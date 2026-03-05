Anthropic po sporu znova v pogovorih s Pentagonom

Po poročanju časopisa Financial Times se je direktor podjetja Anthropic Dario Amodei ponovno usedel za pogajalsko mizo z ameriškim ministrstvom za obrambo, potem ko so se v petek pogajanja o uporabi orodij umetne inteligence tega podjetja za vojaške namene prekinila. Anthropic in Pentagon se pogajata o pogojih, ki urejajo dostop Pentagona do modelov claude.

Pogajanja so se konec februarja prekinila in predsednik Donald Trump je zvezne agencije pozval, naj nemudoma prenehajo uporabljati orodja podjetja Anthropic, obrambni minister Pete Hegseth pa nadaljeval, da je podjetje označeno za tveganje za nacionalno varnost v dobavni verigi, za takšno tveganje je, denimo, označeno kitajsko podjetje Huawei.

Ministrstvo za obrambo je zahtevalo, da podjetje iz svojega orodja odstrani varovalke, ki preprečujejo neprimerno ali zlonamerno rabo, na primer za uporabo v domačem nadzoru ali v avtonomnem orožju. Pentagon je zahteval, da se vojaškim silam dovoli uporaba tehnologije za kakršno koli zakonito rabo. Ker se direktor Dario Amodei ni uklonil, je sledil buren odziv ameriške administracije.

Soglasje z novo pogodbo bi ameriški vojski omogočilo nadaljnjo uporabo tehnologije podjetja Anthropic, ki je bila po poročanju uporabljena v vojni med ZDA in Iranom. Je pa Pentagon nato v petek sklenil novo pogodbo z OpenAI, ki ga poznamo po modelu chatgpt. To se je zgodilo le nekaj ur po sporu med Belo hišo in Anthropicom, zaradi česar je claud doživel porast prenosa iz spletnih trgovin.

Izvršni direktor OpenAI Sam Altman je kasneje dejal, da njegovo podjetje »ne bi smelo pohiteti« s sklenitvijo sporazuma, in opisal spremembe lastnih zaščitnih ukrepov v zvezi z načinom, kako lahko ministrstvo za obrambo uporablja njegovo tehnologijo.

Anthropic je leta 2021 ustanovila skupina nekdanjih zaposlenih in raziskovalcev OpenAI, ki so podjetje zapustili zaradi nesoglasij glede njegove usmeritve, pri čemer se podjetje trži kot alternativa, ki daje prednost varnosti. Vladni uradniki že mesece kritizirajo Anthropic, češ da se preveč ukvarja z varnostjo umetne inteligence.