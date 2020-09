Bennu ima tudi malo Veste

Mlado osončje je bilo kaotično. Nebesna telesa so se zaletavala, razpadala in se znova sestavljala. Tudi asteroid Bennu je nastal po močnem trčenju, in kakor kaže, je bila v dogajanje vpletena Vesta, ki je drugi najbolj masivni asteroid v glavnem asteroidnem pasu. Znanstveniki so namreč na površju Bennuja našli nekaj njenih skal.Približno 490 metrov širok vesoljski kamen je že nekaj let pod drobnogledom sonde Osiris Rex, ki se ravno v teh dneh priprav­lja na ključni trenutek odprave. Dvajsetega oktobra se bo namreč v svojem prvem poskusu spustila proti površju, za nekaj sekund stegnila robotsko roko, v tem času sprostila ...