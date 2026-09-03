BepiColombo po osmih letih na pragu Merkurja

Po osmih letih potovanja po planetarni soseščini bo evropsko-japonski BepiColombo prispel do svojega cilja. V minulih letih se je Merkurju sicer že večkrat približal, a danes bo naredil prvi korak do končnega utirjenja v orbito okoli planeta. Kot pravijo pri Evropski vesoljski agenciji (Esa), gre lahko v tej fazi marsikaj narobe. Če bo šlo vse prav, bo kompleksna odprava, sestavljena iz dveh plovil, morda razkrila, kako je sploh nastal Merkur in kaj ima z njim naša Luna. Pot do Merkurja je zahtevna. Sploh zadnjih »nekaj metrov«. Prvi korak do cilja je ločitev transfernega modula, ki je zagotavljal energijo in pogon, od znanstvenih plovil – evropskega planetarnega orbiterja (MPO) in japonskega magneto­sferskega orbiterja (MIO). Še skupaj se bosta nato 21. novembra ujela v polarno orbito ...