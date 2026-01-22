Biološki temelji staranja in iskanje zdrave dolgoživosti

Staranje je proces, ki se kaže hkrati na ravni celic, med njimi in sistemsko v celotnem organizmu.

Tajec Savang Janpram je lani pri 105 letih osvojil kar nekaj medalj na tekmovanju v Tajvanu. Tekmovati je začel šele pri 93 letih. Po njegovem so za dolgo življenje potrebni redna telesna vadba, zdrava hrana, dobro razpoloženje, mirnost, dihanje čistega zraka in dobra higiena. FOTO: I-hwa Cheng/AFP

Staranje je kompleksen biološki proces, ki ga povzroča več dejavnikov, ki se večinoma med seboj prepletajo, kar postopoma vodi v izgubo različnih funkcij organizma. Knjiga Biomedicinski temelji staranja in iskanje zdrave dolgoživosti prof. dr. Tadeja Strojnika, specialista nevrokirurgije, je prvo izvirno slovensko delo in hkrati učbenik gerontologije, ki proces staranja obravnava z biomedicinskega vidika. Zaradi razvoja novih bioloških in fizioloških teorij staranja je ta učbenik, namenjen študentom medicine in biologije ter zdravstvenim delavcem, izjemno potreben, saj zapolnjuje pomembno vrzel pri prenosu sodobnih znanstvenih spoznanj v klinično prakso. Knjiga Biomedicinski temelji staranja in iskanje zdrave dolgoživosti je izšla pri založbi Alma Mater Press.Po ugotovitvah večine ...