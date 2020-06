Če zna šahirati, bo znal tudi pisati

V Evropi je večjezičnost eden od kulturnih in pravnih temeljev, vendar jezikovne ovire pogosto otežujejo učinkovito in jasno sporazumevanje med narodi ter prost pretok znanja in misli. Z uporabo umetne inteligence in jezikovnih tehnologij bi lahko podprli bogato in raznoliko jezikovno dediščino naše celine ter jo povezali v resnično združeno in vključujočo Evropo, pravi dr. Matej Guid, ustanovitelj in direktor podjetja Instatext, ki je zmagovalec izbora Slovenski startup 2020. »Instatext je spletna platforma, ki na podlagi umetne inteligence ustvari takojšnja priporočila in ideje, kako vsebinsko izboljšati besedilo, napisano v ...