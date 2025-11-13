Brian Cox: Človeštvo bo večplanetarno, če ne naredimo kakšne neumnosti

Britanec Brian Cox je profesor fizike delcev na Univerzi v Manchestru in profesor Kraljeve družbe za javno angažiranje v znanosti. Z jasnimi in enostavnimi razlagami v televizijskih oddajah, podkastih in knjigah nam približuje zapletene znanstvene koncepte o svetu, planetih, osončju in vesolju.

V času, ko je naša pozornost razpršena, so dobri komunikatorji znanosti še toliko bolj pomembni. Ti nam namreč lahko osmislijo svet, v katerem živimo. Cox poudarja, kako zelo pomembno je priznanje lastne nevednosti in da to nato izkoristimo za iskanje védenja. V Ljubljano prihaja prihodnje leto z novo znanstveno odrsko zgodbo Emergence (Nastanek), v kateri bo predstavil prepletenost in zapletenost vesolja in naravnih zakonov, od tega, kako so sestavljene največje strukture v znanem vesolju, do zgradbe možganov.

V pogovoru je spregovoril o življenju v vesolju, komunikaciji znanosti in zlorabah njegove podobe, o ustvarjalnem navdihu in pomenu nevednosti.