FOTO:Bitka proti virusu na več frontah

Z upoštevanjem ukrepov lahko dobro zajezimo širjenje koronavirusa sars-cov-2. Zdravstvena stroka je v preteklih mesecih tudi že spoznala, kako obolelim zagotoviti ustrezno podporno zdravljenje. Zdravilo bi bilo dobrodošlo, nekaj držav odobrava nekatera, ki so ali skrajšala čas zdravljenja ali preprečila najhujše. Večina pa stavi na cepivo.Več kot sto različnih nastaja na vseh koncih sveta. Raziskovalci in farmacevtska podjetja skušajo čas razvoja cepiva z več kot desetih let skrajšati na nekaj mesecev. Letos ga skoraj zanesljivo še ne bomo imeli, morda prihodnje leto, saj brez varnostnih testov in vseh faz kliničnega ...