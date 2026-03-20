Brez biodiverzitete bi naša civilizacija živela v biološki puščavi

Ne želimo zgolj slediti trendom in uvajati novih tehnologij, temveč bi radi postali vodilni pri njihovem razvoju, poudarja direktor Nacionalnega inštituta za biologijo.

Vodenje Nacionalnega inštituta za biologijo (NIB) je letos prevzel dr. Anže Županič, sicer uveljavljen raziskovalec v sistemski biologiji in bioinformatiki. Poslanstvo inštituta je po njegovih besedah razvijati znanje in rešitve, ki služijo človeku in družbi, ter ohranjati prostor za divjino, spoštovati kompleksnost narave ter se po potrebi znati tudi zavestno umakniti. Pred njim je NIB od leta 2021 vodila dr. Maja Ravnikar. V njenem mandatu je dosegel enega svojih glavnih strateških ciljev – uspešno je bila končana gradnja Biotehnološkega stičišča. Nova infrastruktura jim omogoča še boljše raziskave in ambicioznejše cilje. »Z nekaj notranjimi spremembami lahko inštitut še dodatno zraste,« pravi Županič. Računska biologija Pri znanstvenem delu se Anže Županič osredotoča na razumevanje ...