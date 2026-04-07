Posadko, ki je zdaj že na poti domov, poklical tudi Trump

Astronavti misije Artemis 2 so ponoči obleteli Luno, poskrbeli za enega najbolj ganljivih trenutkov v odpravi, opazovali popoln sončni mrk in se pogovarjali z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom.

Artemis 2 je prva misija, ko so astronavti zapustili nizko zemeljsko orbito po odpravi Apollo 17 leta 1972. Odprava se je začela 2. aprila ob 0.35 po našem času, 6. aprila so Nasini astronavti Reid Wiseman, Victor Glover in Christina Koch ter Jeremy Hansen iz Kanadske vesoljske agencije so v kapsuli orion, ki so jo poimenovali Integrity, prispeli do Lune. Ponoči po srednjeevropskem času jih je čakal vrhunec potovanja, ko so obleteli Luno.

Luna FOTO: Nasa/AFP

V tem času so jo podrobno opazovali in neštetokrat fotografirali. V nadzornem centru je bilo zbranih več znanstvenikov, ki so se razveselili vseh opažanj, ki so jih posredovali astronavti. Posadka je med drugim poročala o barvnih odtenkih - zaznali so tako rjave kot zelene odtenke, ki bodo pomagali izboljšati znanstveno razumevanje Lune. Odtenki rjave in modre barve, ki jih lahko zazna človeško oko, lahko pomagajo razkriti mineralno sestavo posameznega reliefnega elementa in njegovo starost.

Eden od glavnih ciljev opazovanja astronavtov je bilo Vzhodno morje (Mare Orientale). Gre za udarni krater s premerom 965 km, znan je kot veliki kanjon Lune. Razteza se na meji med bližnjo in oddaljeno stranjo Lune in ga, po podatkih Nase, človeško oko do misije Artemis 2 še nikoli ni videlo v sončni svetlobi. Astronavti so zato krater natančno opisovali. »Prstanast obroč, ki ga, mislim, vsi opisujejo kot ustnice ali poljub na oddaljeni strani Lune, je od tu videti zelo krožen,« je povedal Wiseman. »Severni del je širši, temnejši; južni del je precej svetlejši,« je dodal. »Izgleda zelo lepo – veliko bolj krožno, kot se ga spominjam iz našega usposabljanja.«

Na fotografiji smo vsi: orion, Luna in Zemlja. FOTO: Nasa/Reuters

Artemis 2 je takšna opazovanja s prostim očesom dopolnil s fotografskimi dokazi, posnetimi z nizom 32 kamer. Petnajst od njih je nameščenih na samem plovilu; preostalih 17 so ročni instrumenti, ki jih upravljajo astronavti, ki so se izmenjevali pred oknom.

»Bila je neverjetna izkušnja. V nekem trenutku, proti koncu snemanja pri oknu 3, so me ob pogledu na Luno prevzela močna čustva,« je povedala Kochova.

Posadka je tako z lastnimi očmi videla prizore, ki jih ni videl pred njimi še noben človek. So pa seveda območja že opazovale robotske sonde. Kitajska je s sondo Chang'e 6 tudi pristala na nam oddaljeni strani.

Rekordi

Astronavti so na poti prečkali še en mejnih: postali so najdlje oddaljeni ljudje od Zemlje. Od Zemlje so bili oddaljeni kar 406.771 km. Pred tem je ta rekord držala posadka Apolla 13, Artemis 2 je rekord presegel za 6.616 km.

»Iz kabine plovila orion Integrity, ko presegamo največjo razdaljo, ki jo je človek kdaj preletel od planeta Zemlja, to počnemo v čast izjemnim prizadevanjem in dosežkom naših predhodnikov v raziskovanju vesolja,« je dejal poveljnik odprave Artemis 2 Reid Wiseman. »Naše potovanje bomo nadaljevali še dlje v vesolje, preden nas bo mati Zemlja uspela privleči nazaj k vsemu, kar nam je dragoceno. A najpomembnejše je, da izberemo ta trenutek, da izzovemo to generacijo in naslednjo, da se prepričamo, da ta rekord ne bo dolgo veljal,« je poudaril.

Med obletom Lune je bila posadka tudi približno 40 minut nedosegljiva nadzornemu centru. To ni nič običajnega, saj Luna prepreči komunikacijo, ko je plovilo za njo. Podobno je bilo tudi v odpravah Apollo in Artemis 1, a vendar gre za zelo napete trenutke. Astronavti so prepuščeni samim sebi, nadzorni center ne ve, kaj se z njimi dogaja, dokler se ne pojavijo na drugi strani.

Pred prekinitvijo stika je Victor Glover poslal pomenljivo sporočilo Zemlji. Takrat so kamere na orionu v kader ujele vesoljsko plovilo, Luno in Zemljo. Celotno človeštvo na eni fotografiji. »Hvala vsem, da ste nam omogočili neizmeren privilegij, da smo se skupaj podali na to potovanje. To je res neverjetno,« je dejal.

»In ko se približujemo točki, ki je najbližja Luni in najbolj oddaljena od Zemlje, ko nadaljujemo z razkrivanjem skrivnosti vesolja, bi vas rad spomnil na eno najpomembnejših skrivnosti na Zemlji, in to je ljubezen. Ko se pripravljamo na prekinitev radijske komunikacije, čutimo vašo ljubezen z Zemlje. In vsem vam tam spodaj na Zemlji in okoli Zemlje: radi vas imamo tudi z Lune.«

Posadka je bila nato še priča sončnemu mrku, saj se je Sonce gledano iz oriona skrilo za Luno. Wiseman je dejal, da so videli prizore, ki jih ni videl še nihče drug, Glover pa je dodal, da »ni pridevnikov, ki bi opisali, kaj so videli.« Mrk je bil seveda precej drugačen, kakršnega lahko opazujemo s planeta. Luna je bila namreč za astronavte toliko večja in zato je mrk trajal kar 53 minut, medtem ko smo na Zemlji deležni le nekaj minut. Opazovali so sončevo korono, to je zunanjo plast atmosfere, kjer so temperature precej višje kot na samem »površju« Sonca, zakaj, je eno največjih vprašanj o naši zvezdi. Astronavti, ki imajo že zaradi poleta v mikrotežnosti težave z očmi, so morali paziti, da v zvezdo ne pogledajo naravnost. Okna oriona namreč niso ustrezno zaščitena, tako so morali uporabljati posebna očala.

»To je nerealno,« je med mrkom dejal Glover. »Sonce je zašlo za Luno, korona pa je še vedno vidna, svetla in ustvarja svetlobni obroč skoraj okoli celotne Lune.«

Ko so Luno obleteli, jih je nato zavihtelo nazaj proti domu. Zdaj je orion že izven luninega gravitacijskega vpliva. Posadka bo predvidoma v petek prispela nazaj na planet, ko bodo pristali v Tihem oceanu.

V spomin ženi

Posadka je sinoči tudi poskrbela za enega najbolj ganljivih trenutkov v odpravi. Ko so presegli rekord v razdalji, ki ga je postavil Apollo 13, je specialist misije Jeremy Hansen prevzel mikrofon in enega od luninih kraterjev posvetil spominu na »izgubljeno ljubljeno osebo«.

»Imenovala se je Carroll, bila je žena Reida ter mama Katie in Ellie,« je dejal Hansen. Žena poveljnika odprave je maja 2020 umrla za rakom, stara je bila 46 let. Wiseman je, potem ko so ženi postavili diagnozo, želel opustiti svoje sanje in kariero astronavta, vendar mu ona tega ni dopustila.

Novo posvečen krater Carroll se nahaja v bližini kraterja Glushko, »neposredno severozahodno od njega, na isti zemljepisni širini kot dom«, je dejal Hansen in dodal, da je »svetla točka na Luni«, ki jo je mogoče videti z Zemlje.

Hansenu se je ob teh besedah močno zatresel glas, Wiseman je zajokal in objel kolega, v objemu sta se jima pridružila še preostala člana posadke.

Po poročanju Nase so bile Wisemanove hčerke med preletom v galeriji nadzornega centra odprave v Houstonu.

Wiseman je večkrat poudaril, da mu je največji izziv v življenju vzgajanje hčera. Navdušen je bil nad tem, da ga je Nasa leta 2023 izbrala za odpravo Artemis 2, vendar ga je skrbelo, kako bosta odreagirali hčeri. Obe sta ga nato podprli, naslednje jutro sta ga pričakali s piškoti v obliki Lune.

Sicer so člani posadke tudi predlagali, da enega izmed kraterjev poimenujejo tudi Integrity (popolnost, skladnost) po njihovem plovilu.

Nasa bo zdaj predlagala imena Mednarodni astronomski zvezi, ki je uradno zadolžena za poimenovanje nebesnih teles in značilnosti na njih.

Verjetno pa smo doživeli tudi enega najbolj smešnih trenutkov v odpravi. Tri minute preden je posadka podrla rekord, je Christina Koch potisnila del opreme in s tem sprožila kozarec Nutelle, da je poletel skozi orion.

Nutella FOTO: Nasa/AFP

Klic Trumpa

Astronavte je ponoči prek video klica poklical ameriški predsednik Donald Trump in jim izrekel čestitke ter jih po pristanku na Zemlji povabil na sprejem v Belo hišo.

»Danes ste zapisali zgodovino in vso Ameriko naredili resnično ponosno, neverjetno ponosno,« je v svojem slogu dejal Trump, ki je sicer znova predlagal veliko zmanjšanje sredstev za Naso, predvsem za njihove znanstvene programe. Trump se je nato spomnil, da je v odpravi tudi Kanadčan in dejal, da so s sosedi dobri prijatelji. »Zelo so ponosni na vas in imate veliko poguma,« je dejal Trump, ki v pogovoru k sreči ni omenil vojne.

»Amerika je država pionirjev, štirje pogumni astronavti misije Artemis 2 pa so resnično sodobni pionirji,« je dejal predsednik in dodal, da ZDA nameravajo »nato nadaljevati pot proti Marsu«.

Predsednik je astronavte v približno 12 minutah pogovora, med katerim se je zveza enkrat prekinila, vprašal, kaj jim je bilo najbolj nepozabno na potovanju po oddaljeni strani Lune. Wiseman je izpostavil neverjetne razglede, in da so med mrkom zagledali tudi Mars. Kochova je povedala, da je bil zanjo vrhunec trenutek, ko je po preletu okoli Lune prvič znova uzrla Zemljo. »To te resnično spomni, kakšen poseben kraj imamo in kako pomembno je za našo državo, da pri raziskovanju vesolja vodimo in ne sledimo,« je dejala. Glover je predsedniku povedal, da je bilo njihovo bivanje na drugi strani Lune »precej prijetno«, vendar je bila posadka zaposlena z natančnimi znanstvenimi opazovanji. Kanadčan Hansen pa je ameriškemu predsedniku povedal, da »so Kanadčani zelo ponosni, da so del tega programa«. Trump je še dejal, da upa, da jih bo po vrnitvi povabil v Belo hišo, kjer jim namerava izkazati »veliko spoštovanje« in jih prositi za avtograme. »Pravzaprav ne prosim pogosto za avtograme, ampak vi si to zaslužite,« je dejal predsednik, ki si močno želi, da bi ZDA s posadko pristale na površju Lune še pred iztekom njegovega drugega mandata. Trenutno Nasa pristanek načrtuje za leto 2028, če bo šlo vse po načrtih.