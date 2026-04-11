Cesarski pingvin, še ena vrsta na seznamu ogroženih

Cesarski pingvin, ki je imel doslej na tako imenovanem rdečem seznamu status potencialno ogrožene živalske vrste, je po novem razglašen za ogroženo vrsto, je sporočila Mednarodna zveza za varstvo narave (IUCN). Izumrtje mu grozi zaradi podnebnih sprememb, ki pomembno spreminjajo Antarktiko.

Cesarski pingvini se za življenje, lov in razmnoževanje zanašajo na morski led. Ta je od leta 2016 na rekordno nizki ravni. Zgodnje taljenje in posledična izguba ledu povzročata hiter upad števila teh živali.

Satelitski posnetki kažejo, da je samo med letoma 2009 in 2018 izginilo približno 20.000 odraslih pingvinov, kar je približno deset odstotkov populacije. Podnebne spremembe, za katere je odgovoren človek, jo bodo prepolovile do leta 2080, ocenjujejo v IUCN.

Cesarski pingvin, ki je največji in najtežji primer svoje vrste in se ponaša z zlato-oranžno progo na vratu in prsih, je tako pristal višje na rdečem seznamu ogroženih vrst. Ta predstavlja najobsežnejši vir informacij o stanju rastlin, živali in gliv na svetu, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

IUCN sicer v okviru seznama vodi več klasifikacij vrst: neopredeljena vrsta, podatkovno pomanjkljiva vrsta, najmanj ogrožena vrsta (zunaj neposredne nevarnosti), potencialno ogrožena vrsta, ranljiva vrsta (visoko tveganje v naravi), prizadeta/ogrožena vrsta (zelo visoko tveganje), skrajno ogrožena vrsta (izjemno visoko tveganje), v divjini izumrla vrsta in izumrla vrsta.

Živali, ki so razvrščene v skupino ogroženih, so tako le dve stopnji pod skupino izumrlih v divjini, kamor sodijo vrste, ki preživijo le še v ujetništvu, v naravi pa ne več.

V kategorijo ogroženih vrst je bil sicer na novo premeščen tudi morski medved, ki so ga ljudje nekoč zaradi njegovega kožuha lovili do skorajšnjega izumrtja. Populacija te živalske vrste se je od leta 1999 zmanjšala za več kot 50 odstotkov.

Južnomorskega slona pa je IUCN zaradi upada populacije, ki ga je povzročil smrtonosen nalezljivi patogen, premestil iz skupine najmanj ogrožene vrste v skupino ranljive vrste.