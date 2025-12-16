  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Znanoteh

    Astronomski pojavi v 2026: Sončni mrk in (morda) eksplozija nove

    V Sloveniji bo viden delni sončni mrk, in sicer 12. avgusta.
    Sončni mrk je eden najlepših naravnih pojavov. FOTO: Nasa/Keegan Barber/Reuters
    Galerija
    Sončni mrk je eden najlepših naravnih pojavov. FOTO: Nasa/Keegan Barber/Reuters
    S. S.
    16. 12. 2025 | 08:25
    16. 12. 2025 | 08:53
    10:20
    A+A-

    Prihodnje leto bo nebo znova ponudilo nekaj spektakularnih astronomskih pojavov. Sredi poletja bo prvi popolni sončni mrk po letu 1999 v Evropi: pri nas bo viden le delni, za popolnega bo treba v Španijo ali na Islandijo oziroma Grenlandijo. Mrk bo 12. avgusta. 

    V Sloveniji pa bomo takrat opazovali delni mrk z začetkom ob 19.25 in vrhuncem med sončnim zahodom ob 20.12, ko bo zakrite 84 odstotkov površine ploskve sonca, so sporočili s Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. »Sonce bo zašlo ob 20.15, zato je za opazovalne lokacije dobro izbrati vrhove hribov, od koder se bo videlo največ zakritega sonca. Časi so podani za Ljubljano in lahko variirajo za nekaj minut v drugih delih Slovenije,« so poudarili dr. Janez Kos in študenti magistrskega študija astrofizike (Rok Kovač, Tijana Leban, Jan Lorenčič, Tobe Mulder, Aljaž Perovnik, Urban Razpotnik, Jovana Risojević, Bor Rutar, Sara Staver, Jurij Šumak), ki so pripravili pregled astronomskih pojavov. 

    V Sloveniji se je zadnji popolni sončni mrk zgodil leta 1999, kar je bil tudi zadnji popolni mrk, viden iz Evrope. Naslednjič ga bomo lahko v Španiji znova opazovali že leta 2027, v Sloveniji pa šele leta 2081. Leta 2027 bo sicer pas vidnosti popolnega mrka tekel čez Gibraltarsko ožino med Španijo in Marokom in se nadaljeval čez dele Severne Afrike in Bližnjega vzhoda. Sončni mrk se zgodi, ko se Luna postavi med Zemljo in Sonce, njena senca pa pade na majhen del Zemlje.

    Pri popolnem mrku Luna povsem zakrije Sonce in takrat lahko vidimo sončno korono. Pri tem se skoraj popolnoma stemni oziroma ustvari se prav posebna svetloba, na nebu se lahko pojavijo tudi najsvetlejše zvezde. Nenadni mrk zelo zmede živali, ki se začnejo pripravljati na noč. Ne glede na to, ali bomo sončni mrk opazovali iz Slovenije ali iz tujine, je pomembno, da uporabimo zaščitna očala, namenjena izključno za opazovanje sonca, so še opozorili. Vsekakor ključni faktor je vreme: za spektakularni pojav se izplača potruditi in se odpeljati tudi nekoliko dlje.

    Začetek prihajajočega leta bo prinesel še kolobarjast sončni mrk, ki bo 17. februarja viden z Antarktike, juga Afrike in juga Južne Amerike. Sonce tokrat ne bo popolnoma zakrito, pač pa bo viden tanek obroč površine sonca okoli lunine ploskve.

    Poleg dveh sončnih mrkov nam leto 2026 prinaša tudi dva lunina mrka. Popolni Lunin mrk bo možno opazovati 3. marca iz severovzhodne Azije in severozahodne Severne Amerike. Iz Slovenije bo pa zgodaj 28. avgusta viden delni lunin mrk. Začetek mrka bo ob 4.33 zjutraj, vrhunec pa ob 6.12, tik pred luninim zahodom.

    Lunin mrk FOTO: Mads Claus Rasmussen/Reuters
    Lunin mrk FOTO: Mads Claus Rasmussen/Reuters

    Kot vsako leto bo ob ugodnem vremenu mogoče spremljati tudi različne meteorske roje. Najbolj prijetno je spremljati avgustovski roj Perzeidov, ki bo z 12. na 13. avgust, torej na noč po sončnem mrku. Vidljivost ne bo okrnjena, saj je luna tisto noč v mlaju. Za ljubitelje meteorskih rojev v letu 2026 priporočamo tudi opazovanje zimskih rojev. Najštevilnejši meteorski roj Geminidov bo najbolje viden v noči s 13. na 14. december in ga prav tako ne bo motila luna. Kmalu po začetku novega leta, v noči z 2. na 3. januar, bo viden meteorski roj Kvadrantidov, vendar bo opazovanje žal močno otežila prisotnost polne lune. 

    Iz Ljubljane bo 29. marca mogoče opazovati luno, ki bo popolnoma prekrila svetlo zvezdo Regul. Za Luno bo izginil ob 20.25 uri ponovno pa ga bomo zagledali čez 75 minut. Za bolj izkušene opazovalce bo zanimivo tudi prekritje najbolj znane zvezdne kopice, imenovane Plejade. Luna jih bo prešla v noči s 27. na 28. oktober; ker pa zvezde Plejad niso zelo svetle, bo dogodek lažje opazovati z daljnogledom.

    Sončni maksimum

    Sonce bi lahko poskrbelo za še kakšno spektakularno predstavo, in sicer severni sij. Trenutno vstopamo v zadnje leto sončnega maksimuma, zato lahko ta redki pojav pričakujemo tudi v letu 2026. V obdobjih sončnega maksimuma je verjetnost močnih izbruhov večja, ti pa ustvarijo pogoje za nastanek severnega sija. Čeprav ne moremo zanesljivo napovedati, ali bo izbruh dejansko zadel Zemljo, ga lahko zaznamo, ko doseže satelite.

    To se zgodi približno pol ure prej, preden bi sončni izbruh postal viden na Zemlji kot severni sij. Nekaj dni prej lahko prepoznamo povečano verjetnost izbruhov, ko se na Soncu pojavijo nove pege ali se hitro spreminja Sončevo magnetno polje. Študent Jurij Šumak svetuje: »V takšnih obdobjih se zvečer preprosto ozrimo proti severu. Morda bo prav takrat slovensko nebo znova razsvetlilo rdečkasto sijoče zavesje.«

    Najsvetlejši komet, ki ga za zdaj znamo napovedati v letu 2026, bo C/2024 E1 Wierzchos. Najbolj se nam bo približal 17. februarja, ko bo po dosedanjih napovedih dosegel svetlost na meji vidnega s prostim očesom. Na žalost bo njegovo opazovanje iz Slovenije takrat zelo zahtevno, saj se bo nahajal tik nad obzorjem.

    Ker gre za neperiodičen komet, obstaja možnost izbruhov svetlosti, zaradi katerih bi bil na nočnem nebu bolj viden, kot napovedujejo, so pojasnili na FMF. »V tem primeru bi ga bilo iz naših krajev bolje opazovati marca, ko se bo dvignil nekoliko višje in bo na jugozahodnem delu večernega neba. Kljub temu da leto 2026 ne bo posebej pestro glede kometov, ki bi bili vidni s prostim očesom, pa vedno obstaja možnost, da odkrijemo kakšnega novega. Imetnikom teleskopov pa se bodo poleg omenjenega ponujali tudi dobro znani kometi 2P, 10P, 24P in še kakšen,« so razložili.

    Pri kometih gre za majhna telesa v osončju, ki jih sonce segreje, ko letijo mimo njega. Zaradi tega se iz njih sproščajo plini in prah. Ti odsevajo sončno svetlobo, ki naredi komet viden za opazovalce na Zemlji. »Prah in drobni delci, ki ostanejo za kometi, lahko zadenejo Zemljo, kar vidimo kot utrinke ali meteorje,« pojasni Jan Lorenčič.

    Za opazovanja s prostim očesom so privlačne tudi konjunkcije: dogodki, ko se dve svetli nebesni telesi na nebu navidezno močno približata. V prihodnjem letu bomo lahko opazovali kar nekaj takih dogodkov, so pojasnili. In sicer 8. marca bo na zahodnem obzorju videti konjunkcijo Venere in Saturna, 9. junija pa se bo Venera zvečer približala Jupitru na razdaljo približno treh polnih lun.

    Poleg tega bo tedaj nizko nad zahodnim obzorjem dogodek krasil tudi Merkur. Le nekaj dni kasneje, 17. junija, se bo Veneri tik pred njenim zahodom za manj kot lasten premer približal lunin krajec. 16. novembra bomo lahko videli še konjunkcijo Marsa in Jupitra; vzhod svetlih planetov bomo lahko opazovali malo čez 23. uro.

    Ilustracija dvojne zvezde T Severne krone FOTO: Nasa
    Ilustracija dvojne zvezde T Severne krone FOTO: Nasa

    Nova

    V prihodnjem letu se bo morda zgodil tudi redek dogodek eksplozije zvezde T Severne krone (T CrB), nam najbližje ponovne nove, oddaljene 3000 svetlobnih let. Ta dogodek pričakujemo že od preteklega leta, ko je minilo 79 let od zadnje eksplozije leta 1946. Astronomi opažajo, da tokratna eksplozija poteka drugače od preteklih.

    Eksplozija nove nastane v sistemu dveh zvezd, ki krožita druga okoli druge na majhni medsebojni razdalji. Iz večje zvezde se snov prenaša na manjšo, in ko se prenese dovolj materiala, slednja eksplodira. Na nebu bomo to opazili kot »novo« zvezdo, saj se bo tej sicer temni zvezdi svetlost kar 600-krat povečala. Prenos snovi pa se je v zadnjem letu upočasnil, zato eksplozije še ni bilo.

    Eksplozija lahko nastane kadarkoli v prihodnjem letu, zato se nanjo izplača biti pozoren. Zvezdo T CrB bomo našli tik ob majhnem ozvezdju Severne krone, ki ima zelo prepoznavno obliko polkroga. V času eksplozije jo bomo lahko zaznali s prostim očesom, svojo povečano svetlost pa bo obdržala par tednov.

    Voyager 1 FOTO: Nasa
    Voyager 1 FOTO: Nasa

    Vesoljska sonda Voyager 1 bo sredi novembra 2026 s hitrostjo 61.000 kilometrov na uro prvi človeški objekt, ki se bo od Zemlje oddaljil en svetlobni dan, to je skoraj 26 milijard kilometrov, so še opomnili na FMF. 

    Svetloba potuje s hitrostjo 300.000 kilometrov na sekundo ali približno eno milijardo kilometrov na uro. Za primerjavo: Sonce je od Zemlje oddaljeno 150 milijonov kilometrov, zato svetloba do nas potuje osem minut in 20 sekund. Svetloba ali signal s sonde Voyager 1 pa torej do nas potuje kar en dan. Nasa je legendarni satelit Voyager 1 izstrelila 5. septembra 1977 za raziskovanje zunanjih delov osončja. Na svojem 49 let dolgem potovanju se bo Voyager 1 od Sonca oddaljil šestkrat dlje od oddaljenosti Neptuna. Kljub ogromni razdalji nam bo še vedno tisočkrat bliže od najbližjih zvezd.

    Novice  |  Slovenija
    Kadrovski premiki

    Znan podjetnik in inovator aktivno vstopa v politiko

    Se Levica in Vesna povezujeta tudi s Slovenskim tehnološkim forumom?
    Pija Kapitanovič 14. 12. 2025 | 15:57
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Avstralija

    Kdo je herojski mimoidoči, ki je z golimi rokami razorožil strelca (VIDEO)

    V strelskem napadu je bilo ubitih najmanj 16 ljudi, še večje število žrtev pa je preprečil herojski mimoidoči, ki je z golimi rokami napadel strelca.
    14. 12. 2025 | 18:40
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Trumpove carine

    Ali je to mogoče? Priljubljena Roomba gre v stečaj

    Podjetje iRobot je bilo leta 2021 vredno nekoliko več kot tri milijarde evrov, zdaj pa le še 120 milijonov.
    15. 12. 2025 | 11:12
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Seku M. Condé

    Druga generacija priseljencev ima občutek, da nikamor ne spada

    V Sloveniji je Seku M. Condé pripadnik druge generacije priseljencev, v Gvineji pa je bil očetov stric do vojaškega udara leta 2021 predsednik države.
    Gorazd Utenkar 14. 12. 2025 | 08:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Nova raziskava razkriva ključne dejavnike pri nakupu pametnih telefonov

    Rezultati potrošniške raziskave kažejo, da poleg ugodnih cen pomembno vlogo pri nakupu elektronike igrajo zmogljivost naprav in ugled blagovne znamke.
    Promo Delo 16. 12. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ganglion: kaj je, kako nastane in kako ga zdraviti

    Ste ob zapestju, na dlani ali stopalu opazili zatrdlino, ki v vas vzbuja nelagodje in vas skrbi, da bi lahko pomenila kaj resnejšega?
    Promo Delo 16. 12. 2025 | 09:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Podjetništvo

    Umetna inteligenca ali birokracija: česa se moramo bolj bati?

    Menjave lastništva, statusna preoblikovanja in prevzemi so obdobja, ki podjetjem prinašajo največ strateških priložnosti – in hkrati največ negotovosti.
    Promo Delo 12. 12. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenski otroci so dobili prepotrebno pomoč

    Prazniki so čas obdarovanja, ob tem pa so v Lidlu Slovenija spet dokazali, da so nakupi gurmanskih dobrot lahko tudi dobrodelni.
    Promo Delo 12. 12. 2025 | 08:53
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Skrb za zaposlene kot konkurenčna prednost

    Za podjetja so kadri ključni gradnik uspeha. Želijo možnosti za poklicni razvoj, fleksibilne delovne pogoje ter različne motivacijske spodbude.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Nova infrastruktura umetne inteligence v Sloveniji

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    Delo uredništvo 8. 12. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Glavni direktor NLB Lease&Go

    NLB z lizingom podvojila obseg poslov na Hrvaškem

    Bilančno vsoto načrtujejo v petih letih podvojiti, v intervjuju pojasnjuje Marko Jerič, glavni direktor NLB Lease&Go.
    Nejc Gole 8. 12. 2025 | 06:49
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Westinghouse spet utrjuje nekoč vodilni položaj

    Do novih rešitev in optimizacije gradnje si zdaj pomagajo tudi z umetno inteligenco, ki po drugi strani postaja glavni porabnik elektrike.
    Borut Tavčar 6. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    astronomijaastronomski pojaviSoncesončev mrkutrinkivesoljekomet

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Rusija

    Gradnja cerkve za padle ruske vojake sprožila redek protest v Krasnodarju

    Vsakršni protesti so v Rusiji redki, saj so oblasti po invaziji na Ukrajino februarja 2022 močno zaostrile nadzor nad skoraj vsemi oblikami nestrinjanja.
    16. 12. 2025 | 11:10
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Ali lahko veterinar zadrži žival zaradi neplačanega računa?

    Kaj se zgodi, če lastnik ne plača veterinarju, ali lahko klinika zadrži žival in zakaj so dežurne storitve dražje? Strokovna pojasnila veterinarjev.
    Kaja Berlot 16. 12. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Nov poraz Los Angeles Kings

    Tudi vratar Kraljev je v Dallasu po trku videl zvezde

    Hokejisti Los Angeles Kings so v NHL izgubili še tretjič zapored. Kapetan Kalifornijčanov Anže Kopitar proti domačim zvezdam igral že 75. tekmo v karieri
    16. 12. 2025 | 10:16
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Brutalni režim

    Iransko nobelovko Narges Mohamadi aretirali, pretepli in hospitalizirali

    Prejemnico Nobelove nagrade za mir so morali zaradi poškodb kar dvakrat odpeljati v bolnišnico, potem ko so jo napadli pripadniki varnostnih sil v civilu.
    16. 12. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Brez upokojitve

    Na prvem velikem slamu v Melbournu tudi rekorder Novak Đoković

    Srbski teniški as pri 38 letih ne izgublja tekmovalnega zanosa. Adelaide je prizorišče, kjer so bo ogreval za 11. zmago na odprtem prevnstvu Avstralije.
    16. 12. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Nov poraz Los Angeles Kings

    Tudi vratar Kraljev je v Dallasu po trku videl zvezde

    Hokejisti Los Angeles Kings so v NHL izgubili še tretjič zapored. Kapetan Kalifornijčanov Anže Kopitar proti domačim zvezdam igral že 75. tekmo v karieri
    16. 12. 2025 | 10:16
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Brutalni režim

    Iransko nobelovko Narges Mohamadi aretirali, pretepli in hospitalizirali

    Prejemnico Nobelove nagrade za mir so morali zaradi poškodb kar dvakrat odpeljati v bolnišnico, potem ko so jo napadli pripadniki varnostnih sil v civilu.
    16. 12. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Brez upokojitve

    Na prvem velikem slamu v Melbournu tudi rekorder Novak Đoković

    Srbski teniški as pri 38 letih ne izgublja tekmovalnega zanosa. Adelaide je prizorišče, kjer so bo ogreval za 11. zmago na odprtem prevnstvu Avstralije.
    16. 12. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Praznovanje

    Skrivnost popolne praznične mize: pravo vino

    Naj bo december čas, ko nazdravljamo okusom, ki povezujejo.
    Promo Delo 10. 12. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    NASVET: Ko zmanjka časa in idej za praznične sladice

    Letos lahko praznične dobrote ustvarite brez zapletenih receptov in dolgih priprav.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 14:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Podjetništvo

    Umetna inteligenca ali birokracija: česa se moramo bolj bati?

    Menjave lastništva, statusna preoblikovanja in prevzemi so obdobja, ki podjetjem prinašajo največ strateških priložnosti – in hkrati največ negotovosti.
    Promo Delo 12. 12. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko začutiš, da imaš ob sebi partnerja za zdravje, se sprostiš

    Mitja Plaznik je eden tistih Vzajemninih svetovalcev, ki jih ljudje ne pozabijo – ker ne ponudi le odgovora, ampak iskren občutek podpore.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 11:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vpogled v intimo in umetniško prakso Ulaya in Marine Abramović

    ART VITAL prinaša dve publikaciji, ki ju ljubitelji sodobne umetnosti ne smejo spregledati.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 10:50
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    PREZRAČEVANJE

    »Včasih je zrak težek samo zaradi tega, ker so v prostoru težki karakterji«

    Ko se temperature spustijo, se v marsikaterem domu pojavi isti scenarij.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    SOBNE RASTLINE

    Kdaj moramo nujno presaditi sobne rastline?

    Dnevi so že zelo kratki, radiatorji izsušujejo zrak v prostorih in sobne rastline hitro pokažejo, da je zima zanje poseben izziv.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 09:25
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Digitalizacija

    Kako se zaščititi pred vse pogostejšimi spletnimi napadi

    Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 09:32
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Od prvih božičev do svetovne prepoznavnosti: to je pot družine Trampuš (video)

    Toplina, prijetno vzdušje v družbi najbližjih, smeh in dobra volja, pa tudi spoštovanje, zavzetost in vonj po sveže pečenih piškotih. To na kratko ponazarja december razširjene družine Trampuš.
    Promo Delo 10. 12. 2025 | 11:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ima jih vsak drugi odrasli. Kako jih lahko preprečite?

    Hemoroidi: zakaj nastanejo, kako jih obvladati in kdaj pomagajo tablete Detralex.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 10:11
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Praznično obdarovanje je lahko manj stresno, če izberemo prave rešitve

    Ste se že znašli v praznični gneči? Med nakupi, darili in obveznostmi se lahko hitro znajdemo v stiski s časom, zato so praktične rešitve še kako dobrodošle.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 09:19
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ISO STANDARD

    Spol, starost in kultura postajajo del standarda. Ali so podjetja pripravljena?

    Mednarodni standardi za sisteme vodenja, ki jih uporabljajo organizacije po vsem svetu, vstopajo v novo fazo posodobitev.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:23
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    DOBRODELNOST

    Zakaj zaupajo zvezi Anite Ogulin?

    Vsak otrok si zasluži praznični čas, poln topline, čarobnosti in iskrenih prazničnih nasmehov. Zato smo se v Supernovi povezali s programom Botrstvo.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    BIVANJE

    Zakaj je v nekaterih domovih bolj prijetno živeti

    Ljudje večino časa preživimo doma, v zaprtih prostorih, zato je res pomembno, kako je naš dom zasnovan, kako diha in kako kroji naše počutje.
    Promo Delo 11. 12. 2025 | 10:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Brezplačna E-oskrba – zagotovite si varnost doma, preverite kako

    Zakon o dolgotrajni oskrbi prinaša novo pravico, ki upravičencem omogoča več varnosti.
    Promo Delo 11. 12. 2025 | 13:28
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    DIGITALIZACIJA

    Kje gradijo prvo slovensko tovarno umetne inteligence?

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    1. 12. 2025 | 15:18
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo