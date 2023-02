Boj med Microsoftom in Googlom

V nadaljevanju preberite:

V začetku meseca so pri Googlu za osmi februar napovedali razkritje pogovornega algoritma, ki bo tekmec chatgptja. Da bi jim zmešali štrene, so v Microsoftu svojo tiskovno konferenco s tovrstnimi novostmi napovedali za dan prej. To je izvršnega direktorja Googla Sundarja Pichaia naposled pripravilo do tega, da je algoritem bard že šestega februarja razkril kar v spletni objavi.

Ta rahlo komični dvoboj, v katerem se vodilni svetovni tehnološki podjetji komolčita za prostor pod žarometi, se je z omenjenimi najavami programja šele dobro razvnel. Kot je značilno za strojne sogovornike ali chatbote, se namreč prava »zabava« prične takrat, ko jih ljudje na razne načine prepričamo, da začno govoriti neumnosti. Tokrat stroja nista potrebovala kaj dosti prepričevanja: bard ga je kar sam polomil že na začetku, ko je najmodernejšemu vesoljskemu teleskopu Jamesa Webba pripisal prvi posnetek eksoplaneta, četudi človeštvo to v resnici počne že od leta 2004. A tudi z Microsoftovim tekmecem bing chatom ni bilo dosti bolje, saj je na prvi predstavitvi napačno interpretiral finančne povzetke.