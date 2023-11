Antigravitacijski pogon se je izmuznil

V nadaljevanju preberite:

Znanstveniki v Cernu so konec septembra predstavili rezultate preizkusa, ki je tako zelo značilen za sodobno fiziko. Prvim na svetu je z eksperimentom uspelo potrditi pojav, ki se je v teoriji vsem zdel sila smiseln in logičen, domala gotov, a ga je bilo vendarle treba preveriti. Kompleksnost eksperimenta ne bi mogla biti v večjem nasprotju s preprostostjo vprašanja in samoumevnostjo odgovora. Pokazali so, da na antimaterijo gravitacija deluje običajno. Ali povedano drugače: antimaterija pada – navzdol.