Bo 5G motil vremenske napovedi?

Delegati na svetovni radiokomunikacijski konferenci, ki je potekala v Šarm el Šejku, so določili dodatne radijske pasove za mobilno telekomunikacijo, ki jih bodo uporabili pri razvoju pete generacije mobilnega omrežja. 5G bo po obljubah omogočala izjemno hitre prenos podatkov in povezovala različne pametne storitve, omogočala komunikacijo stroj-stroj in industrijsko avtomatizacijo, česar 3G in 4G, kot so zapisali na spletni strani Mednarodne telekomunikacijske zveze (ITU), ne omogočata.A nova generacija marsikoga ne prepriča, nekatere skrbijo posledice za zdravje, pri čemer strokovnjaki mirijo, da ni bojazni , spet drugi opozarjajo na nepotrebno »onesnaženje« z dodatnimi radijskimi valovi. Zaskrbljeni so tudi meteorologi, pišejo v članku na spletni strani revije Nature. Opozarjajo, da bi lahko prenosi v mobilnem omrežju zmanjšal kvaliteto opazovanja Zemlje iz vesolja.Kot je razvidno na spletni strani ITU, so za razvoj 5G omrežja na voljo frekvenčni pasovi 24.25-27.5 GHz, 37-43.5 GHz, 45.5-47 GHz, 47.2-48.2 in 66-71 GHz. So pa na konferenci sprejeli tudi ukrepe za zaščito satelitov, med njimi meteoroloških, so še dodali v sporočilu za javnost pri ITU.Vremenoslovci so namreč, kot navaja revija Nature, opozorili, da so določene frekvence nevarno blizu frekvencam, ki jih potrebujejo sateliti za zbiranje nekaterih ključnih vremenskih in podnebnih podatkov. Raziskovalci tako predlagajo, da regulatorji čim bolj omejijo dovoljenj šum pri prenosu podatkov. Podjetja, ki bodo gradila omrežja, bodo do leta 2027 imela ohlapna pravila, saj je omrežje še redko in kot tako ne predstavlja še resnejšega problema, s čimer seveda meteorologi niso zadovoljni.Kaj se lahko zgodi? Primer frekvence 23,8 GHz. V tej frekvenci v atmosferi vodna para oddaja šibek signal, ki ga vremenski sateliti pretvorijo v podatek o vlažnosti ozračja. Če bodo baze 5G oddajale signale blizu te frekvence, bi ga sateliti lahko ujeli in ga napačno interpretirali kot vlago. Povsem napačni podatki seveda dajo napačno vremensko napoved. Meteorologi tako predlagajo prag, koliko šuma, ki ga merijo v decibel vatih (dBW), lahko oddajajo 5G baze, da ne bodo moteče za satelite.Prav tako bodo morali vremenoslovci najti še druge rešitve, morda nekakšno sodelovanje z industrijo, da bi omejili 5G prenose, ko bodo sateliti opravljali meritve.Na ta problematični vidik 5G frekvenc je v nedavnem pogovoru za Delo opozoril tudi dr. Matjaž Vidmar , redni profesor na ljubljanski fakulteti za elektrotehniko. Kot primer je sicer omenil frekvenčni pas 60 GHz. »Če na Zemlji postavimo radijske oddajnike na 60 GHz, veliko valov do vesolja sicer ne bo prišlo, si bomo pa s tem pokvarili meritve lastnosti ozračja, pomembne za vremenske napovedi.«