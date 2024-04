Boriti se je treba ves čas, predvsem za tisto, kar potrebujejo bolniki

V nadaljevanju preberite:

Na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana že 70 let deluje Klinični oddelek za neonatologijo, torej oddelek, kjer zdravijo bolezni novorojenčkov. Jubilej so nedavno proslavili s strokovnim srečanjem. Med drugim so tam predstavili pravkar uvedeno razširitev neonatalnega presejalnega testiranja novorojenčkov. Doslej so z njim odkrivali do 20 redkih bolezni, po novem jih lahko več kot 45, kar seveda bistveno poveča možnosti zgodnjega zdravljenja.

Na omenjenem srečanju so počastili tudi delo prof. dr. Darje Paro Panjan, dolgoletne predstojnice tega oddelka, ki je veliko prispevala k razvoju in organizaciji neonatologije v Sloveniji.

»Z ustanovitvijo oddelka se je bistveno izboljšala oskrba bolnih novorojenčkov v vsej državi, organizacija neonatalne službe je bila poenotena, izboljšala se je raven oskrbe, diagnostike in zdravljenja. Oddelek je sprva deloval kot regionalni center za oskrbo nedonošenih otrok, kasneje je postal demonstracijski center za takratno Jugoslavijo, kjer so se učili tisti, ki so potrebovali tovrstno znanje. S tem smo vplivali na izobraževanje tako zdravnikov kot negovalnega osebja. Izobraževanje in pedagoška dejavnost sta še vedno pomembni področji našega dela. V zadnjih dveh desetletjih smo razvijali subspecialnosti znotraj neonatologije ter uvajali nove metode diagnostike in zdravljenja.«