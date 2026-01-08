Astronavt zbolel. Sledi reševanje iz vesolja?

Ameriška vesoljska agencija je objavila, da je zaradi »zdravstvenih težav« astronavta preložila za danes načrtovani vesoljski sprehod zunaj Mednarodne vesoljske postaje (ISS).

Prav tako razmišljajo o predčasni vrnitvi nekaterih članov posadke. Trenutno je sicer na ISS sedem astronavtov in kozmonavtov.

Nasa do zdaj še nikoli ni odredila medicinske evakuacije iz vesolja, je pa ta možnost vedno na voljo, saj so vesoljske kapsule vseskozi pripravljene na odhod.

Zaradi varovanja osebnih podatkov pri agenciji niso razkrili imena astronavtov ali podrobnosti o njegovem stanju. So pa pojasnili, da je oseba v stabilnem stanju. Najverjetneje pa gre za dovolj resno stanje, sicer ne bi razmišljali o predčasnem končanju odprave.

»Varno izvajanje naših misij je naša najvišja prioriteta in aktivno ocenjujemo vse možnosti, vključno z možnostjo predčasnega zaključka misije Crew-11,« so sporočili iz Nase in dodali, da so izurjeni tudi za takšne situacije.

Oboleli član posadke naj bi se na trdna tla vrnil s kapsulo dragon podjetja Spacex, kar kaže, da se je zdravje poslabšalo enemu izmed članov te posadke. V tem primeru bodo verjetno postajo zapustili vsi člani posadke, ki so se z dragonom tja pripeljali. Prvega avgusta lani so se na postajo z dragonom odpravili Nasina Astronavta Mike Fincke in Zena Cardman, japonski astronavt Kimija Jui in ruski kozmonavt Oleg Platonov. Ta misija, poimenovana Crew-11, naj bi se končala 20. februarja.

Novembra lani so na postajo prispeli z ruskim sojuzom ameriški astronavt Chris Williams in dva ruska kozmonavta Sergej Kud-Sverčkov in Sergej Mikajev.

Po poročanju portala Ars Technica je japonski astronavt Jui v sredo popoldne poklical kontrolni center v Houstonu in zaprosil za posvet z letalskim kirurgom. Nasino zdravstveno osebje sicer redno komunicira z astronavti v vesolju, ti pogovori potekajo na zasebnih kanalih, in ne na javnih, ki so sicer za poslušanje dostopni širši javnosti.