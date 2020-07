Arabska odprava na poti proti Marsu

Sarah Al Amiri, znanstvenica pri projektu in ministrica za napredno znanost, se je s podpredsednikom podjetja Mitsubishi Heavy Industries Naohikojem Abejem veselila uspeha. FOTO: Mitsubishi Heavy Industries/Reuters

Tako so v Dubaju spremljali izstrelitev. FOTO: Ahmed Jadallah/Reuters

Japonska raketa je proti Marsu ponesla prvo arabsko odpravo. Po sedemmesečnem potovanju se bo predvidoma februarja satelit utiril v orbito, od koder bo preučeval vreme in podnebje sosednjega planeta., znanstvenica pri projektu in ministrica, je povedala, kako si je ekipa oddahnila, ko je japonska raketa H-IIA poletela, in kako je sodelujoče prevzelo vznemirjenje, o katerem upa, da se je razširilo na celotno državo, saj želijo mlajše generacije navdušiti nad vesoljem in znanostjo.Tako so se razveselili, ko so dobili signal plovila, ki nakazuje, da je dobro na svoji poti, dolgi 500 milijonov kilometrov.Kot manjši avtomobil velika sonda je opremljena s tremi znanstvenimi instrumenti: kamero za vidno in ultravijolično svetlobo, s katero bodo proučevali prašnost atmosfere in ozon, ultravijoličnim spektrometrom za ugotavljanje prisotnosti vodika in kisika in infrardečim spektrometrom.Arabsko Upanje bo imelo skoraj ekvatorialno orbito, in sicer na razdalji od 22.000 do 44.000 kilometrov. V orbiti bo preživela vsaj eno Marsovo leto, to je 687 dni, in zbirala podatke o tanki atmosferi. S podatki bodo znanstveniki poskušali dognati, kako je današnje vreme povezano z nekdanjim podnebjem, kateri mehanizmi so povzročili, da je planet izgubil večino atmosfere, kako se ta odziva na sončni veter in kako se spreminja čez dan in skozi leto ter kako uhajata kisik in vodik. S podatki, ki bodo na voljo znanstvenikom po vsem svetu, bodo dopolnili zajetno zbirko, ki jo pridobivajo roverji in landerji na površju in drugi orbiterji.Odpravo so začeli načrtovati konec leta 2013, ko je dubajski šejk Mohamed bin Rašid al Maktum, premier Združenih arabskih emiratov, odredil odpravo, s katero bi počastili 50. obletnico ustanovitve države, ki jo bodo praznovali prihodnje leto.Uspešne izstrelitve so se razveselili tudi pri Nasi, kjer se pripravljajo na izstrelitev roverja Perseverance , na izstrelitev se pripravljajo tudi Kitajci