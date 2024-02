Prvi ameriški poskus pristanka na Luni po 52 letih

Zasebni pristajalnik Nova-C, poimenovan Odisej, ameriškega podjetja Intuitive Machines bo jutri zgodaj zjutraj ob 1.26 skušal pristati v kraterju v bližini južnega pola Lune. Če bo pristanek uspešen, bo tako postal prvi pristajalnik zasebnega podjetja s tem dosežkom, hkrati bo to prvi (robotski) pristanek na Luni za ZDA po več kot 50 letih. Nazadnje so bili Američani na Luni decembra 1972, ko sta tam z Apollom 17 pristala astronavta Eugene Cernan in Harrison Schmitt.

Novo-C so izstrelili 15. februarja. Pristati bo skušal blizu kraterja Malapert A v bližini južnega pola. To je za raziskovalce in vesoljske agencije še posebej zanimivo, saj naj bi se tam skrivala večja količina ledu, ki bi bil lahko še kako pomembna surovina. V bližini južnega pola je lani avgusta uspelo pristati indijskemu pristajalniku Vikram v odpravi Čandrajan 3.

Malapert A je okoli 300 km od južnega pola. Širok je 69 km in leži ob veliko večjem kraterju Malapert. V bližini je še enakoimenovani masiv. To območje je med območji, kjer naj bi pristala ameriška posadka v odpravi Artemis 3. Kraterja in masiv so poimenovani po belgijskem astronomu Charlesu Malapertu (1581–1630). Malapert A je precej ravno in varno območje za pristajanje. Intuitive Machines je, kot navaja space.com, sprva želeli pristati v območju Oceanus Procellarum ali Ocean neviht, vendar sta se nato Nasa in podjetje dogovorila za menjavo, da ne bi kasneje pristajalnik predstavljal tveganja za posadko.

Če bo ameriški robot uspešen, bo na Luninem površju deloval približno teden dni, dokler na tistem območju ne nastopi hladna lunarna noč.

Prenos v živo:

Ameriški pristajalnik je del Nasinega komercialnega lunarnega programa (CLPS), v okviru katerega je agencija več podjetjem namenila sredstva za izdelavo novih tehnologij (do zdaj je bilo izbranih osem podjetij), pri tem pa je na robotska plovila namestila svoje znanstvene instrumente. Plovila bodo zbirala podatke, pomembne za prihodnje raziskovanje Lune s posadko, astronavti v odpravi Artemis 3 naj bi prav tako pristali v bližini južnega pola.

Na pristajalnik Nova-C je Nasa namestila laserski pristajalni senzor, stereokamere, te bodo natančno posnele prah, ki se bo dvignil ob pristanku, in pa nove senzorje, ki bodo natančno merili, koliko je še goriva. Kamere za preučevanje prahu ob pristanku ali Scalpss bodo delovale ob samem pristajanju. Ta eksperimentalna tehnologija bo sestavljala tridimenzionalno sliko površja in tako podrobno prikazala vse spremembe, ki se zgodijo ob pristanku. Kot so pojasnili pri Nasi, gre za pomembne podatke, kako lahko prah vpliva na opremo plovil. Če bo odprava tekla po načrtih, bodo kamere zbrale goro podatkov, za analizo katerih bodo potrebovali več mesecev, so še navedli pri Nasi.

Nova-C je poleg Nasinih instrumentov opremljen še s šestimi kosi komercialnega tovora, med njimi je skulptura Lunine mene ameriškega umetnika Jeffa Koonsa. To ne bo prva skulptura na Luni, na njenem površju je že miniatura človeka Paula Van Hoeydoncka, ki predstavlja umrle astronavte. Kipec in plaketo z vsemi imeni astronavtov in kozmonavtov, ki so do takrat umrli v prizadevanjih, da bi človek osvojil vesolje, je na površje Lune postavil astronavt David Scott v odpravi Apollo 15 leta 1971.

Pristati na Luni je vse prej kot lahka naloga. V zadnjih letih je površje Lune skušalo doseči že več zasebnih pristajalnikov, noben od njih ni bil uspešen. Izraelski Berešit je aprila 2019 strmoglavil, potem ko so se predčasno zaradi okvare žiroskopov ugasnili motorji, japonski Hakuto-R je aprila lani zaradi napačne ocene višine predolgo lebdel nad površjem in pokuril vse gorivo ter nato strmoglavil, ameriški Peregrine januarja letos niti do Lune ni prišel, saj je zaradi okvare začelo uhajati gorivo. Pri Astroboticu so delali noč in dan ter plovilo uspešno orientirali, da bi morda lahko celo odletelo do Lune, vendar so se nazadnje odločili, da ga pošljejo nazaj proti Zemlji in pustijo, da v atmosferi zgori.

Lani je v bližini južnega pola, kot omenjeno, uspelo pristati indijskemu pristajalniku, 19. januarja letos pa je na površju Lune uspelo pristati japonskemu robotu Slim, tako je Japonska postala peta država s tem prestižnim dosežkom.