Bruselj proti Meti: spor zaradi umetne inteligence na whatsappu

Evropska komisija je odprla protimonopolno preiskavo, s katero želi ugotoviti, ali način, na katerega Meta uvaja funkcije umetne inteligence v whatsapp, krši konkurenčna pravila povezave. Ukrep proti ameriškemu tehnološkemu velikanu predstavlja najnovejši poskus 27-članske EU, da zameji moč velikih tehnoloških podjetij kljub močnemu nasprotovanju vlade ameriškega predsednika Donalda Trumpa, piše AFP.

Preiskava poteka v okviru protimonopolnih pravil povezave, ne pa na podlagi na novo okrepljene digitalne zakonodaje, o kateri je Trump trdil, da ima neupravičeno za tarčo ameriška podjetja – in je zaradi tega zagrozil s protiukrepi. Evropska komisija je sporočila, da jo skrbi, da bi lahko na novo napovedana politika Mete tretjim ponudnikom storitev umetne inteligence preprečila, da bi svoje storitve ponujali prek whatsappa.

WhatsApp je navedbe zavrnil kot neutemeljene. Toda evropska komisarka za konkurenco Teresa Ribera je dejala, da mora povezava ukrepati, da bi preprečila, da bi dominantni digitalni akterji zlorabljali svojo moč za izrivanje inovativnih tekmecev. »Zato preiskujemo, ali je lahko nova Metina politika nezakonita po konkurenčnih pravilih in ali moramo hitro ukrepati, da preprečimo morebitno nepopravljivo škodo za konkurenco na področju umetne inteligence,« je Ribera navedla v izjavi.

EU navaja, da bo po oktobra napovedani Metini politiki konkurenčnim ponudnikom umetne inteligence prepovedano uporabljati orodje v poslovni različici whatsappa za neposredno doseganje strank. Omejitev velja, kadar je umetna inteligenca primarna ponujena storitev – denimo pri klepetalnem robotu ali asistentu –, podjetja pa lahko še naprej uporabljajo orodja umetne inteligence za podporne funkcije, kot je pomoč uporabnikom.

»Zaradi nove politike bi lahko bili konkurenčni ponudniki umetne inteligence blokirani pri doseganju svojih strank prek whatsappa,« je sporočila komisija. »Metina lastna storitev umetne inteligence Meta AI pa bi uporabnikom na platformi ostala dostopna.«

WhatsApp je zavrnil trditve, da s tem ogroža konkurenco. »Trditve so neutemeljene,« je dejal njegov tiskovni predstavnik. »Pojav klepetalnih robotov z umetno inteligenco na našem poslovnem API dodatno obremeni naše sisteme, ki niso bili zasnovani za takšno podporo.« »Kljub temu je področje umetne inteligence zelo konkurenčno, ljudje pa imajo do storitev po lastni izbiri dostop na številne načine, vključno z aplikacijskimi tržnicami, iskalniki, e-poštnimi storitvami, partnerskimi integracijami in operacijskimi sistemi.«