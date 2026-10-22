Čas UI zahteva novo družbeno pogodbo

Kompetenčni center za umetno inteligenco (KCUI) povezuje znanje, izobraževanja, strokovno podporo in ekosistem ponudnikov z namenom pospeševanja smiselne, varne in odgovorne uporabe umetne inteligence. »Podjetja, ki umetne inteligence ne bodo uvedla, morda čez pet ali deset let ne bodo več na trgu. Odločitve se bodo sprejemale na podlagi podatkov, v poslovanju bodo sodelovali agenti UI, in to tako pri naročanju avtomobila na servis kot pri pregledu pomembnih pogodb,« je poudaril Marko Štefančič, direktor konzorcija KCUI. ℹ KCUI V konzorciju KCUI sodelujejo Gospodarska zbornica Slovenije kot vodilni partner, Univerza v Ljubljani (Fakulteta za računalništvo in informatiko, Fakulteta za elektrotehniko, Pravna fakulteta), Institut Jožef Stefan, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Univerza ...