    Znanoteh

    Prva evakuacija astronavtov iz vesolja zaradi njihovih zdravstvenih težav

    Zaradi varovanja osebnih podatkov agencija ni navedla, kateri član posadke ima zdravstvene težave in kakšne.
    Na mednarodni vesoljski postaji imajo obsežno medicinsko opremo, vendar ne dovolj dobro za podrobno diagnozo. FOTO: AFP 
    Na mednarodni vesoljski postaji imajo obsežno medicinsko opremo, vendar ne dovolj dobro za podrobno diagnozo. FOTO: AFP 
    S. S.
    9. 1. 2026 | 07:07
    9. 1. 2026 | 07:21
    4:49
    Pri Nasi so se potem, ko je v sredo eden izmed astronavtov doživel »zdravstvene težave« odločili, da bodo predčasno prekinili odpravo in štiri astronavte prepeljali z mednarodne vesoljske postaje. Gre za prvo evakuacijo astronavtov s postaje zaradi zdravstvenih težav. 

    Zaradi varovanja osebnih podatkov agencija ni navedla, kateri član posadke je imel zdravstvene težave in kakšne. Je pa glavni zdravnik pri Nasi James JD Polk poudaril, da je astronavt stabilen, vendar zaradi previdnostnih razlogov bodo astronavta vseeno čim prej spravili na trdna tla. »Po pogovorih z našim glavnim zdravstvenim in medicinskim uradnikom, dr. JD Polkom, in vodstvom agencije sem sprejel odločitev, da je v najboljšem interesu naših astronavtov, da se posadka Crew-11 vrne pred načrtovanim odhodom,« je dejal administrator Nase Jared Isaacman. Zdravje in dobro počutje naših astronavtov je vedno bilo in bo tudi v prihodnje naša najvišja prioriteta, je še dejal prvi mož Nase, ki je vodenje agencije prevzel decembra lani.

    Oboleli astronavt je član odprave Crew-11, ki je 1. avgusta poletela na postajo, njihova odprava bi se morala po načrtih skleniti 20. februarja. A posadka se bo v prihodnjih dneh namestila v njihovega dragona in s padali pristala v Tihem oceanu ob obali Kalifornije. Odpravo Crew-11 vodi 38-letna poveljnica Zena Cardman, ki zaključuje svojo prvo misijo v vesolju. Pilot plovila je Mike Fincke, 58-letni astronavt, ki je na svojem četrtem vesoljskem poletu. Posadko dopolnjujeta 55-letni japonski astronavt Kimija Jui in 39-letni ruski kozmonavt Oleg Platonov.

    Posadka Crew-11: Zena Cardman, Mike Fincke, Kimija Jui in Oleg Platonov pred odhodom avgusta lani. FOTO: Steve Nesius Reuters
    Posadka Crew-11: Zena Cardman, Mike Fincke, Kimija Jui in Oleg Platonov pred odhodom avgusta lani. FOTO: Steve Nesius Reuters

    Agencija bo po besedah direktorja v naslednjih 48 urah objavila več informacij o povratku posadke. Vsi štirje se morajo vrniti skupaj, saj so odvisni od istega vesoljskega polovila. Pravilo velja, da se astronavti na postajo pripeljejo in z nje odpeljejo z istim plovilom, ta deluje tudi kot rešilni čoln v katerikoli nepredvideni situaciji. 

    Klic v Houston

    Cardmanova in Fincke sta se v minulih dneh pripravljala na vesoljski sprehod. Gre za zahteven postopek, ko morajo astronavti več ur v posebni komori dihati zrak z višjimi koncentracijami kisika, da iz krvi izločijo dušik, da preprečijo dekompresijsko bolezen. Polk je na novinarski konferenci pojasnil, da zdravstvene težave niso posledica priprav na vesoljski sprehod. »To ni imelo nobene zveze z operacijami na krovu,« je dejal. »Gre za zdravstveni problem v težkih pogojih mikrogravitacije, pri čemer imamo na voljo opremo, s katero lahko opravimo diagnozo.«

    Polk je nadaljeval, da je posadka visoko usposobljena in je svojemu kolegu takoj priskočila na pomoč. Vesoljska postaja je opremljena z medicinsko opremo in zdravili, prav tako posadka pozna postopke uporabe ultrazvoka defibrilacije, intravenozne terapije. Seveda pa ni toliko opreme, da bi lahko opravili podrobno preiskavo bolnika, je dodal Polk. Poudaril je, da ne gre za nujno reševanje. A brez potrjene diagnoze obstaja tveganje, da se njegovo stanje poslabša, če bi ostal v orbiti, je dejal Polk.

    V sredo popoldne je japonski astronavt Jui poklical v nadzorni center v Houstonu in zaprosil za pogovor z letalskim kirurgom. Ti pogovori potekajo na zasebnih kanalih, redno komunikacijo med astronavti in nadzornim centrom sicer lahko javnost vseskozi posluša prek prenosov dogajanja s postaje. Nasa je nato pojasnila, da vesoljskega sprehoda v četrtek ne bo, kmalu nato so podali pojasnilo, da razmišljajo o predčasni vrniti posadke. 

    Nasin astronavt Chris Williams in Roskozmosova kozmonavta Sergej Kud-Sverčkov in Sergej Mikajev FOTO: Pavel Mikheyev Reuters  
    Nasin astronavt Chris Williams in Roskozmosova kozmonavta Sergej Kud-Sverčkov in Sergej Mikajev FOTO: Pavel Mikheyev Reuters  

    Trojica ostaja

    Na postaji bodo po odhodu posadke Crew-11 ostali trije ljudje: ameriški astronavt Chris Williams in kozmonavta Sergej Kud-Sverčkov in Sergej Mikajev, ki so novembra lani na postajo prispeli z ruskim sojuzom. 

    Prihod sveže posadke Crew-12 naj bi bil šele februarja, a pri Nasi bodo razmislili, če bi morda zaradi zapleta posadko na postajo prepeljali nekoliko prej, morda že ta mesec. 

    Novice  |  Črna kronika
    Več iz teme

