skrajšajo in zrak že diši po gobah, vem, da je čas, da zaviham rokave na vrtu. Jesen nikakor ni obdobje počitka, temveč ključni trenutek priprave.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 09:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

    Od družinskih poti do mestnih avantur – Hyundai SUV modeli združujejo prostornost, napredno tehnologijo in pogon po vaši meri.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 13:56
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo