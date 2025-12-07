Cene pomnilnika letijo v nebo ali zakaj se dražijo računalniki

Še sredi oktobra je 32 gigabajtov pomnilnika DRAM vrste DDR5 v maloprodaji stalo okoli 150 evrov. Danes se cena giblje nad 350 evri, kar pomeni, da se je v manj kot dveh mesecih več kot podvojila.

Govorimo o tipu in količini pomnilnika, ki sta trenutno najbolj razširjena pri sestavljanju domačih računalnikov, a drugod je pravzaprav še slabše. Škatlice s 64 gigabajti pomnilniških paličic nosijo še nekoliko višje cenovne nalepke, podobno velja za starejšo generacijo, DDR4, ki se še dodatno draži zaradi ustavljanja proizvodnje ob koncu aktualnosti. Na kratko velja, da je tiste, ki so se odločili v novembru posodabljati pomnilniške komponente v svoji napravi, ob pogledu na cene čakalo zelo neprijetno presenečenje. Kdor kupuje celotno napravo, na primer prenosni računalnik, telefon ali igralno konzolo, se je temu doslej še lahko izognil, toda dvig cen pomnilnika bo v prihodnjem letu neobhodno prizadel celotno področje potrošne elektronike in s tem povezanih naprav, saj tako rekoč vsaka – od omrežnih usmernikov do elektronskih bralnikov – potrebuje pomnilnik.