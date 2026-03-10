Anthropic toži Trumpovo vlado zaradi spora s Pentagonom

Ameriško podjetje za raziskovanje umetne inteligence Anthropic toži ameriško obrambno ministrstvo in druge zvezne agencije, potem ko je vlada predsednika Donalda Trumpa podjetje označila za tveganje za nacionalno varnost v dobavni verigi, poroča CNN.

Oznaka se praviloma uporablja za podjetja iz tujih držav, ki predstavljajo grožnjo domačemu trgu, denimo kitajsko podjetje Huawei.

Po poročanju ameriških medijev spor izhaja iz neuspešnih pogajanj Anthropica z ameriškim obrambnim ministrstvom ob obnovitvi pogodbe. Anthropic je od ministrstva namreč zahteval, da njihove umetne inteligence ne smejo uporabljati za masovno nadzorovanje Američanov ali za izdelavo in upravljanje avtonomnih orožij.

Pri Pentagonu so zahtevo zavrnili in dejali, da morajo imeti dostop do tehnologije za »vse zakonite namene« in da zasebno podjetje ne more odločati, kako bodo njihova orodja uporabljali med izrednimi razmerami, ki zadevajo nacionalno varnost.

Trump je konec februarja zahteval, da zvezne agencije in vojaški pogodbeniki prekinejo posle z Anthropicom. Obrambni minister Pete Hegseth je takrat naznanil, da bo Anthropic prejel oznako tveganja za nacionalno varnost v dobavni verigi.

Anthropic trdi, da je Trumpova prepoved uporabe njihove tehnologije brez primere, nezakonita in pravno neutemeljena. Poleg tega prepoved ogroža več sto milijonov dolarjev naložb v pogodbah in bo vplivala na ugled podjetja.

»Zahteva za sodno presojo ne spreminja naše dolgoletne zavezanosti k izkoriščanju umetne inteligence za zaščito naše nacionalne varnosti, vendar je to nujen korak za zaščito našega poslovanja, naših strank in naših partnerjev. Še naprej bomo iskali vse poti za rešitev, vključno z dialogom z vlado,« je ob najavi tožbe sporočilo podjetje.

Več deset raziskovalcev drugih podjetij za umetno inteligenco, med njimi tudi OpenAI in Google DeepMind, se je pridružilo Anthropicu. Trdijo, da bo odločitev vplivala na konkurenčnost ZDA na področju umetne inteligence in preprečevala odprte debate o tveganjih tehnologije.

Pentagon je sicer sklenil novo pogodbo z OpenAI kmalu po oznanitvi Trumpove prepovedi. Med sporom se je nepričakovano povečala priljubljenost Anthropicovega orodja za umetno inteligenco clause. Za kratek čas je celo presegel chatgpt glede na podatke iz uradne trgovine z aplikacijami za naprave Apple, poroča CNN.