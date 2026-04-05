Bogato nahajališče fosilov premika meje v zgodovini planeta

Na jugozahodu Kitajske so odkrili bogato nahajališče fosilov, ki bi, kot navajajo avtorji študije v reviji Science, lahko spremenilo naše razumevanje, kako (in kdaj) se je na Zemlji začelo razvijati kompleksno življenje.

Eno najbolj prelomnih dogodkov v zgodovini planeta je bila hitra diverzifikacija življenja, ko se je kompleksnost in raznolikih oblik živih bitij izjemno povečala. Ta prehod iz enostavnih bitij se je po prepričanju znanstvenikov zgodil na začetku kambrija, zato obdobju pravijo kambrijska eksplozija. Šlo je za obdobje, ki se je začelo pred približno 535 milijoni let in je trajalo od 15 do 25 milijonov let.

Preberite še pogovor s slovenskim paleontologom Rokom Gašparičem.

Nova študija, ki so jo vodili raziskovalci iz Naravoslovnega muzeja in Oddelka za zemeljske znanosti Univerze v Oxfordu ter Univerze Yunnan na Kitajskem, ta časovni okvir prestavlja nazaj za vsaj štiri milijone let, na konec ediakarija. To je zadnje geološko obdobje neoproterozoika (pred 635–539 milijoni let), ki sledi kriogeniju in se konča s kambrijem. V tem času, ko je uveljavljena teorija, so se pojavile prve kompleksne večcelične oblike življenja, znane kot ediakarka biota, bitja so se pojavila po obsežnem taljenju, ko naj bi bil celoten planet okovan v leden pokrov (Zemlja kot snežna kepa).

V študiji avtorji trdijo, da so se številne ključne živalske skupine razvile že pred začetkom kambrijskega obdobja. »Naše odkritje zapolnjuje veliko vrzel v najzgodnejših fazah raznolikosti živali. Prvič dokazujemo, da je bilo v ediakarskem obdobju prisotnih veliko kompleksnih živali, ki jih običajno najdemo le v kambriju, kar pomeni, da so se razvile veliko prej, kot so to doslej dokazovali fosilni dokazi,« je pojasnil glavni avtor študije Gaorong Li iz Muzeja za naravoslovje Univerze v Oxfordu.

Zaključki študije izhajajo iz najdišča v Jiangchuan v provinci Yunnan na jugozahodu Kitajske, kjer je bilo najdenih več kot 700 fosilnih primerkov, starih med 554 in 539 milijoni let. Fosilno najdišče je razkrilo raznoliko skupnost organizmov – tako nove, še neopisane živalske oblike kot skupine, znane iz kambrijskega obdobja. Najbolj presenetljivo je, da je mednarodna ekipa identificirala fosile iz skupine Deuterostomia, za katere se domneva, da so najstarejši znani sorodniki širše skupine, ki danes vključuje vretenčarje. Med najdenimi fosili so bili predniki sodobnih morskih zvezd. Ti fosili imajo telo v obliki črke U in so bili s steblom pritrjeni na morsko dno, na glavi pa so imeli par tipalk, ki so jih uporabljali za lovljenje hrane.

Mnogi primeri so kazali nove kombinacije anatomskih značilnosti (kot so tipalke, stebla, pritrdilni diski in prehranjevalne strukture, ki se lahko obrnejo navznoter), ki ne ustrezajo nobeni znani ediakarski ali kambrijski vrsti.

»To odkritje je izjemno vznemirljivo, ker razkriva prehodno skupnost: čuden svet ediakarskega obdobja, ki prepušča mesto kambrijskemu, naslednjemu časovnemu obdobju, v katerem je živali veliko lažje uvrstiti v skupine, ki živijo danes. Ko smo prvič videli te primerke, je bilo jasno, da gre za nekaj povsem edinstvenega in nepričakovanega,« je komentiral soavtor študije Luke Parry.

Upodobitev območja, kjer so našli fosile, pred milijoni let. FOTO: Xiaodong Wang/Reuters

Molekularne študije in sledovi fosilov so sicer nakazovali, da so se živalske linije razvejale že pred kambrijsko eksplozijo, a so fosili mnogih od teh skupin kompleksnih živali do sedaj manjkali. Iz ediakarskega obdobja so fosili večinoma izjemno slabo ohranjeni, gre predvsem za odtise na površini peščenjaka. V kitajskem nahajališču pa so fosili ohranjeni kot tanek film ogljika, kar praviloma razkriva več podrobnosti, kot so strukture za hranjenje, črevesje in organi za gibanje.

Razvrščanje izumrlih živali, ki jih prej še nikoli niso videli, na podlagi peščice fosilov, je izjemno zapleteno. Pri živalskih fosilih, ki nimajo ohranjene DNK in ne spominjajo na ničesar, kar danes živi, je ugotavljanje njihovih odnosov do znanih živalskih skupin lahko nemogoče.

Samo najdišče, imenovano Jiangchuan Biota, sicer meri le 50 kvadratnih metrov. Znanstveniki iz Kitajske in kasneje iz Velike Britanije so med več obiski v letih od 2022 do 2025 izkopali približno 700 fosilov. Približno 200 od teh primerkov je predstavljalo živali, od katerih so bile mnoge dolge manj kot 2,5 centimetra.

Iskanje fosilov sta dolga leta vodila profesorja Cong Pei-Yun in Fan Wei, saj je bilo znano, da tamkajšnje kamnine skrivajo fosile. »Po letih terenskega dela smo končno našli več lokacij z ustreznimi pogoji, kjer so fosili živali ohranjeni skupaj z obilnimi algami,« je komentiral Fan Wei.