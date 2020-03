Betelgeza je le »kihnila«

Rdeča orjakinja je bila pred meseci tudi videti drugačna. Znanstveniki so to pripisali izbruhanemu materialu z zvezde. FOTO: ESO/M. Montargès et al.

Rdeča orjakinja v ramenu Oriona ne bo še eksplodirala v supernovo.Nenavadno izgubljanje sijaja Betelgeze so znanstveniki po proučevanju temperature zvezde pripisali ogromnemu oblaku materiala, ki ga je izbruhala.»Rdeče orjakinje s svojega površja sem ter tja izvržejo zvezdni prah, ki nato kondenzira v okolici zvezde. Ko se material ohlaja, delci pri tem vsrkajo del svetlobe na poti do nas in nam onemogočajo jasen pogled. Take stvari pogosto vidimo pri tem tipu zvezde in je normalen del njihovega življenjskega cikla,« je pojasnila astrofizičarkaz univerze v Washingtonu.Betelgeza je vzbudila pozornost tako strokovne kot laične javnosti, ker je med lanskim septembrom in letošnjim januarjem izgubila svoj sijaj, kar je bilo vidno tudi s prostim očesom. Zvezda je tako po navidezni magnitudi izpadla s seznama najsvetlejših zvezd na našem nočnem nebu, nekateri so ugibali, ali bo zdaj zdaj eksplodirala, saj se bliža koncu svojega življenja.Ogromna zvezda, stara okoli osem milijonov let, je namreč porabila vodik za zlivanje v helij, ta se zdaj spreminja v ogljik in kisik. Ko se bo zlivanje elementov končalo s kopičenjem železa v jedru, bo zvezda postala supernova. To naj bi se po zadnjih podatkih zgodilo čez več deset tisoč let.