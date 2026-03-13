Bo prvi april zgodovinski dan za Naso?

Pri ameriški vesoljski agenciji so popravili skoraj sto metrov visoko vesoljsko raketo in jo v zadnjih dveh tednih temeljito pregledali. Pri tem niso odkrili napak in zdaj pri Nasi načrtujejo, da bodo raketo Space Launch System (SLS) po polžje iz orjaške stavbe za sestavljanje plovil 19. marca prepeljali na izstrelišče 39B.

Izstrelitev rakete in kapsule orion, v kateri bodo sedeli štirje člani posadke, ki bodo poleteli okoli Lune, bi lahko sledila 1. aprila. Če takrat pogoji za izstrelitev ne bodo ugodni, bi lahko izstrelitev sledila v dnevih od 2. do 6. aprila ali 30. aprila oziroma maja. Zaradi posebne poti okoli Lune, za katero je potrebno kar se da malo goriva, je za izstrelitev možnih le nekaj datumov na mesec.

Preberite še: Kako poteka vesoljska tekma med Kitajsko in ZDA?

»Med pregledom pripravljenosti za let smo temeljito razpravljali – o vsem,« je poudarila Lori Glaze iz razvojnega oddelka pri Nasi. Vseskozi je sicer na prvem mestu varnost posadke in drugih članov osebja. »Pregledali smo izzive, s katerimi smo se soočili in kako smo jih obravnavali, ter govorili o delu, ki je še pred nami, kaj je treba še postoriti in kako bomo vse to prebrodili.«

Odprava Artemis 2 bo prva Nasina odprava s posadko v bližini Lune v več kot 50 letih. Ameriški astronavti Reid Wiseman, Victor Glover in Christina Koch ter kanadski astronavt Jeremy Hansen bodo v desetih dneh obkrožili Luno.

Izstrelitev odprave smo napovedali že večkrat, a se je vedno znova pokazala kakšna napaka na ogromni raketi. V začetku februarja je med generalko polnjenja goriva uhajal vodik (gorivo rakete), v naslednji generalki se je pokazalo, da so težavo uspešno odpravili. Vse je kazalo, da bomo že v prvih dneh marca dočakali izstrelitev, a so odkrili motnjo v pretoku helija v zgornji stopnji SLS. Težava je bila na delu rakete, ki je na izstrelitveni ploščadi ne morejo doseči, zato so 25. februarja raketo odpeljali nazaj v stavbo za sestavljanje plovil na popravilo.

»Naše inženirske ekipe so kmalu našle rešitev in raketo popravile. Testiranja so pokazala, da je bil ukrep uspešen,« je dejal Nasin strokovnjak Shawn Quinn. Helij je sicer pomemben za sisteme, ki vzdržujejo življenjske pogoje v kapsuli za posadko in za vzdrževanje tlaka v rezervoarjih kapsule.

Artemis 2 sledi odpravi Artemis 1, ki je bila odprava brez posadke. Orion je prazen potoval okoli Lune novembra 2022. Sledila bo Artemis 3, ki je dlje časa veljala za odpravo, ko bodo Američani znova pristali na površju Lune, a pred kratkim so pri Nasi spremenili načrte. Številni sistemi namreč še niso pripravljeni, zato bodo v naslednji odpravi – predvidoma prihodnje leto – testirali spajanje oriona s komercialnimi moduli, ki jih razvijata SpaceX in Blue Origin. Nasa naj bi na površju Lune znova pristala leta 2028.