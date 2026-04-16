Astronavti Artemis 2 po vrnitvi: Šokirani smo nad podporo

O odpravi Artemis 2, ko so Nasini astronavti Reid Wiseman, Victor Glover in Christina Koch ter kanadski astronavt Jeremy Hansen poleteli okoli Lune – prvič po več kot 50 letih – se govori v presežkih. Misija, ki se je z izstrelitvijo začela 2. aprila in končala s pristankom na vodi 11. aprila, je potekala gladko – raketa SLS je delovala brezhibno, tudi s plovilom orion, ki ga je posadka poimenovala Integrity, ni bilo večjih težav, prav tako je bil natančen pristanek.

A morda je še bolj kot tehnični vidik odprave pomemben njen združevalni in navdihovalni učinek. Na milijone ljudi je spremljalo posadko, uživalo v njihovih izjavah, občudovalo neverjetne posnetke Lune in Zemlje.

Številni so na družbenih omrežjih in v medijih opisovali, da smo v teh turbulentnih časih potrebovali takšno odpravo, da je dala potrebno upanje, da človeštvo zmore poseči po zvezdah. Nasa odprave ni pripravila sama, zelo pomembno vlogo so imeli mednarodni partnerji, predvsem Evropska vesoljska agencija, katere del je tudi Slovenija.

Posadka je v zadnjem tednu, odkar so pristali, opravila več zdravniških pregledov, tudi že raziskave in pogovore z odgovornimi, da bi jim posredovali kar se da veliko informacij. Imeli so tudi nekaj časa, da strnejo vtise, danes pa so sedli za mizo na novinarski konferenci. Poudarili so, da je bilo potovanje neverjetno, izjemno hvaležni so za priložnost, nadvse pozitivno pa so presenečeni nad navdušenimi odzivi javnosti.

»Hvala, Jeremy, Christina, Victor, združeni smo za vedno. Izziv je bivati deset dni v tako majhnem prostoru, a naj poudarim: ob izstrelitvi smo bili prijatelji, ob prihodu nazaj najboljši prijatelji,« je uvodoma dejal poveljnik odprave Reid Wiseman. »Naj se zahvalimo svetu, Nasi, mednarodnim partnerjem, da so sestavili to neverjetno plovilo in celotno odpravo. Predvsem pa velika hvala medijem, ustvarjalcem vsebin, javnosti. Preprosto šokirani smo nad podporo, ponosom. Želeli smo si, da bi združili javnost,« je dodal.

Victor Glover je priznal, da si je vzel en teden, da živi v »luknji«, brez družbenih omrežij in medijev, tako da še ni povsem dojel, kakšen učinek na javnost so imeli. Vendar osnovni cilj, to je dobro opraviti odpravo, so dosegli.

»Ne maram pozornosti. Tako so se moji šalili, češ, kdo ji bo povedal, kakšno pozornost je pritegnila. Ko mi je mož v pogovoru na krovu dejal, da smo naredili razliko, so se mi zasolzile oči. To smo naredili skupaj,« je dodala Christina Koch. »Osvežujoče je videti, kako je javnost sledila odpravi. Ljudje so preprosto čudoviti. To, kar sem videl, mi je prineslo še več veselja in še več upanja za našo prihodnost,« je še poudaril Jeremy Hansen.

Nasveti za mlade

Izkušnja je bila za celotno posadko nezemeljska, videli so namreč Zemljo, kako zahaja za Luno, pa sončni mrk, ko je Orion potoval za Luno in zakril Sonce. »Nisem veren, a ko smo prišli na krov ladje po pristanku, sem zaprosil za srečanje s kaplanom, ker enostavno nisem mogel ničesar ubesediti. Ob srečanju s kaplanom sem zajokal. Težko je pravzaprav dojeti, kaj smo doživeli. Ta teden smo imeli veliko opravkov, nismo mogli še o vsem razmisliti. Ko smo videli mrk, to je bila nezemeljska izkušnja, čudovito. Pomislil sem, da človeštvo še ni dovolj napredovalo, da bi lahko razumelo, kaj pravzaprav gledamo,« je poudaril Wiseman. Glover je temu dodal: »Sam pa sem veren, ostalo bi povedal enako.«

»Vse, kar smo videli, je bilo tako neverjetno. Ko smo gledali skozi okno, sem videl to globino galaksije, ali pa oddaljenost Zemlje. To so razgledi, zaradi katerih se počutiš majhnega. Vidiš to krhkost. Si majhen in nemočen, ampak skupaj pa smo bili močni,« je dodal Hansen.

Odpravo so spremljali tudi številni otroci, ki zdaj sanjajo, da bodo astronavti. Kakšne nasvete imajo zanje člani Artemis 2? Victor Glover je poudaril pomembnost nenehnega učenja, ekipnega duha in vzdržljivosti. Christina Koch mladim svetuje, naj najdejo tisto, v čemer bodo lahko uživali na dolgi rok, a hkrati naj naredijo tudi kaj, česar jih je strah, pri tem pa naj vedno podpirajo osebe okoli njih. Hansen je mladim svetoval, naj ne delajo vsega sami. »Za velike stvari potrebuješ podporo drugih.«

Stranišče

Za Nasine astronavte je bilo to drugo potovanje v vesolje, pred tem so vsi bivali na Mednarodni vesoljski postaji, za kanadskega astronavta pa je bil to prvi polet. Odprava Artemis 2 je bila testna: v orionu so bili tokrat prvič ljudje. Posadka je med drugim plovilo ročno pilotirala; servisni modul je moral zagotavljati zrak in druge okoliščine, udobne za življenje. Večjih težav ni bilo, vendar pa bi se zgodba lahko odvila tudi drugače.

»Sam morda še najbolj dramatiziram, tako sem vseskozi spremljal ekipo, če bi opazil znake stresa, tesnobe, a smo se res imeli dobro,« je o občutkih varnosti povedal Wiseman. »Vedno veš, da gre lahko kaj narobe. Nekaj težav je bilo, nekaj je bilo opozoril, ki vedno pritegnejo. Sprožil se je tudi požarni alarm, ko smo bili še daleč stran od Zemlje, nekaj trenutkov je bilo napeto. Vendar smo sledili napotku, da naj spremljamo, kaj nam govori plovilo, kaj nam govori nadzorni center. Vedno so možne izboljšave, osebno pa menim, da lahko Artemis 3 s to opremo poleti jutri,« je dodal.

Bivanje v tako majhnem prostoru je lahko čustveno naporno. Vendar tudi glede tega ni bilo večjih težav. »Vse, kar smo delali, ni bila aktivnost posameznika, ampak aktivnost četverice,« je poudaril Glover in dodal, da so skozi ves proces urjenja imeli na voljo strokovno pomoč za psihološka vprašanja. »Zelo pomembna je komunikacija,« je poudaril Wiseman. Poveljnik posadke je dodal, da je na pot vzel zapestnico, ki mu jo je pred leti naredila hči. »To je bila najbolj kul stvar, ki me je prizemljila vsak večer, ko sem se je dotaknil, preden sem šel spat.« Vsak član posadke je imel na voljo dve možnosti za do 15-minutni pogovor z družino. »Nobenemu se ni uspelo skozi pogovore prebiti, ne da bi jokali,« je dodal.

Vsi štirje se na trdnih tleh počutijo dobro, še en teden imajo na programu rehabilitacijo. Kot pravijo, tudi po povratku dobro spijo. »Odlično spim, ker smo pač utrujeni. Nenavadno je, da vsakič, ko se zbudim, imam občutek lebdenja, česar nisem imela po prejšnji 328-dnevni odpravi na vesoljski postaji. Tudi čez dan imam ta občutek in tako sem izpustila majico, pa je – na moje presenečenje – padla. V vesolju je sicer odlično spati,« je poudarila Christina Koch. »Tudi jaz odlično spim, ker me Reid ne brca,« je dodal Hansen.

Brez vprašanj o stranišču seveda ni šlo. To je zatajilo, tako da ga posadka za opravljanje male potrebe nekaj časa ni mogla uporabljati in so morali uporabljati posebne vreče. »Stranišče je bilo super, dobro je delovalo,« ga je zagovarjal Wiseman. »Zanimivo je bilo gledati, ko smo iz plovila izvrgli urin. Potem pa se je zamašila ta pot. Vsekakor se da vedno kaj izboljšati. Najprej nas je malo zeblo, pa so v nadzornem centru nato ogreli plovilo. Izkazalo se je tudi, da nam je nekaj časa vzelo, ko smo med vso zalogo kopali za hrano, torej bi se dalo tudi to bolje organizirati,« je izpostavil Wiseman.

Dobro se je izkazal tudi toplotni ščit. Na prvi testni odpravi brez posadke se je namreč ob povratku oriona močno načel. Med hitrim potovanjem skozi ozračje se zunanja stran plovila močno segreje. Zaradi ohlajanja in segrevanja so se med plasti ujeli mehurčki in zaščitni sloj je razpadal. Nasa se je odločila, da za Artemis 2 pripravi novo, strmejšo pot, da bi skrajšali čas potovanja skozi atmosfero pri najvišjih hitrostih. »Ko smo se izkrcali z ladje mornarice, smo šli še pogledat tudi naše plovilo. Toplotni ščit se nam je zdel čudovit,« je pojasnil poveljnik odprave. Oriona so odpeljali na Florido, kjer ga bodo zdaj v Kennedyjevem centru natančno pregledali.

Doseganje nemogočega

Nasa se je zdaj že začela pripravljati na odpravo Artemis 3. Ta ne bo potovala do Lune. Posadka bo z Orionom odpotovala v orbito okoli Zemlje, kjer bodo vadili spajanje z moduli, namenjenimi za pristajanje na površju Lune. Pristajalne module gradita zasebni podjetji Blue Origin in SpaceX.

Pristanek bo sledil v odpravi Artemis 4, predvidoma leta 2028. A že posadka Artemis 2 je bila pripravljena, da pristane. »Če bi imeli modul, bi vsaj trije moji kolegi lezli vanj, da bi pristali,« je dejal Wiseman. »Ni takšen preskok, kot sem mislil,« je dejal. »To je popolnoma izvedljivo in izvedljivo kmalu.«

Posadka je prepričana, da bo Nasi in njenim mednarodnim partnerjem uspelo pristati. »Vznemirjeni smo, da bo agencija postavila bazo na Luni,« je nadaljevala Kochova. S to mislijo je bila oblikovana tudi že odprava Artemis 2. »Zato smo na krovu telovadili. Po pristanku smo dva dni kasneje že opravljali simulacijo geoloških raziskav na površju, da bi videli, če bo posadka tega sposobna,« je pojasnila. »Imamo res veliko primerov, s katerimi smo dokazali, da zmoremo,« je nadaljevala. »Vse analize, ki jih opravimo pred misijami, vsi pogovori, ki jih imamo, vsa tista »kaj če« – skratka, izmišljanje vseh možnih operativnih rešitev za vse, s čimer se lahko srečamo. Doseganje skoraj nemogočega je prav to, kar počnemo.«

In kaj sporočajo naslednji posadki? Vedno naj investirajo drug v drugega, je dejal Wiseman. Glover je dodal, naj veliko sprašujejo, kar sta njim svetovala astronavta Boeingovega Starlinerja Sunita Williams in Butch Wilmore. Jeremy Hansen je bil v svojem odgovoru bolj tehničen. Poudaril je, da morajo astronavti zares dobro poznati plovilo, za primer, da »ostanejo sami« brez podpore nadzornega centra. Christina Koch pa je poudarila, da se mora vsaka posadka zavedati, da je le del širše ekipe. »Nekako se zdi, da smo mi vse opravili, ampak to ni res. Posadka naredi nekaj malega, zahvaliti se je treba celotni ekipi, posadko v zgodbo dodajo nazadnje,« je poudarila.