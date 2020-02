Astronomi odkrili posledice kolosalne eksplozije

Znanstveniki so opazili posledice orjaške eksplozije v vesolju. Bila je kar petkrat večja od največje, ki so jo do zdaj opazovali.Astronomi so dogodek povezali s črno luknjo v nekaj milijonov let oddaljeni galaksiji, ki so jo opazovali z naprednima rentgenskima observatorijema – Esinim teleskopom XMM Newton in Nasinim Chandra ter še nekaterimi zemeljskimi radijskimi teleskopi.Izbruh se je, kot so zapisali na spletni strani Evropske vesoljske agencije (Esa), zgodil v jati galaksij Ophiuchus (Kačenosec), v kateri gravitacija povezuje tisoče galaksij, vroč plin in temno snov. Jata je od nas oddaljena okoli 390 milijonov svetlobnih let.Eksplozija je, kot ugotavljajo, posledica močnih izbruhov supermasivne črne luknje v središču osrednje galaksije, ki je izjemno aktivna in vseskozi požira okoliške pline. Črne luknje praviloma okoliško snov vlečejo vase, so pa odgovorne tudi za izbruhe ogromnih količin materiala in energije. To se zgodi, ko snov, ki pada proti luknji, dobi zagon in se spremeni v močan snop, ki trči z okoliško snovjo., glavna avtorica študije, objavljene v reviji The Astrophysical Journal, je kataklizmični dogodek primerjala z izbruhom vulkana Sveta Helena leta 1980, ko je odneslo del gore. »Le da bi v krater, ki je nastal pri galaktični eksploziji, lahko namestili petnajst Rimskih cest,« je nadaljevala.S teleskopom Chandra so že leta 2016 odkrili namige o ogromni eksploziji, saj je Norbert Werner s kolegi opazil nenavadno vboklino na robu jate. Že takrat so, kot so sporočili iz Nase, menili, da gre za votlino, ki so jo izdolbli snopi iz črne luknje. A so to možnost nato izločili, ker bi se morala za tako ogromne posledice sprostiti neverjetna količina energije.Animacija, kako se je zgodil izbruh:Najnovejša študija pa to možnost potrjuje. XMM Newton je potrdil opazovalne podatke Chandre, da je zaobljen rob jate zid votline, ki je nastala, ko je vanjo udarila snov, ki je potovala s skoraj svetlobno hitrostjo. Količina energije za takšno votlino v Ophiuchusu je bila skoraj petkrat večja kot prejšnje najmočnejše zaznane eksplozije v jati MS 0735+74.Izbruh črne luknje je zdaj že končan, saj niso opazili nikakršnih dokazov o trenutnih snopih energije v radijskih podatkih.Na fotografiji je vroč plin v jati, ki ga razkrijejo rentgenska opazovanja. V roza barvi so podatki XMM Newton, radijski podatki teleskopa Meterwave so modri, bela so infrardeči podatki observatorija 2MASS. Spodaj je povečava roba votline, ki jo je posnel teleskop Chandra. Bele pike so bližnje zvezde in galaksije.