Astronavtka iz Savdske Arabije odpotovala na ISS

Houstonsko vesoljsko podjetje Axiom Space je pripravilo drugo desetdnevno turistično odpravo na Mednarodno vesoljsko postajo. Izstrelitev Spacexove rakete s kapsulo dragon s štirimi potniki je v nedeljo zvečer po srednjeevropskem času potekala brezhibno.

Poveljnica odprave je nekdanja Nasina astronavtka Peggy Whitson, ki je v orbiti preživela že 665 dni, več kot katera koli druga ženska ali kateri koli drug ameriški astronavt, na vesoljskih sprehoduh je preživela več kot 60 ur – več kot katerakoli druga astronavtka ali kozmonavtka. Trenutno pa je direktorica odprav pri Axiomu.

Prebivalci Savske Arabije so spremljali izstrelitev rakete falcon 9 in začetek odprave Axiom 2. FOTO: Ahmed Yosri/Reuters

Pilot kapsule je John Shoffner, poslovnež in promotor znanosti. V 80. letih mu je s podjetjem Dura-Line Corporation uspelo na področju optičnih kablov. Dva potnika pa sta iz Savdske Arabije. Ali Alkarni je izkušen pilot, bil je pripadnik zračnih sil v državi, Rajjanah Barnavi pa je raziskovalka na področju matičnih celic pri zdravljenju rakavih obolenj. Čas v breztežnostnem prostoru bo izkoristila za raziskave zdravljenja raka dojk. Alkarni in Barnavijeva sta člana prvega razreda astronavtov v Savdski Arabiji. Postala sta prva državljana te države, ki sta obiskala ISS. Barnavijeva je tudi prva ženska iz te države, ki ne slovi po dobrih pogojih za ženske, ki je odletela v vesolje. Pred njima je bil v vesolju le en državljan Savdske Arabije, in sicer leta 1985 je na raketoplanu Discovery v orbito poletel Sultan Salman Al Saud. »Raziskovanje je moja življenjska strast. To je odlična priložnost, da svetu predstavljam državo, da predstavljam sanje. To je uresničitev sanj za vse,« je dejala Barnavijeva. Skupaj s kolegom se bosta v živo javljala osnovnošolcem v Savdski Arabiji. »Vsi smo promotorji znanosti in pomembno je, da otrokom sporočimo, da lahko dosežejo veliko,« je dodala.

FOTO: Ahmed Yosri/Reuters

»Ta odprave je odraz Nasine zaveze, da komercialnim partnerjem pomaga pri razvoju naslednje generacije vesoljskih tehnologij in da podira vse hitrejši razvoj komercialnega vesoljskega trga,« je ob izstrelitvi poudaril prvi mož Nase Bill Nelson. Dodal je, da bodo zasebni astronavti na krovu postje opravili več kot 20 znanstvenih eksperimentov. Med drugim se bodo novinci v vesolju testirali, da bodo pridobili podatke o tem, kako neizkušeni posamezniki odreagirajo na mikrotežnost in kako bi izboljšali njihovo pripravljenost, da kar se da polno izkoristijo kratek čas, ki ga preživijo na ISS. To je pomembno tudi za podjetje Axiom, je poudaril Derek Hassmann, vodja operacij. »Vedeti moramo, kako moramo uriti zasebne astronavte, na kaj se moramo osredotočiti, kako izboljšati časovnico odprav,« je pojasnil.

»Hvala, da zaupate ekipi falcona 9. Upam, da ste uživali v vožnji,« pa je med poletom ekipi dejal inženir pri Spacexu Bill Gerstenmaier. »Dobro je biti tu. Fantastična vožnja je bila,« je odvrnila Whitsonova, ki se vrača v njej dobro znani vesoljski dom. Prvič je bila na postaji že leta 2002, drugič leta 2007/2008, takrat je postala prva ženska, ki je poveljevala ISS. Leta 2017 je še drugič poveljevala na postaji. »Želela sem si spet leteti, ampak realistična Peggy je ob upokojitvi pri Nasi menila, da verjetno to ne bo možno. To, da zdaj lahko letim za Axiom je vznemirljivo na kvadrat,« je pokomentirala Whitsonova.

Rajjanah Barnavi in Peggy Whitson. FOTO: Gregg Newton/AFP

Dobrodošlico na postaji jim pripravljajo Nasini astronavti Frank Rubio, Stephen Bowen in Woody Hoburg, astronavt Združenih arabskih emiratov Sultan Alnejadi in ruski kozmonavti Dmitrij Petelin, Sergej Prokopjev in Andrej Fedjajev. Dragon se bo s postajo spojil predvidoma danes ob 15.24. Za dotično kapsulo, poimenovano Freedom (Svoboda), je bil to drugi polet v orbito. Zasebno vesoljsko podjetje Axiom je prvo turistično odpravo pripravilo aprila lani. Takrat so poleteli nekdanji Nasin astronavt Michael López-Alegría in trije zasebni astronavti Eytan Stibbe iz Izraela, Američan Larry Connor in Mark Pathy iz Kanade.

Odprava Axiom 2 se bo predvidoma končala 30. maja, lahko pa se nekoliko zavleče. Pristanek v morju ob obali Floride je namreč odvisen od vremena.

Od leve: Rajjanah Barnavi, Peggy Whitson, John Shoffner, in Ali Alkarni FOTO: Joe Raedle/Getty Images/AFP

Axiom Space ima smele načrte, ki presegajo samo vesoljske polete. Trenutno načrtujejo lastno zasebno vesoljsko postajo, prve module bodo pripojili kar na ISS. Ko jih bo dovolj, bodo konstrukcijo ločili od postaje in postala bo neodvisna orbitalna postaja v orbiti. Nasa je podjetje tudi najela, da razvije vesoljska oblačila za odprave na Luno.