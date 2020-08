Baterija, ki zdrži 15 ur, poskrbi za celodnevno uporabo

Profesionalno delovanje z možnostjo nadgradnje

Daljša življenjska doba baterije, ki v celoti napolnjena zagotavlja 15 ur delovanja



Možnost hitrega polnjenja, primerna za vsakodnevno rabo

Huawei je javnosti pred kratkim predstavil, ki naznanja prihod nove generacije zastavonoš med prenosnimi računalniki. Novi model je od predhodnikov podedoval Huaweijev značilni zaslon FullView in Intelov procesor desete generacije GEN INTEL CORE, ki zagotavlja robustno delovanje v različnih situacijah. Prenosnik dopolnjuje izjemno zmogljiva baterija kapacitete 56 Wh in žepni polnilnik s 65 W, kar uporabniku omogoča nemoteno uporabo prenosnika za delo, študij in zabavo.Na splošno velja, da imajo tanki in lahki prenosniki nekoliko omejeno delovanje. Izjemno zahtevno je namreč izdelati prenosni računalnik, ki je zmogljiv in lahko prenosljiv obenem. Huawei je uspel preseči to omejitev, saj je MateBook X Pro na voljo v kompaktni obliki debeline 14,6 mm in tehta le 1,33 kg. Z novim in izboljšanim procesorjem Gen Intel Coredesete generacije pa prenosnik zagotavlja tudi neverjetno učinkovito delovanje.Intel Corei7 desete generacije podpirapri tekočem izvajanju opravil, učinkovitem delu in zabavi. Poleg tega se prenosnik s 16 GB hitrega delovnega spomina (RAM) in SDD diskom kapacitete do 1 TB lahko uspešno spopade z več opravili naenkrat in omogoča tudi različne oblike urejanja videoposnetkov in fotografskih vsebin. Nadgrajeni hitri brezžični internet in Bluetooth 5.0 zagotavljata zanesljivo in bolj kakovostno povezavo.Danes si uporabniki ogledajo več slik in videoposnetkov kot kdaj prej, zato prenosniki in druge potrošniške elektronske naprave potrebujejo tudi ustrezno grafiko in zunanje priklopne postaje. Ob zelo tankem ohišju ima HUAWEI MateBook X Pro diskretno grafično procesno enoto. Čeprav to običajno pomeni več izzivov pri skladanju in hlajenju, je Huawei z neverjetnimi izboljšavami zasnove in vztrajno optimizacijo razvil izjemno tanke grafične kartice. Prenosnik je opremljen z grafičnim procesorjem NVIDIA® GeForce® MX250 zmogljivosti 2GB GDDR5, lahko pa se poveže tudi z zunanjo grafično enoto. To pomeni, da je grafika prenosnika HUAWEI MateBook X Pro boljša kot integrirana grafika v smislu obdelave fotografij in urejanja videoposnetkov.Vzdržljivost baterije je bila vedno eden ključnih dejavnikov delovanja prenosnega računalnika, saj pomembno vpliva na uporabniško izkušnjo.je opremljen z baterijo zmogljivosti 56 Wh, ki skupaj s Huaweijevim lastnim inteligentnim algoritmom za varčevanje z energijo in vodenje procesov zagotavlja dinamično porazdelitev virov v realnem času, kar podpira učinkovito rabo energije. S to funkcijo lahko HUAWEI MateBook X Pro 2020 opravi do 15 ur rutinskih opravil.Poslovneži se na poslovno pot večinoma podajo opremljeni s prenosnikom, tablico in telefonom, kar pomeni, da morajo s seboj vzeti tudi različne polnilnike, ki zasedejo veliko prostora in se radi izgubijo.ima žepni polnilnik kapacitete 65 W, ki je združljiv s širokim izborom naprav za vrata USB-C, prenosljiv, a dovolj zmogljiv, da podpira hitro polnjenje 56 Wh in po le 30-minutnem polnjenju zagotavlja do šest ur uporabe. Zakaj bi torej na pot vzeli več polnilnikov?Poleg tega Huaweijev polnilnik podpira različne standarde in tehnologijo HUAWEI SuperCharge za nekatere modele telefonov.HUAWEI MateBook X Pro ponuja tri standardne lastnosti: robustno delovanje, daljšo življenjsko dobo baterije in možnost hitrega polnjenja, kar pomeni, da zagotavlja brezšivno delovanje ves dan, dan za dnem. Če ste lastnik telefona znamke Huawei, potem boste lahko uporabljali tudi možnost večzaslonskega sodelovanja (Multi-screen Collaboration) in nemoteno uživali v interakcijah med napravami.