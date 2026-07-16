Čas je, da si povrnemo zasebnost

Dr. Jošt Bartol je docent na Oddelku za sociologijo Fakultete za družbene vede UL.

Predstavite nam instrument, ki ga najpogosteje ali najraje uporabljate pri delu.

To bi bile anketne merske lestvice. Gre za nabor trditev ali vprašanj, ki posameznika posredno ali neposredno sprašujejo po določeni lastnosti. Sam najpogosteje uporabljam lestvico za merjenje skrbi za zasebnost, ki meri raven zaskrbljenosti posameznika glede mogoče izgube zasebnosti zaradi dejanj drugih. Sestavljena je iz štirih trditev, pri čemer anketiranci izrazijo svoje strinjanje ali nestrinjanje s posamezno trditvijo. Omogoča nam, da razumemo posameznikove subjektivne poglede na zasebnost. V raziskavah običajno uporabljam več različnih lestvic in z njihovo analizo poskušam razumeti psihološke mehanizme, povezane z vedenjem posameznikov.

Več podobnih zgodb najdete v rubriki Znanstvenik/Znanstvenica spreminja svet.

Kako bi povprečno razgledanemu v največ sto besedah razložili, kaj raziskujete?

Ukvarjam se s pogledi posameznikov na njihovo zasebnost v digitalnih okoljih ter z dejavniki in posledicami teh pogledov. Ključni cilj je razumeti, kako lahko izboljšamo zaščito zasebnosti pri uporabi digitalnih tehnologij. Za ilustracijo lahko podam dva primera. V nedavno končani raziskavi nas je zanimalo, kako so temeljne osebnostne lastnosti, kot sta denimo vestnost in nevroticizem, povezane z zaščito zasebnosti, da bi razumeli, kateri tipi ljudi so najbolj izpostavljeni kršitvam zasebnosti na internetu. V drugi raziskavi, ki še poteka, pa preučujemo, kako razviti izobraževalna gradiva, ki bi starejšim pomagala pri uprav­ljanju piškotkov v kontekstu spletnega oglaševanja.

Zakaj imate radi znanost?

Cilj znanosti je razumeti svet in mene svet zelo zanima. Hkrati mi je blizu način dela v znanosti: natančnost, transparentnost, etičnost.

Kaj dobrega bi vaše delo lahko prineslo človeštvu?

Svoje delo vidim kot kamenček v mozaiku večje zgodbe. Ta večja zgodba pa bo, vsaj tako upam, sčasoma pripeljala do večjega spoštovanja zasebnosti posameznikov ter s tem do zagotavljanja njihove avtonomije in bolj demokratične družbe. Brez zasebnosti namreč težko razmišljamo s svojo glavo.

Kdaj ste vedeli, da boste raziskovalec?

Na dodiplomskem študiju sem študiral tržno komuniciranje in odnose z javnostmi ter ugotovil, da me bolj kot razvoj marketinških strategij zanima delovanje družbe. Blizu so mi bili predvsem raziskovalni predmeti. Tako sem se odločil, da se usmerim v raziskovanje.

Kaj zanimivega poleg raziskovanja še počnete?

Jošt Bartol FOTO: osebni arhiv

Kaj je ključna lastnost dobrega znanstvenika?

Rad imam družabne igre in zdaj že več let s prijatelji igramo Dungeons & Dragons. Tematsko gre za igro, podobno Gospodarju prstanov, le da igralci sami ustvarijo fantazijski svet in ga potem skupaj raziskujejo.

Če moram izbrati le eno, bi rekel, da je to iskreno zanimanje za svet, ki presega lastne želje in strahove. Dober znanstvenik mora dobre kritike vselej sprejeti kot priložnost, da odkrije še več in stvari razume še bolje.

Katero bo najbolj prelomno odkritje ali spoznanje v znanosti, ki bo spremenilo tok zgodovine v času vašega življenja?

To je zelo težko vprašanje, in če bi poznal odgovor, verjetno ne bi bil tu, kjer sem. Sicer mislim, da odkritje življenja na drugih planetih, če obstaja. To bi korenito spremenilo naše razmiš­ljanje o nas samih in prav gotovo spremenilo cilje, ki jih kot posamezniki in družba imamo.

Bi odpotovali na Mars, če bi se vam ponudila priložnost?

Da, čeprav bi še malo počakal. Mislim, da bo širitev človeštva na druga nebesna telesa sprožila velika družbena, politična in ekonomska vprašanja. Denimo, kdo si lahko lasti del Marsa. Kot družboslovca bi me izredno zanimalo, kako poteka življenje v takšnih kolonijah. Pa še precej enkratno bi bilo živeti na drugem planetu.

Na kateri vir energije bi stavili za prihodnost?

Na to vprašanje zelo težko odgovorim, ker nisem strokovnjak na tem področju. Vsekakor bomo močno odvisni od elektrike. Kaj bo njen vir, pa ne vem. Verjetno jih bo več.

Jošt Bartol FOTO: Tadej Majhenič

S katerim znanstvenikom v vsej zgodovini človeštva bi šli na kavo?

Na kavo bi šel s svojimi sodobniki, ki se ukvarjajo s podobnimi raziskovalnimi temami kot jaz. Danes je znanost tako specia­lizirana, da bi se kot znanstvenik verjetno težko pogovarjal s Platonom ali Einsteinom. Z njima bi šel raje na pivo in se pogovarjal o življenju.

Katero knjigo, film, predavanje, spletno stran s področja znanosti priporočate bralcu?

Predlagal bi knjigo Quantum Philosophy, ki jo je napisal Roland Omnès. Mestoma zahtevno delo, vendar avtor bralca lepo popelje skozi zgodovino prizadevanj za razumevanje narave sveta in znanja samega.

Česa ne vemo o vašem področju, pa bi nas presenetilo?

Ljudem je dejansko mar za zasebnost na internetu. Pogosto nam­reč slišimo, da je zasebnost mrtva in da je kakršna koli zaščita tako ali tako nesmiselna. Takšno razmišljanje zelo koristi tistim z močjo. Zasebnost zagotavlja zaščito pred zunanjimi vplivi. Tisti, ki je nimajo, so lažje nadzorovani, tisti, ki jo imajo, pa so svobodni. Mislim, da je čas, da si povrnemo zasebnost.