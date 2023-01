Boj za megaherce med modrimi, rdečimi in zelenimi

V nadaljevanju preberite:

Ko govorimo o računski hitrosti običajnega družinskega računalnika za delo in igro, imamo v grobem v mislih dve vrsti čipov. Najprej centralni procesor oziroma glavne »možgane« računalnika in grafični procesor, ki je pretežno namenjen poganjanju iger, pomaga pa tudi pri dekodiranju videa in raznih grafičnih orodjih. Če za trenutek odmislimo Appla, ki je nedavno prešel na lastno čipovno tehnologijo, področje že dobri dve desetletji obvladujejo tri podjetja. Pri centralnih procesorjih med seboj tekmujeta »modri« Intel in »rdeči« AMD, pri grafičnih karticah pa se AMD mikasti z »zeleno« Nvidio. V resnici je takšna porazdelitev že dolgo malo zabrisana, saj pri cenejših računalnikih veliko uporabnikov izkorišča grafično vezje, ki je integrirano oziroma vdelano v Intelove centralne procesorje. Za nameček je modri tabor lani z lansiranjem linije Intel arc resno pognal razvoj lastne tehnologije grafičnih kartic; to pomeni naprav, pri katerih je zmogljivejši grafični procesor nameščen na kartico z namenskim pomnilnikom, ki jo nato vgradimo v računalniško ohišje.