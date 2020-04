Borisov je pripotoval iz zelo hladnega dela vesolja

Eno izmed študij sta vodila znanstvenika Martin Cordiner in Stefanie Milam iz Nasinega centra Goddard, ki sta 15. in 16. decembra lani komet opazovala s teleskopom Alma v Čilu. Denis Bodewits z univerze Auburn v Alabami pa se je z ekipo zanesel na podatke teleskopa Hubbla, zbrane med 11. decembrom 2019 in 13. januarjem letos, in observatorija Neil Gehrels Swift.

Ogljikov monoksid je ena najbolj pogostih molekul, najdenih na večini kometov. A koncentracije so zelo različne. Na to bi lahko vplivalo območje, kjer je komet nastal, pa tudi kolikokrat pripotuje v bližino Sonca, ko začne izparevati.

Posnetek Borisova, ki ga je naredil teleskop Hubble oktobra lani, ko je bil komet od Zemlje oddaljen 420 milijonov kilometrov. FOTO: Nasa, Esa

Borisov, ki so ga med komete brez težav uvrstili zaradi značilne kome, je šele drugi medzvezdni objekt, zaznan v osončju. Prvi je bil 'Oumuamua, ki so ga odkrili oktobra 2017. takrat je že bil na poti iz osončja, zato ga niso uspeli natančno preučiti. Borisova so še pravočasno zaznali, a tudi ta bo slej kot prej zapustil našo soseščino.

Lani so v osončju odkrili medzvezdni komet 2l/Borisov. Astronomi so v vesoljski kamen nemudoma usmerili najboljše teleskope, saj je bila to edinstvena priložnost, da prišleka iz medzvezdnega prostora primerjajo s kometi iz našega osončja. Le s takimi obiskovalci namreč lahko ugotavljajo zgodovino drugih zvezdnih sistemov, saj jih s trenutno tehnologijo zaradi oddaljenosti ne moremo preučevati.Znanstveniki so v dveh ločenih študijah, objavljenih v reviji Nature Astronomy, ugotovili, da Borisov vsebuje veliko zamrznjenega ogljikovega monoksida. Koncentracija monoksida je višja kot pri katerem koli drugem kometu, ki je od Sonca oddaljen manj kot okoli 300 milijonov kilometrov. Koncentracija tega zamrznjenega plina je od devet- do 26-krat višja od koncentracij monoksida na kometih, izvirajočih v našem osončju.Zaradi vsebnosti monoksida znanstveniki menijo, da je Borisov nastal v sistemu rdeče pritlikavke – manjše in bolj temne zvezde od Sonca, čeprav niso izključili tudi nekaterih drugih vrst zvezd. Kometi so sicer skupki kamenja, ledu, prahu in zmrznjenega plina. So ostanki iz časov rojevanja osončij. Ko se približajo Soncu, začne led izparevati in komet dobi značilen rep.Medzvezdni komet Borisov je po ugotovitvah dolg okoli 980 metrov in ima torej precej več ogljikovega monoksida kot kometi iz našega osončja. To pomeni, da je pripotoval iz zelo hladnega območja. »Komet se je moral oblikovati na območju, bogatem z ledom ogljikovega monoksida, ki pa je prisoten le, kjer je zelo mrzlo. Temperature so tam pod –250 stopinj Celzija,« je pojasnila Milamova.V našem osončju so kometi v Kuiperjevem pasu, ki se razteza za orbito Plutona, in Oortovem oblaku, skoraj na robu osončja. Kometi so se verjetno oblikovali bliže Soncu, a so jih nato gravitacijske sile premikajočih se plinskih velikanov Jupitra in Saturna pred milijardami let potisnile proti robu. Ravno ti velikani imajo dovolj sile, da spremenijo pot kometa (ali asteroida), ga vržejo iz tirnice, da nato odpotuje tudi iz osončja.​Nekaj podobnega bi se lahko zgodilo tudi Borisovu. Če se proti notranjosti sistema premika planet, velik kot Jupiter, lahko spremeni pot večjemu številu kometov, meni Bodewits. Borisov je verjetno potoval več milijonov ali celo milijard let, da je prispel do nas.