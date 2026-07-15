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    Ekipa dr. Ivana Šprajca na Jukatanu odkrila majevsko mesto

    Slovenski arheolog ocenjuje, da gre za eno največjih majevskih mest v osrednjem nižavju Jukatana.
    Kjub temu da se El Yesal razprostira na več kot kvadratni kilometer velikem območju, doslej najdišče ni bilo registrirano. FOTO: ZRC SAZU
    Galerija
    Kjub temu da se El Yesal razprostira na več kot kvadratni kilometer velikem območju, doslej najdišče ni bilo registrirano. FOTO: ZRC SAZU
    R. I.
    15. 7. 2026 | 11:27
    15. 7. 2026 | 11:40
    2:41
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    Slovenski arheolog dr. Ivan Šprajc je z mednarodno raziskovalno ekipo na območju biosfernega rezervata Balam Kú v mehiški zvezni državi Campeche na polotoku Jukatan odkril obsežno majevsko mesto El Yesal. Najdišče so raziskali kmalu po odkritju bližnje majevske naselbine Minanbé.

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    Raziskave so potekale pod okriljem mehiškega Nacionalnega inštituta za antropologijo in zgodovino (INAH). Financirane so bile s projektom Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost (ARIS), dodatna sredstva pa so prispevali slovenska podjetja Adria kombi, AL ars longa in Artos skupina ter ameriško društvo Milwaukee Audubon Society.

    Po Šprajčevih navedbah se El Yesal razprostira na več kot kvadratnem kilometru površine, čeprav najdišče doslej ni bilo uradno registrirano. Obiskalo ga je le nekaj raziskovalcev, njegov dejanski obseg pa ni bil znan. Šprajc ocenjuje, da gre za eno največjih majevskih mest v osrednjem nižavju Jukatana. O njegovem obsegu so raziskovalci sklepali že na podlagi lidarskih posnetkov (natančni tridimenzionalni prikazi zemeljskega površja, pridobljeni z laserskim skeniranjem iz zraka ali s tal).

    Podobna zgradbam na najdišču Edzná

    Pri raziskavah so uporabili tudi fotogrametrijo. Epigrafik Octavio Esparza Olguín iz Centra za raziskovanje Majev na Nacionalni neodvisni mehiški univerzi je s to metodo izdelal tridimenzionalno rekonstrukcijo poškodovane stele. Na njej so razbrali podobo vladarja, ki drži palici podoben predmet in nosi naglavni okras z upodobitvijo Jopaata, majevskega boga strele in groma.

    Šprajc poudarja, da je (bil) El Yesal eno največjih majevskih mest v osrednjem nižavju Jukatana. FOTO: ZRC SAZU
    Šprajc poudarja, da je (bil) El Yesal eno največjih majevskih mest v osrednjem nižavju Jukatana. FOTO: ZRC SAZU

    Na južnem robu osrednjega dela najdišča stoji pravokotna akropola s stranicami dolžine 150 metrov, ki se 15 metrov dviga nad okoliškim terenom. Na njej stojijo štiri piramide, najvišja pa dosega 27 metrov nad osnovno ploščadjo. Po arhitekturni zasnovi akropola spominja na podobne zgradbe na najdišču Edzná.

    Predhodne ugotovitve na podlagi najdene keramike kažejo, da so bili akropola in sosednji objekti zgrajeni v predklasičnem obdobju med letoma 600 pred našim štetjem in 250 pred našim štetjem. Mesto se je nato širilo proti severu in bilo poseljeno najmanj do konca klasične dobe okoli leta 900.

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    arheologijaIvan ŠprajcodkritjeMehikaJukatan

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