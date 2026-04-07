    Posadko, ki je zdaj že na poti domov, poklical tudi Trump

    Med preletom Lune je bila posadka nedosegljiva približno 40 minut. Videli so prizore, ki jih pred njimi ni videl še nihče.
    Astronavti misije Artemis 2 so na svoji poti dosegli razdaljo, s katero so se od Zemlje oddaljili dlje kot katerikoli človek do zdaj. FOTO: Nasa/AFP
    Galerija
    Saša Senica
    7. 4. 2026 | 06:57
    7. 4. 2026 | 08:08
    11:28
    A+A-

    Astronavti misije Artemis 2 so ponoči obleteli Luno, poskrbeli za enega najbolj ganljivih trenutkov v odpravi, opazovali popoln sončni mrk in se pogovarjali z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom

    Artemis 2 je prva misija, ko so astronavti zapustili nizko zemeljsko orbito po odpravi Apollo 17 leta 1972. Odprava se je začela 2. aprila ob 0.35 po našem času, 6. aprila so Nasini astronavti Reid Wiseman, Victor Glover in Christina Koch ter Jeremy Hansen iz Kanadske vesoljske agencije so v kapsuli orion, ki so jo poimenovali Integrity, prispeli do Lune. Ponoči po srednjeevropskem času jih je čakal vrhunec potovanja, ko so obleteli Luno. 

    Luna FOTO: Nasa/AFP
    V tem času so jo podrobno opazovali in neštetokrat fotografirali. V nadzornem centru je bilo zbranih več znanstvenikov, ki so se razveselili vseh opažanj, ki so jih posredovali astronavti. Posadka je med drugim poročala o barvnih odtenkih - zaznali so tako rjave kot zelene odtenke, ki bodo pomagali izboljšati znanstveno razumevanje Lune. Odtenki rjave in modre barve, ki jih lahko zazna človeško oko, lahko pomagajo razkriti mineralno sestavo posameznega reliefnega elementa in njegovo starost.

    Eden od glavnih ciljev opazovanja astronavtov je bilo Vzhodno morje (Mare Orientale). Gre za udarni krater s premerom 965 km, znan je kot veliki kanjon Lune. Razteza se na meji med bližnjo in oddaljeno stranjo Lune in ga, po podatkih Nase, človeško oko do misije Artemis 2 še nikoli ni videlo v sončni svetlobi. Astronavti so zato krater natančno opisovali. »Prstanast obroč, ki ga, mislim, vsi opisujejo kot ustnice ali poljub na oddaljeni strani Lune, je od tu videti zelo krožen,« je povedal Wiseman. »Severni del je širši, temnejši; južni del je precej svetlejši,« je dodal. »Izgleda zelo lepo – veliko bolj krožno, kot se ga spominjam iz našega usposabljanja.«

    Na fotografiji smo vsi: orion, Luna in Zemlja. FOTO: Nasa/Reuters
    Artemis 2 je takšna opazovanja s prostim očesom dopolnil s fotografskimi dokazi, posnetimi z nizom 32 kamer. Petnajst od njih je nameščenih na samem plovilu; preostalih 17 so ročni instrumenti, ki jih upravljajo astronavti, ki so se izmenjevali pred oknom.

    »Bila je neverjetna izkušnja. V nekem trenutku, proti koncu snemanja pri oknu 3, so me ob pogledu na Luno prevzela močna čustva,« je povedala Kochova.

    Posadka je tako z lastnimi očmi videla prizore, ki jih ni videl pred njimi še noben človek. So pa seveda območja že opazovale robotske sonde. Kitajska je s sondo Chang'e 6 tudi pristala na nam oddaljeni strani. 

    Rekordi 

    Astronavti so na poti prečkali še en mejnih: postali so najdlje oddaljeni ljudje od Zemlje. Od Zemlje so bili oddaljeni kar 406.771 km. Pred tem je ta rekord držala posadka Apolla 13, Artemis 2 je rekord presegel za 6.616 km. 

    »Iz kabine plovila orion Integrity, ko presegamo največjo razdaljo, ki jo je človek kdaj preletel od planeta Zemlja, to počnemo v čast izjemnim prizadevanjem in dosežkom naših predhodnikov v raziskovanju vesolja,« je dejal poveljnik odprave Artemis 2 Reid Wiseman. »Naše potovanje bomo nadaljevali še dlje v vesolje, preden nas bo mati Zemlja uspela privleči nazaj k vsemu, kar nam je dragoceno. A najpomembnejše je, da izberemo ta trenutek, da izzovemo to generacijo in naslednjo, da se prepričamo, da ta rekord ne bo dolgo veljal,« je poudaril. 

    Med obletom Lune je bila posadka tudi približno 40 minut nedosegljiva nadzornemu centru. To ni nič običajnega, saj Luna prepreči komunikacijo, ko je plovilo za njo. Podobno je bilo tudi v odpravah Apollo in Artemis 1, a vendar gre za zelo napete trenutke. Astronavti so prepuščeni samim sebi, nadzorni center ne ve, kaj se z njimi dogaja, dokler se ne pojavijo na drugi strani. 

    Pred prekinitvijo stika je Victor Glover poslal pomenljivo sporočilo Zemlji. Takrat so kamere na orionu v kader ujele vesoljsko plovilo, Luno in Zemljo. Celotno človeštvo na eni fotografiji. »Hvala vsem, da ste nam omogočili neizmeren privilegij, da smo se skupaj podali na to potovanje. To je res neverjetno,« je dejal. 

    »In ko se približujemo točki, ki je najbližja Luni in najbolj oddaljena od Zemlje, ko nadaljujemo z razkrivanjem skrivnosti vesolja, bi vas rad spomnil na eno najpomembnejših skrivnosti na Zemlji, in to je ljubezen. Ko se pripravljamo na prekinitev radijske komunikacije, čutimo vašo ljubezen z Zemlje. In vsem vam tam spodaj na Zemlji in okoli Zemlje: radi vas imamo tudi z Lune.«

    Posadka je bila nato še priča sončnemu mrku, saj se je Sonce gledano iz oriona skrilo za Luno. Wiseman je dejal, da so videli prizore, ki jih ni videl še nihče drug, Glover pa je dodal, da »ni pridevnikov, ki bi opisali, kaj so videli.« Mrk je bil seveda precej drugačen, kakršnega lahko opazujemo s planeta. Luna je bila namreč za astronavte toliko večja in zato je mrk trajal kar 53 minut, medtem ko smo na Zemlji deležni le nekaj minut. Opazovali so sončevo korono, to je zunanjo plast atmosfere, kjer so temperature precej višje kot na samem »površju« Sonca, zakaj, je eno največjih vprašanj o naši zvezdi. Astronavti, ki imajo že zaradi poleta v mikrotežnosti težave z očmi, so morali paziti, da v zvezdo ne pogledajo naravnost. Okna oriona namreč niso ustrezno zaščitena, tako so morali uporabljati posebna očala. 

    »To je nerealno,« je med mrkom dejal Glover. »Sonce je zašlo za Luno, korona pa je še vedno vidna, svetla in ustvarja svetlobni obroč skoraj okoli celotne Lune.«

    Ko so Luno obleteli, jih je nato zavihtelo nazaj proti domu. Zdaj je orion že izven luninega gravitacijskega vpliva. Posadka bo predvidoma v petek prispela nazaj na planet, ko bodo pristali v Tihem oceanu.

    V spomin ženi 

    Posadka je sinoči tudi poskrbela za enega najbolj ganljivih trenutkov v odpravi. Ko so presegli rekord v razdalji, ki ga je postavil Apollo 13, je specialist misije Jeremy Hansen prevzel mikrofon in enega od luninih kraterjev posvetil spominu na »izgubljeno ljubljeno osebo«.

    »Imenovala se je Carroll, bila je žena Reida ter mama Katie in Ellie,« je dejal Hansen. Žena poveljnika odprave je maja 2020 umrla za rakom, stara je bila 46 let. Wiseman je, potem ko so ženi postavili diagnozo, želel opustiti svoje sanje in kariero astronavta, vendar mu ona tega ni dopustila. 

    Novo posvečen krater Carroll se nahaja v bližini kraterja Glushko, »neposredno severozahodno od njega, na isti zemljepisni širini kot dom«, je dejal Hansen in dodal, da je »svetla točka na Luni«, ki jo je mogoče videti z Zemlje.

    Hansenu se je ob teh besedah močno zatresel glas, Wiseman je zajokal in objel kolega, v objemu sta se jima pridružila še preostala člana posadke. 

    Po poročanju Nase so bile Wisemanove hčerke med preletom v galeriji nadzornega centra odprave v Houstonu.

    Wiseman je večkrat poudaril, da mu je največji izziv v življenju vzgajanje hčera. Navdušen je bil nad tem, da ga je Nasa leta 2023 izbrala za odpravo Artemis 2, vendar ga je skrbelo, kako bosta odreagirali hčeri. Obe sta ga nato podprli, naslednje jutro sta ga pričakali s piškoti v obliki Lune. 

    Sicer so člani posadke tudi predlagali, da enega izmed kraterjev poimenujejo tudi Integrity (popolnost, skladnost) po njihovem plovilu. 

    Nasa bo zdaj predlagala imena Mednarodni astronomski zvezi, ki je uradno zadolžena za poimenovanje nebesnih teles in značilnosti na njih. 

    Verjetno pa smo doživeli tudi enega najbolj smešnih trenutkov v odpravi. Tri minute preden je posadka podrla rekord, je Christina Koch potisnila del opreme in s tem sprožila kozarec Nutelle, da je poletel skozi orion. 

    Nutella FOTO: Nasa/AFP
    Klic Trumpa 

    Astronavte je ponoči prek video klica poklical ameriški predsednik Donald Trump in jim izrekel čestitke ter jih po pristanku na Zemlji povabil na sprejem v Belo hišo.

    »Danes ste zapisali zgodovino in vso Ameriko naredili resnično ponosno, neverjetno ponosno,« je v svojem slogu dejal Trump, ki je sicer znova predlagal veliko zmanjšanje sredstev za Naso, predvsem za njihove znanstvene programe. Trump se je nato spomnil, da je v odpravi tudi Kanadčan in dejal, da so s sosedi dobri prijatelji. »Zelo so ponosni na vas in imate veliko poguma,« je dejal Trump, ki v pogovoru k sreči ni omenil vojne. 

    »Amerika je država pionirjev, štirje pogumni astronavti misije Artemis 2 pa so resnično sodobni pionirji,« je dejal predsednik in dodal, da ZDA nameravajo »nato nadaljevati pot proti Marsu«. 

    Predsednik je astronavte v približno 12 minutah pogovora, med katerim se je zveza enkrat prekinila, vprašal, kaj jim je bilo najbolj nepozabno na potovanju po oddaljeni strani Lune. Wiseman je izpostavil neverjetne razglede, in da so med mrkom zagledali tudi Mars. Kochova je povedala, da je bil zanjo vrhunec trenutek, ko je po preletu okoli Lune prvič znova uzrla Zemljo. »To te resnično spomni, kakšen poseben kraj imamo in kako pomembno je za našo državo, da pri raziskovanju vesolja vodimo in ne sledimo,« je dejala. Glover je predsedniku povedal, da je bilo njihovo bivanje na drugi strani Lune »precej prijetno«, vendar je bila posadka zaposlena z natančnimi znanstvenimi opazovanji. Kanadčan Hansen pa je ameriškemu predsedniku povedal, da »so Kanadčani zelo ponosni, da so del tega programa«. Trump je še dejal, da upa, da jih bo po vrnitvi povabil v Belo hišo, kjer jim namerava izkazati »veliko spoštovanje« in jih prositi za avtograme. »Pravzaprav ne prosim pogosto za avtograme, ampak vi si to zaslužite,« je dejal predsednik, ki si močno želi, da bi ZDA s posadko pristale na površju Lune še pred iztekom njegovega drugega mandata. Trenutno Nasa pristanek načrtuje za leto 2028, če bo šlo vse po načrtih.

    Premium
    Nedelo
    Finančne afere v športu

    Gospod deset odstotkov in druščina

    Hrvaški športni škandal nikakor ni osamljen. Sveta športa ne zaznamujejo le zmage in porazi, ampak tudi finančne afere.
    Lucijan Zalokar 6. 4. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Terapije v Švici

    Dončić se vrača v Evropo na prepovedano terapijo, ki dela čudeže

    Luka Dončić je po posvetu z medicinskim osebjem v svoji ekipi in Los Angeles Lakers odpotoval v Evropo, kjer bo v Nemčiji ali Švici prestal terapijo.
    Nejc Grilc 6. 4. 2026 | 08:44
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Iranu

    Trump: ves Iran bi lahko pokončali v eni noči

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    6. 4. 2026 | 07:50
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Dedovanje poklicev

    Družinski pedigre: kakšne so posledice tega, da si rojen z zlato žlico v ustih

    Najbolj trdovraten mehanizem reprodukcije je kulturni kapital. Za zmanjšanje razlik bi bila potrebna šolska reforma.
    Beti Burger 6. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Novost, ki lahko pomaga kar četrtini odraslim

    Alergije danes niso več le spomladanska nevšečnost. Zaradi podnebnih sprememb se obdobja cvetenja podaljšujejo, koncentracije cvetnega prahu pa naraščajo.
    30. 3. 2026 | 08:17
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Vsa merila arhitekture

    Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije 2026

    Od 17. do 19. aprila bo festival po vsej Sloveniji brezplačno odprl vrata več kot 100 izbranim projektom in javnost povabil v doživetje arhitekture.
    Promo Delo 3. 4. 2026 | 14:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ekskluzivni večer, ko bodo točili vino, ki je prepričalo svet

    Najuspešnejši slovenski kleti z lanskega Decanterjevega ocenjevanja bosta v koprski restavraciji KOGO predstavili nagrajena vina.
    3. 4. 2026 | 14:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Nekatera »zdrava« živila lahko sprožijo zelo neprijetne težave

    Kaj je histaminska intoleranca, katera živila so najpogostejši sprožilci in kako lahko z manjšimi prilagoditvami izboljšate počutje?
    30. 3. 2026 | 09:21
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Analiza

    Stanovanjska posojila bodo dražja, grozijo tudi podražitve materiala in dela

    Kako bo konflikt na Bližnjem vzhodu vplival na gradnjo stanovanj in nepremičninski trg?
    Nejc Gole 4. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilne tehnologije

    Zaupanje v algoritme ni več le etika, je tudi stvar dobička

    Podjetja z urejenim nadzorom nad UI dosegajo do pet odstotkov višje prihodke, a povprečna zrelost ostaja na nizki stopnji.
    Milka Bizovičar 3. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilne tehnologije

    Pomembno je, da tudi z uporabo UI odločanje ostane človeku

    Podjetja umetno inteligenco uvajajo predvsem tam, kjer zaposlenim omogoča večjo učinkovitost in boljšo kakovost dela, strankam pa boljšo uporabniško izkušnjo.
    Milka Bizovičar 3. 4. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Šport 2026

    Mladi športni talenti sami izskočijo kot kokice (VIDEO)

    Sistem v Sloveniji omogoča mladim gibalni razvoj in tudi prepoznavanje talentov.
    Milka Bizovičar 2. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Premium
    Razno
    Vredno branja

    Mali jeep, ki ga ne ustavi razriti kolovoz

    Jeep avenger ima lahko tudi koristen štrikolesni pogon.
    Gašper Boncelj 8. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Prvak se prebuja

    Obrat v Italiji, Neapeljčani v lov za Milančani, Conte pa za selektorsko vrnitev

    V derbiju 31. kola italijanskega nogometnega prvenstva je Napoli premagal Milan z 1:0 in postal prvi zasledovalec vodilnega Interja.
    7. 4. 2026 | 08:31
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Slovenska zgodba na svetovnem zemljevidu

    S premišljenimi projekti je Olimpijski komite Slovenije v času zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 okrepil prisotnost države doma in na tujem.
    3. 4. 2026 | 08:43
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    V Novem mestu se začenja zahtevnejša pot: kar se dogaja, ni za vsakogar

    V Slovenski vojski je 1714 podčastnikov, kar je nekaj več kot četrtina vseh pripadnikov.
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 09:14
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    PODKAST

    Vselitev v manj kot letu dni? Mnogi ob tej možnosti obstanejo

    Kako poteka gradnja montažne hiše, koliko časa traja in na kaj morajo biti investitorji pozorni? V podkastu Deloindom razlagata Nika Bratović in Luka Žvižej.
    Nina Štajner 25. 3. 2026 | 13:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    BELJAKOVINE

    Pet idej, kako v jedilnik vključiti več beljakovin

    Po 40. letu se potrebe po beljakovinah povečajo. Preverite, koliko jih ženske potrebujejo in kako jih enostavno vključiti v prehrano.
    30. 3. 2026 | 09:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko simptomi vztrajajo, se pojavijo tudi skrbi

    Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
    Promo Delo 30. 3. 2026 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Heksenšus: nenadna bolečina v vratu

    Kar 70 % odraslih ima vsaj enkrat v življenju težave s heksenšusom. Zakaj nastane in kako lahko ublažimo bolečino?
    Promo Delo 25. 3. 2025 | 09:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Stara hiša, nov začetek: prenova, ki spreminja pogled na bivanje

    Preverite zgodbo iz prve roke; v podkastu Prenovimo pogled preverite, kako se je arhitektka Ana Jerina lotila prenove družinske hiše.
    30. 3. 2026 | 08:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko bolečina v zapestju ne mine

    Vztrajna bolečina v zapestju ni vedno posledica preobremenitve. Kdaj gre za kronično težavo, kako poteka diagnostika in kdaj je potrebna operacija?
    Promo Delo 30. 3. 2026 | 10:09
    Preberite več

