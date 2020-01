FOTO:»Ces je edini sejem, ki šteje«

Nekoč brez bluetootha?

Chipolo postaja stalnica Cesa - letos so se ga udeležili petič. (Od leve proti desni: Domen Barovič, Nika Kramžar, Primož Zelenšek.) Foto Lucijan Zalokar



Drag, vendar vreden denarja

Lasvegaški Ces je največji sejem zabavne elektronike na svetu. Foto Reuters

Chipolo sodeluje tudi z Googlom. Foto Lucijan Zalokar

Kaj nam je bilo všeč na Cesu



Hladilnik? Narobe: čistilnik vode



Ko bo Hydraloop stal v vašem domu, ga bo kdo morda zamenjal za hladilnik, vsaj zaradi podobne velikosti. A futuristično oblikovana škatla v resnici reciklira odpadno vodo iz gospodinjstva, in to s kar šestimi postopki. Proizvajalec sicer ne obljublja, da boste vodo lahko pili, vsekakor pa boste z njo lahko zalivali vrt, prali oblačila in posodo ter izplakovali stranišče. Hvaležna vam bosta tako denarnica kot okolje.



Igričarji, veselite se!



Ljudstvo je spregovorilo: v glasovanju za najbolj priljubljeno napravico na Cesu je daleč največ glasov pobral Razer Kishi, igričarski vmesnik, ki ga tisti, ki jim podrsavanje po zaslonu telefona ne zadostuje, lahko priključijo neposredno v iphone ali androidni telefon in tako svojega junaka vodijo po računalniški igri z večjo natančnostjo in zanesljivostjo. Ker tehnologija ne temelji na bluetooth povezavi, proizvajalec obljublja, da zakasnitev ne boste opazili.



Kako, prosim?



Če je vaš sluh zelo okrnjen, vam je zdravnik predpisal slušni aparat. Kaj pa če se vam zdi, da samo malo slabo slišite? Kupite si pametno uho proizvajalca Olive Union. Enojna slušalka oziroma čepek ojača zvoke okolice, poleg tega pa omogoča tudi poslušanje glasbe ponudnikov pretočnih vsebin ter prostoročno telefoniranje. Je precej cenejša od medicinskih pripomočkov, a bo koristila le tistim zelo rahlo naglušnim.



S foteljem na morje



Sagway je podjetje, ki izdeluje čudna prevozna sredstva, ki jih začuda tudi zares uporabljamo. Pa tudi podjetje, ki izdeluje na videz v zraku lebdeča prevozna sredstva, ki so videti, kot bi prišla iz prihodnosti, a vtis vedno pokvarijo prozaična kolesa. Vsemu temu ustreza tudi S-Pod: fotelj, ki vas bo v prihodnost odpeljal s 40 kilometri na uro. Eno polnjenje menda zadostuje za 70 kilometrov, a težko je verjetno, da bi se kdo z njim odpravil na primer iz Ljubljane v Celje.

Kako, prosim. Foto Olive

Foto Sagway

Foto Razer

Hydraloop. Foto Ydrallop

Las Vegas – Da letošnji Ces, največji sejem zabavne elektronike na svetu, ni minil brez slovenske udeležbe, je spet poskrbelo trboveljsko podjetje Chipolo. Tokrat so predstavili svoj najnovejši iskalnik predmetov s pametnimi opozorili chipolo one, ki uporabnika po novem opomni tudi, če stanovanje zapusti brez svojih stvari.Včasih smo si morali zapomniti. Nato so se pojavili obeski, ki so se oglašali na žvižg ter so pozabljivcem pomagali najti založene predmete in jim s tem prihraniti čas. Vendar doba, v kateri živimo, od skoraj vsake naprave zahteva, da postane pametna. Iskalniki izgubljenih predmetov niso izjema.Čeprav imajo Chipolovi izdelki v osnovi enako nalogo kot obeski na žvižg, uporabniku zagotavljajo nekaj ugodnosti, denimo daljšo življenjsko dobo baterije in možnost, da drugi uporabniki Chipolovih storitev pomagajo najti izgubljeni predmet. Poleg tega so chipoli primerni za tiste, ki ne znamo žvižgati, so pa dražji kot iskalniki na žvižg. V podjetju poudarjajo, da so v novem izdelku združili pozitivne lastnosti prejšnjih dveh. »Chipolo plus ni imel zamenljive baterije, vendar je bil glasen; za chipolo classic je veljalo obratno. Ljudje se pogosto niso znali odločiti, katerega izbrati,« je dejala, vodja marketinga. »Poslušali smo uporabnike in izdelek predelali po njihovih željah,« jo je dopolnil direktor podjetjaZa zdaj glavna omejitev pametnih iskalnikov ostaja doseg, ki ga določa bluetooth povezava. »Razvoj tehnologij bo gotovo omogočil alternativo sedanjim rešitvam,« napoveduje, eden od soustanoviteljev Chipola in vodja dizajna (CDO oziroma chief design officer). »Kot alternative danes oziroma v bližnji prihodnosti vidimo UWB (ultra wide band), LTE-M ali NB-iot ter alternative omrežjem za prenos podatkov (Sigfox, lora). Kako se bo vse skupaj razpletlo, bodo najverjetneje določili tehnološki velikani.«Chipolo ima na trgu nekaj močnih konkurentov, med njimi gotovo ameriški Tile, ki je podoben produkt, kot je chipolo one, na trg poslal že lani. »Čeprav se naš posel na prvi pogled morda zdi preprost, je resnica precej drugačna. Vsi proizvajalci pametnih telefonov težijo k zaostrenim varnostnim zahtevam in shranjujejo baterijo, kar zapira vrata, skozi katera lahko komuniciramo z napravami, zato se je treba ves čas prilagajati,« pravi Barovič, ki kot največjo razliko v primerjavi z ameriškim konkurentom navaja ceno in način plačevanja: medtem ko Tile temelji na naročninah, ki uporabnika stanejo petdeset evrov na leto, uporaba chipola one za nedoločen čas stane polovico manj.Chipolo postaja stalnica Cesa – letos so se ga udeležili že petič. S predstavniki podjetja smo se srečali pri njihovi stojnici v eni od hal kongresnega centra Sands Expo na skoraj istem mestu kot lani. »Ces za skoraj vsako podjetje predstavlja velik finančni zalogaj, vendar se v našem primeru udeležba izplača. Naučimo se novih stvari, sklenemo partnerstva, prodamo izdelke. V naši naravi je, da se povezujemo s podjetji, katerih produkti se lahko izgubijo, denimo nahrbtniki ali denarnice. Predvsem pa nas zanimajo tisti, ki že vsebujejo bluetooth povezavo – računalniki ali slušalke,« pravi Barovič in nato opiše, kako poteka sodelovanje z multinacionalkami.»Apple je bolj zaprta korporacija kot Google. Ko so pri tem ugotovili, da naši iskalniki še niso kompatibilni z njihovim sistemom, so nam ponudili del svoje ekipe razvijalcev, ki so v sodelovanju z našimi ustvarili ustrezen produkt.« Google se veliko ukvarja tudi s podobo partnerskih izdelkov: kje imajo nameščene njihove značke ter kako podjetja javnosti predstavljajo produkt in sodelovanje z Googlom. »Čeprav bodo naše kontaktne osebe drugih sejmov morda jezne, mislim, da je Ces edini, ki šteje,« je še dodal Barovič.Tako kot lani bo ožja ekipa Chipola prihodnji teden ostala v Las Vegasu, saj jih čaka nov sejem promocijskih izdelkov Ppai. Kakšni pa so njihovi načrti v prihodnje? »Načrtujemo začetek sodelovanja z zavarovalniško panogo, osredotočili pa se bomo predvsem na prijateljstvo in družino ter skladno s tem razvijali izdelke. Da bo mogoče s pomočjo chipolov najti hišne ljubljenčke ali ljudi, ki se izgubijo – bodisi male otroke bodisi starostnike, ki trpijo za demenco,« napoveduje Primož Zelenšek.