Bruseljske uzde za spletne orjake

Največje spletne platforme morajo od konca tedna v Evropski uniji spoštovati stroga pravila iz akta o digitalnih storitvah (DSA). To zadeva področja, kot so brisanje nezakonitih vsebin, omejitve pri ciljanem oglaševanju in preglednost njihovega delovanja. Če bodo kršile pravila, jim grozijo drakonske kazni.

Platforme – tudi prej kritični X – so k izpolnjevanju obveznosti v EU pristopile razmeroma konstruktivno, čeprav je pred njimi menda še kar nekaj dela. Tiktok je, denimo, objavil, da bodo imeli za uporabnike v EU alternativni algoritem, ki ne bo temeljil na profiliranju.