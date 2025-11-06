Boštjan Golob: Razvili smo polnokrvno univerzo, zdaj moramo razmisliti, kam naprej

V intervjuju preberite:

Univerza v Novi Gorici je letos praznovala 30 let od ustanovitve. Sredi devetdesetih sta jo – najprej je zaživela Fakulteta za znanost o okolju – ustanovili novogoriška občina in Institut Jožef Stefan. Je izrazito raziskovalno usmerjena univerza; na šestih fakultetah, akademiji ter desetih raziskovalnih centrih in laboratorijih pa se šola okoli 700 študentov. To številko bi radi v prihodnjih letih povečali, je poudaril prof. dr. Boštjan Golob, ki je vodenje univerze od ustanovnega rektorja prof. dr. Danila Zavrtanika prevzel leta 2022.

Golob v pogovoru odgovarja, koliko študentov bi želeli, kakšno infrastrukturo gradijo in ali bo zasebna univerza postala javna?