    EU uvaja aplikacijo za preverjanje starosti z visoko zaščito zasebnosti

    Uporabnikom bo omogočala dokazovanje starosti pri dostopanju do spletnih platform, tako kot v trgovinah preverjajo starost ljudi, ki želijo kupiti alkohol.
    Ursula von der Leyen FOTO: Nicolas Tucat/AFP
    Ursula von der Leyen FOTO: Nicolas Tucat/AFP
    STA
    15. 4. 2026 | 12:38
    15. 4. 2026 | 13:03
    3:08
    Evropska aplikacija za preverjanje starosti na spletu je tehnično pripravljena za uporabo, je danes sporočila predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen. Bruselj je aplikacijo predstavil, medtem ko se vse več članic odloča za omejevanje dostopa otrok do družbenih omrežij.

    »Naša evropska aplikacija za preverjanje starosti je tehnično pripravljena in bo kmalu na voljo državljanom za uporabo. Uporabnikom bo omogočala dokazovanje starosti pri dostopanju do spletnih platform, tako kot v trgovinah preverjajo starost ljudi, ki želijo kupiti alkoholne pijače,« je danes v Bruslju povedala von der Leynova.

    Kot je pojasnila, so se pri razvoju zgledovali po aplikaciji, ki je med pandemijo covida-19 državljanom z digitalnim covidnim potrdilom EU med drugim omogočala potovanje po Uniji.

    Gre za uporabniku prijazno aplikacijo, v kateri se bodo lahko prijavili z osebnim dokumentom in nato dokazovali svojo starost, ko bodo želeli dostopati do spletnih storitev, je dejala von der Leynova.

    Zasvojenost z zasloni: telefon je kot duda za odrasle

    Najvišji standardi zasebnosti

    Aplikacija, ki bo dostopna na vseh elektronskih napravah, je v skladu z najvišjimi svetovnimi standardi na področju zasebnosti, je še povedala predsednica komisije. Dodala je, da bodo lahko posamezniki svojo starost dokazali, ne da bi razkrili katerokoli drug osebni podatek. »Preprosto povedano, je povsem anonimna in uporabnikom ne bo mogoče slediti,« je poudarila.

    Pristojna podpredsednica komisije Henna Virkkunen je medtem glede varovanja zasebnosti dejala, da bo imel uporabnik aplikacije popoln nadzor nad svojimi podatki.

    Predsednica in podpredsednica sta povedali še, da je aplikacija odprtokodna, kar pomeni, da jo bodo lahko uporabljale tudi partnerske države. To pa bo tudi zasebnim podjetjem omogočilo, da bodo razvile svoje inovativne rešitve, je dodala Virkkunenova.

    »Obstajata zgolj dva pogoja. Spoštovati je treba standarde na področju zasebnosti in zagotoviti, da bomo imeli povsod v EU enako tehnično rešitev,« je dejala.

    V Bruslju so aplikacijo predstavili, medtem ko se vse več držav članic Unije odloča za omejevanje dostopa otrok do družbenih omrežij. Von der Leynova je danes glede tega poudarila, da je potreben evropski pristop, zaradi česar je pred mesecem dni ustanovila poseben odbor strokovnjakov za varnost otrok na spletu, ki bo komisiji predvidoma do poletja podal priporočila glede morebitne starostne omejitve za uporabo družbenih omrežij v Uniji. V četrtek bo potekalo drugo srečanje odbora, je napovedala.

    Novice  |  Svet
    Novice  |  Slovenija
    Vjačeslav Volodin

    Stevanoviću, ki zanika proruska stališča, čestital predsednik ruske dume

    Stevanović naj bi v kratkem obiskal Moskvo. Meni, da mora Slovenija voditi politiko samostojno, suvereno. Da moramo sodelovati z vsemi državami na svetu.
    15. 4. 2026 | 12:48
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Spokojni Španec

    Luisu Enriqueju ni mar, proti komu za finale, nocoj bo užival s kozarcem v roki

    Trenerju Paris St-Germaina, branilca naslova v ligi prvakov, je v užitek voditi moštvo, ki je sposobno igrati na takšni ravni ne glede na to, kdo je tekmec
    15. 4. 2026 | 12:40
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Liga prvakov

    Raphinha: To je bila kraja … Zakaj se tako bojijo, da bi Barcelona zmagala?

    Po izpadu Barcelone iz lige prvakov so znova v ospredju sodniki – med najglasnejšimi kritiki je bil Raphinha.
    Blaž Potočnik 15. 4. 2026 | 12:39
    Preberite več
    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
