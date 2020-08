Astronavta in dragon pripravljeni za pot domov

Tudi pristajanje kroji vreme

Kako poteka pot domov?

Dragon bo ob povratku precej manj bel, saj ga bo ožgalo na poti skozi atmosfero. FOTO: Steve Nesius/Reuters

Po zgodovinski izstrelitvi konec maja , ko je proti Mednarodni vesoljski postaji (ISS) odpotovalo prvo vesoljsko plovilo s posadko, izdelano v zasebnem podjetju, nas ta konec tedna čaka še pristanek oziroma »pljusk« v morje ob obali Floride. To bo prvi vodni pristanek po juliju 1975, ko je v morju pristal Apollo, ki je sodeloval pri prvi skupno ameriško-ruski odpravi (potem je oktobra 1976 nenačrtovano zaradi težav na delno zamrznjenem jezeru Tengiz pristal še sojuz 23, ki je potonil v jezero, posadko so uspešno rešili). Raketoplani in ruski sojuzi so oziroma pristajajo na trdnih tleh.Spacexov dragon Endeavour je na postaji parkiran dva meseca, v tem času sta astronavtaindodobra preverila njegovo delovanje in pomagala pri delih na postaji (Behnken in Chris Cassidy sta opravila tudi več izhodov iz postaje in zamenjala baterije). Astronavta sta zdaj pripravljena na pot domov. Pristajanje je poleg izstrelitve najbolj tvegana faza vesoljskega poleta, če ne celo najbolj nevarna.Po navedbah Nase se bosta astronavta s kapsulo od ISS odcepila jutri zgodaj zjutraj (ob 1.34), pristala pa bosta predvidoma ob 20.42 po srednjeevropskem času.Danes je že potekala kratka poslovilna slovesnost. Hurley je na njej v rokah držal ameriško zastavo, ki so jo na postajo prinesli pred devetimi leti, ko je tam parkiral zadnji raketoplan Atlantis. Naslednjič bo zastava poletela, ko bo potekala prva odprava na Luno v programu Artemis. Poudaril je, da mu bo tesni polet z dragonom ostal v trajnem spominu in da mu je bilo v čast, da je lahko sodeloval v programu, da Američani dobijo svoj vesoljski taksi. Do zdaj so bili od leta 2011 odvisni od ruskih sojuzov. »Veselim se, da bomo pljusknili in sklenili krog, da si ZDA povrnejo zmožnosti poletov plovil s posadko v vesolje,« je dodal Behnken, ki je s štirimi vesoljskimi sprehodi v tokratni odpravi skupno jih zbral kar deset. Tudi ruska kozmonavtainsta kolegoma zaželela srečno in uspešno pot domov.Ekipe so pozorne na tropsko nevihto Isaias, ki bi lahko ovirala pristajanje. Okoli šest ur pred slovesom od postaje bodo pri Nasi in Spacexu izbrali primarno mesto pristanka. Možnosti je sedem, in sicer ob obalah mest Pensacola, Tampa, Tallahassee, Panama City, Cape Canaveral, Daytona in Jacksonville.Kraj izberejo na podlagi različnih parametrov, ki se lahko v urah od odcepitve od postaje do končnega pljuska v morje še spremenijo, tako se lahko tudi spremeni lokacija. Dve uri in pol pred odcepitvijo, lahko to še tudi prekličejo, če se vreme močno poslabša. Kapsula namreč pristaja s padali. Tudi po odcepitvi in letu v orbiti, lahko še spremenijo načrte, pojasnjujejo pri Spacexu, tako lahko astronavta v orbiti ostaneta do 48 ur.Dobrih 12 ton težka kapsula s servisnim modulom bo nemudoma po odcepitvi od postaje prižgala motorja, da se bo pomaknila vzvratno. Nato bo dragon Endeavour avtonomno štirikrat prižgal motorje, da se bo pravilno odmaknil od postaje in se utiril napotil domov.Nekaj ur kasneje bo za šest minut prižgal motorje, da se bo pravilno utiril v orbito, ki ga bo pripeljala do mesta vstopa v orbito in pristanka v morju (spomnimo: ruski sojuzi pristajajo na trdnih tleh, prav tako tudi Boeingova kapsula Starliner). Tik pred iztirjenju iz orbite bo dragon odvrgel trup, ki bo izgorel v atmosferi, proti Zemlji bo odpotovala samo kapsula, z maso dobrih devet ton. Servisni modul je opremljen z vgrajenimi sončnimi paneli in drugo opremo za polet na in s postaje. Modula se dragon znebi, da se razkrijejo toplotni ščiti.​Dragon bo ob vstopu v atmosfero potoval s hitrostjo okoli 27.000 kilometrov na uro. Trenje med atmosfero in plovilom bo dragona hitro upočasnilo, pri tem bodo temperature na zunanjem delu plovila močno narasle, tako da bo kapsula zažarela. V tem delu potovanja je med kapsulo in nadzornim centrom prekinjena povezava, napeto obdobje je dolgo šest minut.Dragon ima par padal. Prva dva se bosta sprožila na višini 5400 metrov, ko kapsula potuje s hitrostjo 560 kilometrov na uro. Štiri glavna padala se bodo sprožila na višini 1600 metrov, ko bo dragon že upočasnil na 190 kilometrov na uro.V bližini pristanka bodo čakale 40-članske ekipe (od inženirjev, zdravnikov do potapljačev) na Spacexovi ladji GO Navigator (ali GO Searcher - odvisno katera lokacija bo izbrana), da bodo pomagali astronavtoma iz kapsule, ki jo bodo nato naložili na ladjo in jo odpeljali v Cape Canaveral, da jo pregledajo.Po pristanku v morju, kjer obstaja tveganje za utopitev posadke, bodo h kapsuli pohitela gliserja. Na enem bo osebje, ki bo pregledalo, da je z Dragonom vse dobro, na drugem bodo posamezniki, ki bodo poskrbeli za padala. V tem času bo do kapsule priplula tudi matična ladja, ki bo ujela dragona, šele nato se bo odprla loputa in Behnken in Hurley bosta lahko pokukala iz kapsule. Celoten postopek od pristanka do odpiranja lopute bo trajal od 45 do 60 minut, odvisno od umirjenosti morja, navajajo pri Nasi.Astronavta bo nato pregledala zdravniška ekipa, na kopno pa se bosta pripeljala ali z ladjo ali helikopterjem. To pomeni, da se bosta na obalo lahko vrnila ali v 10 minutah ali pa šele po dobri uri. Oddaljenost od obale se namreč razlikuje od mesta do mesta pristanka. Nato bosta odpotovala v Houston.Kapsulo pa bodo odpeljali v Spacexove prostore na Floridi. Nasa in SpaceX imata dolg seznam kriterijev, po katerih določata uspešnost poleta. Če bo tudi ta del odprave brez večjih težav, bi plovilo lahko kmalu dobili certifikat in dovoljenje za operativne polete. Prvega pri Nasi planirajo za konec septembra.