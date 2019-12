FOTO:Avtonomno vozilo, ki je po Marsu prevozilo maratonsko razdaljo

Senca roverja Opportunity v kraterju Endeavour.

Začetek odprave

7. julij 2003 (izstrelitev)

25. januar 2004 (pristanek na Marsu)



Konec odprave

10. junij 2018 (zadnji prejeti signal)

13. februar 2019 (Ker poskusi vzpostavitve komunikacije niso uspeli, so razglasili konec odprave.)



Kraj zadnjega počitka

Dolina Vztrajnosti (Perseverance Valley) ob zahodnem pobočju kraterja Prizadevnost (Endeavour), Mars



Prevožena pot na Marsu

45,16 km



Teža

185 kg



Vir energije

sončni paneli, ki so polnili dve litij-ionski bateriji

Več vesoljskih agencij se pripravlja na prihodnje leto, ko bo poleti ugodno obdobje za izstrelitev raket s tovorom za Mars. V začetku leta 2021 bo tako rdeči planet dobil nove robotske prebivalce, se je pa letos v začetku leta končala ena najdaljših in najbolj plodnih raziskovalnih odprav.Po skoraj petnajstih letih so 13. februarja uradno pomahali v slovo Nasinemu roverju Opportunity . Za rover, ki je med drugim postavil rekord v prevoženih kilometrih na drugem nebesnem telesu, je bila usodna prašna nevihta, ki je onemogočila napajanje prek solarnih panelov. Zadnjič se je rover zemeljski ekipi oglasil 10. junija lani.Njegov brat dvojček Spirit je poslanstvo sklenil že marca 2010, ko je obtičal v pesku. Oba roverja sta precej presegla pričakovano življenjsko dobo, saj so ju načrtovali za 90 Marsovih dni delovanja in pot, dolgo le tisoč metrov.Oppy, kot so ga ljubkovalno poimenovali, je med drugim našel znake, da je bila v kraterju Endeavour nekoč voda, odkril je hematit ‒ mineral, ki se oblikuje v vodi, analiziral je več deset kamnin, na Zemljo pa je poslal okoli 217.000 posnetkov.