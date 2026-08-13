Bruno Feignier: V Evropi obstaja jedrsko zavezništvo

Komisariat za atomsko in alternativno energijo (CEA) je ena vodilnih francoskih vladnih ustanov za tehnološke raziskave. Deluje na ključnih področjih, kot so jedrska energija, obnovljivi viri energije, razvoj tehnologije za medicino in industrijo, raziskave vesolja, podnebja in okolja ter obramba in nacionalna varnost. CEA sodeluje tudi s Slovenijo. Komisariat je bil ustanovljen oktobra 1945, njegov letni proračun znaša približno šest milijard evrov, pod njegovim okriljem deluje več inštitutov, zaposlenih pa je dobrih 21.000 ljudi. O prihodnosti jedrske energije in sodelovanju CEA in Slovenije smo govorili z dr. Brunom Feignierom, namestnikom generalnega upravitelja CEA. Kako CEA sodeluje s Slovenijo? Vzpostavljeno imamo sodelovanje z ministrstvom za izobraževanje, znanost in mladino. ...