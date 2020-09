Čas je za novosti NEO

NEO uboga vsako vašo besedo

Upravljajte NEO s svojim mobitelom

Doživite in preizkusite NEO

Ste vedeli, da lahko z NEO-daljincem TV-vsebine odslej poiščete kar z glasom? Ne, to ni znanstvena fantastika, iskanje vsebin pa je tako postalo še enostavnejše in hitrejše. To je ljubiteljem televizije z razvojem platforme NEO omogočil Telekom Slovenije.Izgovorite ime TV-programa, številko kanala, naslov filma ali serije, oddaje. Z glasom lahko iščete po žanru, igralcu, režiserju, najljubši risanki … Pametni NEO bo na podlagi vaše želje prebrskal bazo TV-programov, TV-sporeda, videotek in tudi YouTuba ter vam zadetke vse na enem mestu prikazal na zaslonu.Če ponazorimo z nekaj primeri: če rečete kolesarstvo, Pujsa Pepa ali pa Brad Pitt, se vam na enem mestu prikažejo vsebine, ki ustrezajo vašemu iskanju. Lahko pa poiščete tudi želeni program in na primer rečete Planet TV. Brez nepotrebnega iskanja programov ali brskanja po TV-sporedu. Z govornimi ukazi odprete tudi YouTube, z besedo TV-spored se prikaže spored, Od začetka sproži predvajanje trenutne vsebine od začetka, ob Dolgčas mi je pa se prikažejo priporočene vsebine, ki vam jih NEO priporoči glede na vsebine, ki ste jih spremljali v zadnjem obdobju.Z glasom lahko upravljate tudi naprave in senzorje pametnega doma, odprete sklop Pomoč, si ogledate vremensko napoved v svojem kraju in upravljate glasnost zvoka. NEO se ves čas uči novih ukazov, zato vas bo znova in znova prijetno presenetil.Daljinec NEO je napredni daljinec, ki vas s televizijo NEO poveže prek bluetooth povezave. Za piko na i pa so v Telekomu Slovenije poskrbeli tudi za to, da se lahko v daljinec spremeni tudi vaš mobitel.Če želite svoj NEO upravljati prek mobitela, si naložite aplikacijo NEO.Doživite NEO na spletu in se prijavite za 30-dnevno brezplačno poskusno obdobje. Na vaš e-naslov bomo poslali začasno geslo za dostop. Prijavite se na www.neo.io. Spoznajte NEO tudi vi. Pokličite brezplačno številko 080 8000 ali obiščite najbližji Telekomov center in vstopite v novi svet.Na voljo v paketih NEO Svetu, kjer dobite poleg televizije še super hitri internet in mobilno telefonijo.