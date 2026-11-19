Zaupanje je eden od temeljev uspešnega poslovanja, z vse širšo uporabo umetne inteligence pa dobiva še dodatno težo. Podjetja so namreč tesno povezana s svojimi strankami, dobavitelji in poslovnimi partnerji, zato lahko razkritje zaupnih podatkov poleg neposredne finančne škode omaje tudi poslovne odnose in ugled podjetja. Da gre za pomembno vprašanje, potrjuje raziskava družbe Cisco iz leta 2026, v kateri je 95 odstotkov sodelujočih organizacij ocenilo, da je varovanje zasebnosti bistveno za zaupanje strank v storitve, ki uporabljajo umetno inteligenco.

Podjetja morajo zato ob uvajanju novih tehnologij razmišljati tudi o tem, komu zaupajo svoje podatke in koliko nadzora nad njimi lahko ohranijo. Pri tem ima vse večjo vlogo izbira okolja, v katerem delujejo njihove digitalne storitve in rešitve umetne inteligence.

Zakaj je pomembno, da podatki ostanejo blizu?

»Ali bi vi zaupali recepturo svojega proizvoda nekemu tujemu ponudniku, da jo hrani?« se je v Delovem podkastu Tehnološki velikani vprašal David Bevc, vodja IT- in oblačnih storitev za trg pri Telekomu Slovenije. S preprosto primerjavo je opozoril na pomen digitalne suverenosti, ki postaja ob vse širši uporabi umetne inteligence še posebej aktualna. Eno od možnosti za večji nadzor nad poslovnimi podatki ponuja suvereni oblak Telekoma Slovenije. Njegova infrastruktura je v podatkovnih centrih v Sloveniji, kjer podjetjem omogoča shranjevanje in obdelavo podatkov v lokalnem okolju. Ob tem zagotavlja domačo strokovno podporo, varovanje informacij pa temelji na uveljavljenih mednarodnih varnostnih standardih.

Telekom Slovenije podjetjem že ponuja suverene oblačne storitve, katerih infrastruktura se nahaja v podatkovnih centrih v Sloveniji. FOTO: Depositphotos

Za podjetja je takšno okolje pomembno predvsem zato, ker lahko jasneje določijo, kje se njihovi podatki obdelujejo, kdo upravlja infrastrukturo in pod kakšnimi pogoji se uporabljajo. Pri tem pa suverenost ni odvisna samo od lokacije podatkovnega centra. Pomembni so tudi pravice dostopa, varnostni mehanizmi in možnost nadzora nad posameznimi storitvami, saj lahko šele ustrezno urejeni postopki podjetju zagotovijo potrebno preglednost in zaupanje.

Na širši pomen digitalne suverenosti je v podkastu opozoril tudi Marko Grobelnik z Instituta Jožef Stefan in pojasnil, da jo lahko razumemo na treh ravneh: posameznika, podjetja in države. Posameznik lahko na primer umetno inteligenco uporablja na lastnem računalniku, tudi brez povezave z internetom, in tako ohrani neposreden nadzor nad njenim delovanjem. Podjetja za zahtevnejše naloge potrebujejo zmogljivejšo infrastrukturo, na ravni države pa je pomembno, da so na voljo zadostne računalniške zmogljivosti za delovanje ključnih digitalnih storitev. Bistvo suverenosti je torej v tem, da imamo možnost uporabljati sodobne tehnologije pod pogoji, ki jih poznamo in nadzorujemo, ter da pri njihovem delovanju nismo povsem odvisni od odločitev zunanjih ponudnikov.

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Bi svoj denar nakazali na račun, ne da bi vedeli, pri kateri banki je odprt? Verjetno ne. Pri strateških podatkih podjetja pa pogosto niti ne pomislimo, da bi morali biti enako previdni. Tudi ti imajo veliko vrednost, zato je dobro vedeti, komu jih zaupamo in pod kakšnimi pogoji. Ohranite nadzor nad svojimi poslovnimi podatki Spoznajte suverene oblačne rešitve Telekoma Slovenije, ki omogočajo hrambo in obdelavo podatkov v Sloveniji. Na brezplačnem posvetu s strokovnjaki preverite, kakšne možnosti ponujajo vašemu podjetju. Dogovorite se za brezplačen posvet.

Kaj se spremeni, ko v oblak vključimo še umetno inteligenco?

Prav dostop do ustreznih računalniških zmogljivosti je eden od pogojev, da lahko podjetja umetno inteligenco učinkovito vključijo v svoje poslovanje. Ta jim namreč omogoča, da iz podatkov pridobijo veliko več kot doslej, saj lahko z njeno pomočjo analizirajo obsežne količine informacij, prepoznavajo vzorce in hitreje sprejemajo odločitve. Za izvajanje zahtevnejših modelov pa potrebujejo zmogljivo infrastrukturo, ki je marsikatero podjetje samo ne more ali ne želi vzpostavljati. Prav zato Telekom Slovenije svoj obstoječi suvereni javni oblak nadgrajuje z zmogljivostmi za umetno inteligenco. Slovenskim podjetjem želi tako omogočiti dostop do naprednih tehnologij v lokalnem infrastrukturnem okolju, kjer bodo lahko obdelovala tudi občutljive poslovne podatke. Prve zmogljivosti naj bi bile na voljo v prvi polovici leta 2027.

Pomembno vlogo pri tem bodo imeli tehnološki partnerji. Telekom Slovenije bo zagotavljal predvsem računalniško infrastrukturo, razvijalci programske opreme pa bodo lahko na njej oblikovali rešitve, prilagojene potrebam posameznih podjetij. Ta bodo tako lahko uporabljala napredna orodja umetne inteligence brez velikih vlaganj v lastno infrastrukturo, hkrati pa ohranila večji nadzor nad okoljem, v katerem se obdelujejo njihovi podatki.

Podjetja lahko z izbiro ustreznega oblačnega okolja pridobijo večji nadzor nad obdelavo in hrambo svojih poslovnih podatkov. FOTO: Depositphotos

Varni podatki še ne pomenijo zanesljivih odgovorov

Tudi če podjetje poskrbi za varno obdelavo in shranjevanje podatkov, ostaja še eno pomembno vprašanje: koliko lahko zaupa rezultatom, ki jih pripravi umetna inteligenca? Ta lahko v nekaj trenutkih analizira obsežno dokumentacijo, pripravi povzetek ali poišče povezave med informacijami, vendar njeni odgovori niso vedno pravilni. Umetna inteligenca lahko napačno razume posamezen podatek, spregleda pomembno podrobnost ali poda prepričljivo razlago, ki nima ustrezne podlage. Pri pripravi marketinških besedil je takšno napako razmeroma preprosto odpraviti, precej resnejše posledice pa ima lahko pri analizi pogodb, finančnih podatkov ali tehnične dokumentacije, na kateri temeljijo poslovne odločitve.

Zato mora podjetje poleg varnega tehnološkega okolja poskrbeti tudi za ustrezna pravila uporabe. Zaposleni morajo vedeti, kdaj je rezultate treba preveriti, na katerih virih temeljijo in kdo je odgovoren za končno odločitev. Še posebej pri občutljivih poslovnih procesih mora človek ohraniti možnost nadzora in presoje. Zaupanje v umetno inteligenco se tako gradi na dveh ravneh: na varnosti informacij, ki jih podjetje zaupa tehnologiji, in na zanesljivosti rezultatov, ki jih od nje prejme.

Kaj mora podjetje vedeti pred uporabo umetne inteligence?

Telekom Slovenije svoj obstoječi suvereni javni oblak nadgrajuje z zmogljivostmi za umetno inteligenco, ki naj bi bile na voljo v prvi polovici leta 2027. FOTO: Depositphotos

Ali se podatki, ki jih posredujemo umetni inteligenci, uporabljajo tudi za njeno učenje?

Odvisno od ponudnika, vrste storitve in nastavitev. Nekatere poslovne rešitve omogočajo obdelavo podatkov brez njihove uporabe za učenje modelov. Pred uporabo je zato treba preveriti pogoje obdelave in hrambe podatkov.

Ali so podatki v slovenskem podatkovnem centru samodejno varni?

Ne. Lokacija je pomemben del nadzora nad podatki, za njihovo varnost pa so ključni tudi ustrezna zaščita infrastrukture, upravljanje dostopov, varnostne kopije ter jasno določena odgovornost ponudnika in uporabnika.

Kako lahko podjetje preveri, kdo ima dostop do njegovih podatkov?

Pri ponudniku naj preveri možnosti dodeljevanja uporabniških pravic, beleženja dostopov in nadzora nad upravljanjem infrastrukture. Pomembno je tudi, da ima podjetje ustrezno urejene interne pravice zaposlenih.

Ali podjetje za uporabo umetne inteligence potrebuje lastne strežnike?

Ne nujno. Računske zmogljivosti lahko najame pri ponudniku oblačnih storitev. Telekom Slovenije svoj suvereni javni oblak nadgrajuje tudi z infrastrukturo za umetno inteligenco, na kateri bodo lahko tehnološki partnerji razvijali poslovne rešitve.

Kaj je treba preveriti pred izbiro oblačnega okolja za umetno inteligenco?

Predvsem lokacijo obdelave in hrambe podatkov, dostopne pravice, varnostne ukrepe, pogoje uporabe modelov in možnosti prenosa podatkov k drugemu ponudniku. Izbira naj bo prilagojena občutljivosti informacij in potrebam podjetja.

Poskrbite, da bodo vaši podatki v pravih rokah Želite preveriti, kako lahko vaše podjetje varno uporablja oblačne storitve in se pripravi na nove možnosti umetne inteligence? S strokovnjaki Telekoma Slovenije se dogovorite za brezplačen posvet in spoznajte rešitve, prilagojene vašim potrebam. Rezervirajte posvet o suverenem oblaku - Telekom Slovenije.

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