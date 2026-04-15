EU uvaja aplikacijo za preverjanje starosti z visoko zaščito zasebnosti

Evropska aplikacija za preverjanje starosti na spletu je tehnično pripravljena za uporabo, je danes sporočila predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen. Bruselj je aplikacijo predstavil, medtem ko se vse več članic odloča za omejevanje dostopa otrok do družbenih omrežij.

»Naša evropska aplikacija za preverjanje starosti je tehnično pripravljena in bo kmalu na voljo državljanom za uporabo. Uporabnikom bo omogočala dokazovanje starosti pri dostopanju do spletnih platform, tako kot v trgovinah preverjajo starost ljudi, ki želijo kupiti alkoholne pijače,« je danes v Bruslju povedala von der Leynova.

Kot je pojasnila, so se pri razvoju zgledovali po aplikaciji, ki je med pandemijo covida-19 državljanom z digitalnim covidnim potrdilom EU med drugim omogočala potovanje po Uniji.

Gre za uporabniku prijazno aplikacijo, v kateri se bodo lahko prijavili z osebnim dokumentom in nato dokazovali svojo starost, ko bodo želeli dostopati do spletnih storitev, je dejala von der Leynova.

Najvišji standardi zasebnosti

Aplikacija, ki bo dostopna na vseh elektronskih napravah, je v skladu z najvišjimi svetovnimi standardi na področju zasebnosti, je še povedala predsednica komisije. Dodala je, da bodo lahko posamezniki svojo starost dokazali, ne da bi razkrili katerokoli drug osebni podatek. »Preprosto povedano, je povsem anonimna in uporabnikom ne bo mogoče slediti,« je poudarila.

Pristojna podpredsednica komisije Henna Virkkunen je medtem glede varovanja zasebnosti dejala, da bo imel uporabnik aplikacije popoln nadzor nad svojimi podatki.

Predsednica in podpredsednica sta povedali še, da je aplikacija odprtokodna, kar pomeni, da jo bodo lahko uporabljale tudi partnerske države. To pa bo tudi zasebnim podjetjem omogočilo, da bodo razvile svoje inovativne rešitve, je dodala Virkkunenova.

»Obstajata zgolj dva pogoja. Spoštovati je treba standarde na področju zasebnosti in zagotoviti, da bomo imeli povsod v EU enako tehnično rešitev,« je dejala.